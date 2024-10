Les législateurs de Caroline du Nord adoptent un projet de loi de secours pour Hélène de 273 millions de dollars

RALEIGH, Caroline du Nord — Les législateurs de Caroline du Nord ont finalisé mercredi un premier programme de secours de 273 millions de dollars pour aider à stimuler la reprise après Ouragan Hélènele décrivant comme un acompte sur l’aide et un moyen d’aider les comtés durement touchés à obtenir plus de flexibilité dans la tenue des élections déjà en cours.

La législation, qui a été approuvée à l’unanimité par la Chambre et le Sénat, intervient moins de deux semaines après les inondations catastrophiques provoquées par les précipitations historiques de la tempête dans les montagnes de Caroline du Nord.

Plus de la moitié des 237 décès confirmés liés à Hélène dans les États du Sud-Est sur le chemin d’Hélène se sont produits en Caroline du Nord, un État du champ de bataille présidentiel où le vote par correspondance a déjà commencé.

Des dizaines de milliers de personnes dans la région restent privées d’électricité et certaines, y compris les habitants d’Asheville, n’ont toujours pas d’eau courante. La voix des législateurs de la région dévastée s’est brisée d’émotion en évoquant le coup dur porté par Hélène.

« Je tiens à vous remercier d’avoir mis vos premières graines en terre », a déclaré le sénateur Ralph Hise, un républicain du comté de Mitchell, où il a déclaré que le système d’approvisionnement en eau local était « irrécupérable » et qu’il faudrait des années pour le remplacer. Je n’ai jamais vu une telle dévastation auparavant.

Dirigeants législatifs républicains qui a contribué à l’élaboration de la mesure avec la contribution de l’administration du gouverneur démocrate Roy Cooper et des responsables électoraux, ils ont souligné à plusieurs reprises que davantage de lois et de fonds seraient bientôt disponibles. Les législateurs ont également convenu de revenir le 24 octobre pour plus d’action, plutôt que d’attendre jusqu’à la mi-novembre comme prévu. Ils ont reconnu que cet effort prendrait des mois et des années.

« La reprise qui devra être effectuée sera une tâche herculéenne, mais c’est quelque chose que nous y parviendrons », a déclaré le président de la Chambre, Tim Moore.

Presque tout l’argent prévu dans le projet de loi – 250 millions de dollars – est réservé aux agences d’État pour répondre à la part du gouvernement fédéral dans les programmes d’aide aux catastrophes des États et locaux. Le gouvernement de l’État dispose actuellement de 4,75 milliards de dollars mis de côté dans un fonds pour les « jours difficiles » et de 733 millions de dollars dans une réserve pour les interventions en cas de catastrophe. D’autres fonds pourraient être exploités si nécessaire.

Le gouverneur devait signer la législation. Cooper a salué « le retour de l’Assemblée générale pour allouer des fonds de reconstruction essentiels aux communautés touchées par l’ouragan Helene, comme première des nombreuses étapes dans la reconstruction de l’ouest de la Caroline du Nord », a déclaré son porte-parole Jordan Monaghan dans un communiqué publié cette semaine.

Le projet de loi comprend également des dispositions spécifiques visant à garantir que les enseignants et les employés des cafétérias des écoles publiques fermées à la suite de l’accident d’Hélène soient payés. Les frais exigés pour remplacer les permis de conduire et les cartes d’identité perdus sont supprimés, tout comme certaines exigences en matière de permis de réparation d’autoroutes et de brûlage de débris à ciel ouvert.

Le projet de loi suit également dans une large mesure les modifications des règles relatives à la conduite des élections et à la remise des bulletins de vote qui ont été approuvé à l’unanimité en début de semaine par le Conseil national des élections. Mais les législateurs ont décidé d’étendre les modifications de 13 des 100 comtés de l’État approuvés par le conseil d’administration à 25 comtés – conformément à la portée de la déclaration fédérale de catastrophe, a déclaré Berger.

Les inondations causées par la tempête ont gravement endommagé certains sites de vote, rendant nécessaire leur remplacement. Le vote anticipé en personne aura lieu du 17 octobre au 2 novembre.

La législation permet par exemple aux électeurs inscrits dans les 25 comtés de demander un vote par correspondance en personne jusqu’à la veille du jour du scrutin. Ces électeurs auraient également davantage de moyens de déposer leurs bulletins de vote par correspondance, y compris dans les bureaux ouverts de vote anticipé ou d’élections de comté dans l’un des 100 comtés, ainsi qu’au bureau du Conseil national des élections à Raleigh. Cela va au-delà des options supplémentaires approuvées par le conseil d’État. Ces bulletins de vote doivent encore être remis avant 19h30 le jour du scrutin pour être comptés.

La campagne du candidat républicain à la présidentielle Donald Trump a publié mardi soir un communiqué suggérant 10 changements afin que les électeurs déplacés « ne perdent pas leur droit de participer à cette élection importante ». Essentiellement, toutes les idées sont contenues dans la loi.

Dans l’ensemble, la région touchée par les changements électoraux a toujours favorisé les candidats républicains, même si Asheville et le comté de Buncombe environnant sont considérés comme un bastion démocrate.

Le sénateur Paul Newton, coprésident du comité des élections républicaines et sénatoriales du comté de Cabarrus, a souligné que les changements apportés au projet de loi étaient presque tous basés sur l’ordonnance bipartite du conseil d’administration plus tôt dans la semaine et que de nombreuses entités avaient apporté leur contribution au personnel.

« Nous venons de constater le niveau de dévastation et savions que nous devions apporter des changements pour que quiconque ait une chance de voter à ces élections », a déclaré Newton. « Ce serait vrai, peu importe que ce soit rouge ou bleu. »