Les législateurs changent de vitesse sur l’interdiction de TikTok

Cette impasse met en évidence un dilemme fondamental pour Biden concernant la Chine : dans quelle mesure séparer les États-Unis des entreprises technologiques chinoises qui sont profondément liées au mode de vie américain mais qui sont probablement sous le contrôle d’un gouvernement de plus en plus autoritaire et antagoniste. Le débat sur TikTok s’infiltre désormais dans la campagne présidentielle, l’ancienne gouverneure de Caroline du Sud Nikki Haley se moquant de son rival Vivek Ramaswamy sur la scène du débat le mois dernier à propos de son soutien à l’application.

« C’est une question difficile pour n’importe quelle administration car il existe de réels risques pour la sécurité nationale associés à TikTok, mais c’est aussi une application que 150 millions d’Américains utilisent », a déclaré Peter Harrell, qui a siégé au Conseil de sécurité nationale de Biden jusqu’à l’automne dernier. « Les outils juridiques dont dispose actuellement l’administration pour faire face aux menaces à la sécurité sont assez limités et franchement inadaptés pour faire face à la menace. C’est pourquoi vous voyez la nécessité d’une nouvelle législation.»

Malgré le tollé, TikTok est à peine apparu au Capitole ces derniers mois, au milieu des troubles liés au financement du gouvernement et à la présidence de la Chambre – jusqu’à ce que la secrétaire au Commerce, Gina Raimondo, se rende au Sénat mercredi dernier.

Là, elle a annoncé son soutien à un nouveau projet de loi en cours de rédaction par le président du comité du commerce. Maria Canwell (D-Wash.) – la loi sur la garde. L’espoir est que la législation – encore inédite – donnera à son agence un pouvoir plus large pour interdire TikTok et d’autres applications basées à l’étranger, sans les préoccupations du premier amendement qui ont bloqué la loi RESTRICT.

« Je suis très favorable à la proposition du Guard Act », a déclaré Raimondo, affirmant qu’elle donnerait à son agence « un ensemble d’outils statutaires pour avoir une approche globale de ces applications ».

TikTok a refusé de commenter la législation, mais a fait valoir qu’il n’y avait « aucune preuve » pour étayer les affirmations selon lesquelles elle était contrôlée par le gouvernement chinois.

La déclaration de Raimondo était un aveu de l’impasse dans laquelle se trouve le problème de TikTok. Depuis plus d’un an, l’administration a mené un examen de l’application en matière de sécurité nationale au sein du Comité des investissements étrangers aux États-Unis, qui comprend des représentants des agences de sécurité nationale et économiques.

Cet examen a échoué lorsque des responsables de la défense, qui souhaitaient une interdiction pure et simple de l’application, se sont affrontés avec des responsables économiques qui soutenaient un compromis avec TikTok. Ce processus reste gelé en raison des craintes juridiques selon lesquelles toute interdiction potentielle se heurterait à de lourdes difficultés juridiques en raison d’une loi fédérale vieille de 30 ans protégeant le « matériel d’information » des nations adverses.

Consciente de ces problèmes, l’administration s’est tournée vers le Congrès plus tôt cette année, approuvant publiquement la loi RESTRICT, un projet de loi qui donnerait au pouvoir exécutif des pouvoirs plus étendus pour réglementer ou interdire non seulement TikTok, mais un éventail d’applications étrangères.

Cette législation semblait initialement prometteuse. Écrit par le leader démocrate de la commission sénatoriale du renseignement, Marc Warneril a attiré le soutien du numéro 2 républicain du Sénat, John Thune, et un groupe bipartisan de 10 autres sénateurs.

Mais il s’est vite heurté à des vents contraires. L’ACLU et d’autres groupes de défense de la liberté d’expression se sont fermement opposés au projet de loi, affirmant qu’il était rédigé de manière si large que même les utilisateurs individuels de TikTok pourraient faire l’objet de poursuites pénales s’ils violaient une interdiction potentielle. Au milieu d’une tempête sur les réseaux sociaux qui a suivi – dont certaines ironiquement sur TikTok – Warner a fait marche arrière, affirmant que cela n’avait jamais été destiné à frapper les utilisateurs quotidiens de l’application. Mais l’élan s’est ralenti, et maintenant le législateur de Virginie se plaint publiquement du fait que le soutien à son projet de loi s’affaiblit au Sénat.

« Je suis un peu inquiet, est-ce qu’on va y arriver ? » Warner a déclaré ce mois-ci lors d’un événement du magazine Fortune.

L’administration a également indiqué qu’elle était prête à passer à autre chose. Malgré le soutien public à RESTRICT, plusieurs agences administratives ont aidé ces derniers mois le bureau de Cantwell à élaborer son projet de loi alternatif en coulisses, dans l’espoir d’éviter les problèmes de discours qui ont tourmenté le projet de loi de Warner. Bien qu’elle ait refusé de commenter RESTRICT après l’audience du Sénat mercredi, le soutien public de Raimondo à une législation alternative a été interprété par beaucoup à Washington comme un signe que l’administration recherche une nouvelle voie législative.

La secrétaire au Commerce, Gina Raimondo, soutient la nouvelle législation de la sénatrice Maria Cantwell. | Mariam Zuhaib/AP

« Ils ont besoin de plus d’outils pour agir et RESTRICT semble fondamentalement être sous assistance respiratoire », a déclaré Clete Willems, ancien conseiller économique de l’ancien président Donald Trump, aujourd’hui chez Akin Gump. « Donc, s’ils ont une autre option, tant mieux. »

Mais la voie à suivre pour le projet de loi de Cantwell reste floue. Un membre du Comité du commerce a déclaré jeudi qu’il espérait publier la législation après les vacances du Congrès d’octobre et qu’il s’efforçait de répondre aux préoccupations selon lesquelles la loi RESTRICT aurait donné au président trop d’autorité pour interdire les applications. De telles préoccupations ont animé l’opposition conservatrice au projet de loi à la Chambre et au Sénat ces derniers mois.

« [Cantwell’s] L’objectif est d’avoir des limites au pouvoir exécutif parce que l’intention est que [the law] « C’est durable et c’est durable », a déclaré l’assistant, « parce que nous ne savons pas qui sera président, non seulement pour ce prochain mandat, mais aussi pour l’avenir. »

Reste à savoir s’ils y parviendront. Willems, qui a suivi la législation depuis K Street, a déclaré que les projets de loi précédents qu’il a vus pourraient ne pas gagner la faveur des républicains conservateurs.

« Je ne suis pas encore convaincu, d’après ce que je sais de la loi, qu’elle répondra aux préoccupations conservatrices qui ont conduit à l’abandon de la loi RESTRICT », a-t-il déclaré.