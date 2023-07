Les législateurs critiquent la gestion par l’administration Pritzker des limites des soins de santé pour les non-citoyens – Shaw Local

Les membres d’un comité de surveillance de la réglementation de l’État ont exprimé mardi leurs inquiétudes quant au fait que l’administration du gouverneur JB Pritzker n’a pas suffisamment sollicité l’avis du public sur son plan visant à limiter l’inscription aux programmes de soins de santé de type Medicaid pour les non-ressortissants.

La controverse porte sur les programmes Health Benefits for Immigrant Adults et Health Benefits for Immigrant Seniors, qui fournissent des prestations de soins de santé aux non-citoyens à faible revenu qui auraient droit aux prestations de Medicaid si ce n’était de leur statut de citoyen.

Lors des négociations budgétaires de mai, les législateurs ont donné à l’administration Pritzker autorité de plafonner les dépenses de programme par l’élaboration de règles d’urgence, et son administration a exercé cette autorité fin juin.

Ces règles d’urgence ont gelé les inscriptions au HBIA, qui dessert les non-citoyens âgés de 42 à 64 ans, et ont fixé un plafond pour les inscrits au HBIS, qui offre des avantages aux non-citoyens âgés de 65 ans et plus. Les changements réduisent également les taux de remboursement pour deux grands hôpitaux publics, instituent des quotes-parts et une coassurance pour certains services et font passer certains inscrits au programme de soins gérés Medicaid de l’État dans le but de réduire les coûts.

Le Comité mixte sur les règles administratives a entendu mardi des représentants du Département de la santé et des services familiaux de l’État, qui ont défendu les règles.

Les règles sont conçues, selon les responsables de l’IDHFS, pour limiter les coûts du programme, qui, selon eux, seraient sous-financés par des centaines de millions de dollars sans les changements.

« Nous avons prévu des passifs d’environ 1,2 milliard de dollars pour le programme si aucun changement n’est apporté », a déclaré le chef de cabinet de l’IDHFS, Ben Winick, lors de la réunion du JCAR mardi à Chicago.

Il a noté que l’Assemblée générale avait alloué 550 millions de dollars tout en donnant à l’administration le pouvoir de plafonner les coûts.

L’administration de Pritzker a proposé des changements dans les règles administratives « d’urgence » et « permanentes ». Alors que les règles d’urgence sont généralement valables 150 jours, la loi autorisant l’administration à limiter les inscriptions au programme lui permet également de déposer à nouveau des règles d’urgence une fois qu’elles ont expiré. Cela signifie qu’à moins que le JCAR ne vote à la majorité des trois cinquièmes pour suspendre les règles, elles resteraient en place aussi longtemps que le ministère le souhaite, au moins pour les deux prochaines années.

Le JCAR – qui se compose de six démocrates et de six républicains et est chargé de superviser l’élaboration des politiques au sein de la branche exécutive de l’État – n’a pris aucune mesure mardi sur les règles d’urgence ou permanentes, bien que le comité puisse toujours prendre des mesures lors d’une future réunion.

Les membres démocrates et républicains ont partagé des préoccupations avec les responsables de l’IDHFS qui se concentraient principalement sur le processus par lequel les règles ont été élaborées.

La sénatrice Cristina Castro, démocrate d’Elgin et membre du Caucus législatif latino de l’Illinois, a déclaré que le ministère n’avait pas consulté les parties prenantes de la communauté de défense des immigrés lors de l’élaboration des règles.

«Vous avez rapidement déposé à la fois la règle d’urgence et la règle permanente. Il n’y a évidemment eu aucune discussion avec les défenseurs de l’un ou l’autre, semble-t-il », a déclaré Castro aux responsables de l’IDHFS.

La représentante Eva-Dina Delgado, D-Chicago, a également déclaré qu’elle souhaitait voir une « action immédiate » pour engager les parties prenantes et les groupes de défense avant d’aller de l’avant avec le processus de mise en œuvre des règles permanentes proposées par le département. Elle a notamment critiqué le projet du ministère d’émettre un préavis de 14 jours avant de geler l’inscription au HBIS.

« J’aimerais que vous vous engagiez tous avec ceux qui sont touchés parce que je ne sais tout simplement pas si cela va être réalisable », a déclaré Delgado. « Si vous changez les soins de santé de quelqu’un toutes les deux semaines et que vous vous attendez à ce qu’il suive, même s’il maîtrise parfaitement la langue, je pense que vous ne faites que poser des problèmes. »

Du côté républicain, le représentant Steven Reick, R-Woodstock, a déclaré que les règles représentaient une « abdication » de la responsabilité de l’Assemblée générale et qu’elles auraient dû être prises en compte dans la législation, et non dans la politique administrative.

« C’est un autre exemple d’un gouverneur qui pense qu’il peut légiférer par lui-même », a déclaré Reick. « Il l’a d’abord fait avec 47 déclarations de catastrophe et maintenant il le fait avec l’état d’urgence. »

Le sénateur Bill Cunningham, démocrate de Chicago et coprésident du JCAR, a déclaré que le comité était frustré par le manque d’engagement des parties prenantes de plusieurs agences. Le JCAR a également discuté d’une question controversée changement de règle d’émission pour les industries lourdes mardi, s’opposant au processus de mise en œuvre précipité de deux agences d’État.

« Je pense que vous avez entendu tout au long de cette réunion une frustration des membres du comité concernant le manque d’engagement entre les agences et les différentes parties prenantes et cela était vrai dans tous les domaines », a-t-il déclaré dans une interview après l’audience.

Cunningham a déclaré que le comité aura « probablement » une autre discussion sur les règles en matière de soins de santé le mois prochain.

« J’espère qu’ils agiront de bonne foi pour collaborer plus étroitement avec les groupes de parties prenantes », a déclaré Cunningham.

Capitol News Illinois est un service d’information non partisan à but non lucratif couvrant le gouvernement de l’État et distribué à plus de 400 journaux dans tout l’État. Il est financé principalement par l’Illinois Press Foundation et la Robert R. McCormick Foundation.