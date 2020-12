WASHINGTON (AP) – Un groupe bipartite de législateurs fait pression sur les dirigeants du Congrès pour qu’ils acceptent une solution de partage de la différence à l’impasse de plusieurs mois sur les secours de COVID-19 dans un effort ultime pour acheminer l’aide en retard à un pays blessé avant l’ajournement du Congrès pour les vacances.

Le groupe comprend des centristes du Sénat tels que Joe Manchin, DW.Va., et Susan Collins, R-Maine, qui espèrent exercer une plus grande influence pendant la nouvelle administration Biden.

La proposition a atteint 908 milliards de dollars, dont 228 milliards de dollars pour étendre et améliorer les subventions de «protection des chèques de paie» pour les entreprises pour une deuxième série de secours aux entreprises durement touchées comme les restaurants. Il relancerait une prestation spéciale sans emploi, mais à un niveau réduit de 300 $ par semaine plutôt que la prestation de 600 $ promulguée en mars. Les gouvernements des États et locaux recevraient 160 milliards de dollars, et il y a aussi de l’argent pour les vaccins.

Auparavant, des versions plus larges de la proposition – un cadre avec seulement des détails limités – ont été rejetées par des dirigeants de premier plan tels que la présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, D-Californie, et le chef de la majorité au Sénat, Mitch McConnell, R-Ky. Mais la pression monte alors que les législateurs sont confrontés à la perspective de rentrer chez eux pour Noël et le Nouvel An sans apporter d’aide aux personnes dans le besoin.

Cela vient après qu’une élection à décision partagée a livré la Maison Blanche aux démocrates et a donné aux républicains un succès au scrutin. À moins de 1 billion de dollars, le plan est moins coûteux qu’une proposition réunie par McConnell cet été. Il a par la suite abandonné cet effort pour une mesure considérablement moins coûteuse qui n’a pas réussi à avancer à deux reprises cet automne.

« Ce n’est pas le moment de faire preuve de prudence politique », a déclaré Manchin. « Les secours d’urgence sont plus que jamais nécessaires. Les gens doivent savoir que nous ne partirons pas tant que nous n’aurons pas accompli quelque chose. »

La pression intervient alors que Pelosi et le secrétaire au Trésor Steven Mnuchin sont sur le point de reprendre leurs conversations sur le soulagement du COVID et d’autres éléments de fin de session, y compris un projet de loi de financement gouvernemental de 1,4 billion de dollars, alors que l’administration Trump touche à sa fin. Mnuchin a déclaré aux journalistes alors qu’il arrivait à une audience du Comité sénatorial des banques pour évaluer les efforts de sauvetage antérieurs du COVID que lui et Pelosi se concentraient principalement sur les projets de loi de crédits inachevés.

«Je parlerai à l’orateur cet après-midi. Nous allons parler de notre position sur la question des crédits. Maintenir le gouvernement en marche, c’est la première priorité « , a déclaré Mnuchin aux journalistes. » Et je suis sûr que nous mentionnerons également COVID Relief. «

Pelosi et Mnuchin se sont débattus sur un projet de loi de secours pendant des semaines avant les élections, discutant d’une législation pouvant atteindre 2 billions de dollars, mais les conservateurs du Sénat GOP se sont opposés à leurs efforts et Pelosi a refusé de céder sur des points clés.

Les législateurs centristes, à la fois modérés et conservateurs, ont présenté la proposition comme un patch temporaire pour suspendre les choses jusqu’à l’année prochaine. Il contient 45 milliards de dollars pour le transport, y compris l’aide aux systèmes de transport en commun et à Amtrak, 82 milliards de dollars pour la réouverture des écoles et des universités, le financement des vaccins et des fournisseurs de soins de santé, et de l’argent pour les bons alimentaires, l’aide à la location et le service postal.

« Ce serait stupide sur les stéroïdes si le Congrès partait pour Noël sans faire un paquet intérimaire comme pont » vers l’administration Biden, a déclaré le sénateur Mark Warner, D-Va., Qui faisait partie des démocrates soutenant la proposition mardi.