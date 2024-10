Les législateurs de Caroline du Nord approuvent 273 millions de dollars pour le rétablissement initial après l’ouragan Helene

Cet article a été initialement publié dans Ligne d’information NC.

Les législateurs de Caroline du Nord ont approuvé 273 millions de dollars pour les secours suite à l’ouragan Hélène mercredi, alors que la partie ouest de l’État poursuit ses efforts de rétablissement.

Le paquet, que les dirigeants législatifs ont qualifié de « première étape » dans leur réponse, fournira une transfusion de dollars nécessaire pour qualifier l’État de financement fédéral et aider les responsables à se préparer pour les élections du 5 novembre.

Il a passé à la fois le Maison et Sénat à l’unanimité.

« La reprise qui va devoir être faite est quelque chose qui va être une tâche herculéenne », a déclaré le président de la Chambre, Tim Moore (R-Cleveland) aux journalistes avant le vote.

L’Assemblée générale devrait revenir le 24 octobre pour allouer davantage d’argent, une fois que les législateurs auront une meilleure idée des besoins de financement spécifiques. Une session en novembre est également prévue pour « traiter d’autres questions », a déclaré Moore.

Président du Sénat Temporaire Phil Berger (R-Rockingham) a déclaré que leur première priorité était d’obtenir des fonds fédéraux, mais que de l’argent supplémentaire allait arriver.

« En ce qui concerne le montant total que l’État va dépenser, non, ce n’est pas la totalité », a déclaré Berger. « Pas de loin. »

La grande majorité de l’argent servira de fonds de contrepartie pour être admissible aux programmes fédéraux en cas de catastrophe de la FEMA. Le gouvernement fédéral s’est engagé à rembourser à 100 % pendant six mois après la catastrophe.

16 millions de dollars supplémentaires serviront à rembourser les salaires du personnel de nutrition dont les écoles ont été fermées à la suite de la tempête. Et le projet de loi accorde aux écoles concernées plus de flexibilité pour ajuster leurs calendriers et ajouter un enseignement à distance si nécessaire.

Les législateurs ont également élargi les ressources et la flexibilité dont disposent les comtés occidentaux pour organiser leurs élections. Le Conseil national des élections recevra 5 millions de dollars – plus que ce qu’il avait initialement demandé – et 25 comtés de l’ouest seront éligibles pour apporter des modifications au vote anticipé et aux bureaux de vote. (Une résolution du conseil d’État comprenait à l’origine 13 comtés.)

« Bien que le Conseil des élections ait fait un effort considérable, nous souhaitons l’étendre à d’autres comtés qui ont été touchés », a déclaré Berger.

Ces changements pourraient inclure plus de flexibilité dans la nomination des juges électoraux, le changement d’emplacement des circonscriptions et la « guérison » des bulletins de vote par correspondance gâtés – le tout à la discrétion des bureaux électoraux des comtés.

Lors d’une conférence de presse et d’un débat mercredi, les législateurs représentant les districts de l’ouest ont parlé avec passion des dommages causés à leurs communautéset a souligné que le chemin vers la reprise prendrait des années. Certains, comme la représentante Jennifer Balkcom (R-Henderson), ont ravagé leurs larmes.

« Les gens essaient de recommencer leur vie », a déclaré Balkcom.

Moore et Berger ont déclaré avoir rencontré le gouverneur Roy Cooper et les dirigeants législatifs démocrates ces derniers jours pour discuter du projet de loi. Cooper, s’exprimant lors d’une conférence de presse pour discuter des efforts de rétablissement en cours après la tempête à peu près au même moment où les législateurs votaient, a exprimé son appréciation pour la législation. Le projet de loi se dirige maintenant vers son bureau pour approbation finale.

Pourtant, les inquiétudes de certains démocrates persistaient mercredi – notamment le représentant Caleb Rudow (D-Buncombe), qui a déposé un projet de loi prolongeant les délais d’inscription des électeurs mais n’a pas réussi à obtenir le soutien du Parti républicain pour le faire avancer.

Comment les responsables de l’éducation et les groupes de défense locaux veulent que l’argent des secours soit dépensé

Avant le retour de l’Assemblée législative à Raleigh, des responsables et des organisations de tout l’État ont fait des demandes de financement alors qu’ils continuent d’évaluer les dommages et d’envisager le rétablissement.

Le State Board Education a estimé que plus de 150 millions de dollars seraient nécessaires pour réparer et restaurer les écoles publiques dans tout l’État. La surintendante d’État Catherine Truitt a déclaré mercredi dans un communiqué qu’elle était « vraiment heureuse et reconnaissante » du financement lié à l’école dans le cadre du programme de secours initial.

« Je sais que la NCGA s’appropriera des fonds supplémentaires en termes de dommages aux bâtiments et aux équipements en temps voulu », a déclaré Truitt. « Il s’agit d’une première étape importante pour aider nos écoles, notre personnel et nos élèves à se rétablir. »

Et dans une lettre envoyé mardi soir aux législateurs, un réseau de groupes religieux, de soins de santé et civiques appelé NC Inclusive Disaster Recovery Network a présenté une série de recommandations sur la manière dont le financement est utilisé.

« Les politiques devraient garantir que les efforts de secours et de reconstruction atteignent tous les Caroliniens du Nord en minimisant les obstacles à l’accès et en stabilisant les conditions », indique la lettre.

Ils ont exhorté les législateurs à accorder aux gouvernements locaux la possibilité d’embaucher ou d’étendre les communications selon les besoins ; d’envoyer des fonds « pour les cabinets d’avocats d’intérêt public » et de créer un moratoire sur les expulsions « similaire à la réponse au COVID ».

Une lettre de l’Association des éducateurs de Caroline du Nord a appelé les législateurs, entre autres choses, à protéger tout le personnel des écoles publiques contre les réductions de salaire et de congés pendant la durée de la crise, à garantir que les districts ne soient pas pénalisés en cas de baisse des inscriptions d’élèves en raison de déménagements temporaires, et fournir des repas aux étudiants des comtés durement touchés.

