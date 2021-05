Les législateurs critiquent la décision du Conseil de surveillance de Facebook de maintenir l’interdiction de Trump.

Cela a mis en colère les républicains et les démocrates. Les législateurs républicains ont souligné l’éviction de M. Trump par Facebook, Twitter et d’autres comme la preuve d’une prétendue campagne anti-conservatrice des entreprises de technologie, qualifiant ces décisions de dangereux précédent pour la censure des personnalités politiques.

Alors que le Conseil de surveillance a déclaré mercredi que Facebook était justifié en suspendant M. Trump à l’époque en raison du risque de nouvelles violences, il a également déclaré que l’entreprise devait revoir son action. Le conseil d’administration a déclaré que la décision de Facebook était «une sanction vague et sans norme» sans limites définies, qui devait être réexaminée pour une décision finale sur le compte de M. Trump dans six mois.

Le mécontentement provoqué par le fait que le Conseil de surveillance, un quasi-tribunal qui confère certaines des décisions relatives au contenu de Facebook, n’a pas pris de décision en noir et blanc sur l’affaire. M. Trump avait été bloqué du réseau social en janvier après que ses commentaires en ligne et ailleurs aient incité à l’assaut du bâtiment du Capitole.

Le sénateur Ted Cruz, républicain du Texas, a tweeté que la décision du conseil de mercredi était «honteuse» et a averti qu’elle pourrait avoir des effets d’entraînement dangereux.

«Pour chaque libéral célébrant l’interdiction des médias sociaux de Trump, si les oligarques de la Big Tech peuvent museler l’ancien président, qu’est-ce qui les empêche de vous faire taire?» M. Cruz a déclaré dans son tweet.

La sénatrice Marsha Blackburn, républicaine du Tennessee, a déclaré dans un communiqué que cette décision montrait qu ‘«il est clair que Mark Zuckerberg se considère comme l’arbitre de la liberté d’expression». Les membres républicains du comité judiciaire de la Chambre ont tweeté que la décision était «pathétique», et Jim Jordan de l’Ohio, le membre de premier plan, a tweeté à propos de Facebook: «Brisez-les».

Les démocrates, également mécontents de la décision obscure, ont cherché à savoir comment Facebook pouvait être utilisé pour répandre des mensonges. Frank Pallone, le président du comité de l’énergie et du commerce de la Chambre, a tweeté: «Donald Trump a joué un rôle important en aidant Facebook à répandre la désinformation, mais qu’il soit sur la plateforme ou non, Facebook et d’autres plateformes de médias sociaux avec le même modèle économique trouver des moyens de mettre en évidence le contenu qui divise pour générer des revenus publicitaires. »

Le représentant Ken Buck, républicain du Colorado et membre de premier plan du sous-comité antitrust de la Chambre, a accusé le Conseil de surveillance de parti pris politique.