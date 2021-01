Le Parlement canadien a adopté à l’unanimité une motion exhortant le gouvernement fédéral à qualifier les Proud Boys d’organisation de «terroriste», accusant le groupe de droite d’utiliser la violence et de prêcher la «haine».

La Chambre des communes a adopté la mesure sans opposition lundi, appelant le gouvernement libéral du premier ministre Justin Trudeau à «Utiliser tous les outils disponibles pour lutter contre la prolifération des suprémacistes blancs et des groupes haineux en commençant par désigner immédiatement les Proud Boys comme une entité terroriste.»

Par consentement unanime, le #HoC a adopté une motion concernant la prolifération des groupes de suprématie blanche et de haine et la désignation des Proud Boys comme entité terroriste. – Dans la chambre (@HoCChamber) 25 janvier 2021

La motion a été présentée par le chef du Nouveau Parti démocratique (NPD), Jagmeet Singh, qui a célébré son adoption lundi après-midi, mais a émis une note de prudence, déclarant que Trudeau « A l’habitude de ne pas tenir ses promesses » et on ne peut pas faire confiance à «Suivre» sur la mesure.

Notre motion demandant au gouvernement libéral de désigner Proud Boys comme organisation terroriste est passée! Mais Justin Trudeau a l’habitude de rompre ses promesses. Malheureusement, nous ne pouvons pas lui faire confiance pour donner suite. Nous avons besoin de la pression, signez ici pour continuer: https: //t.co/KBzMGqQqpX – Jagmeet Singh (@theJagmeetSingh) 25 janvier 2021

Singh a proposé d’ajouter le groupe au «Entités terroristes» liste noire presque immédiatement après l’émeute au Capitole américaine le 6 janvier, qui a vu une foule de partisans de l’ancien président Donald Trump prendre d’assaut le bâtiment alors que le Congrès se réunissait pour certifier la victoire électorale de Joe Biden. Le 7 janvier, le chef du NPD a lancé une pétition jugeant les Proud Boys un «Groupe d’extrême droite qui promeut les opinions suprémacistes blanches», tout en déclarant que ses membres «A rejoint un groupe armé d’armes mortelles alors qu’ils menaient un assaut contre le Capitole américain.»

C’était un acte de terrorisme intérieur.

Le gouvernement canadien, pour sa part, a déclaré qu’il envisageait la désignation de terroriste, mais n’a pas encore appuyé sur la gâchette, le ministre de la Sécurité publique Bill Blair déclarant «Nous travaillons très diligemment pour nous assurer que là où les preuves sont disponibles… que nous traiterons de manière appropriée» avec les Proud Boys – un groupe créé par le citoyen canadien Gavin McInnes, cofondateur du magazine Vice.

«Nous sommes très conscients des extrémistes violents à motivation idéologique, y compris des groupes comme les Proud Boys. Ce sont des suprémacistes blancs, des antisémites, des groupes islamophobes, misogynes. Ils sont tous odieux, ils sont tous dangereux » Dit Blair.

Aussi sur rt.com Biden demande une « évaluation de la menace » sur « l’extrémisme domestique et le rôle des médias sociaux » dans l’émeute au Capitole

S’ils étaient ajoutés à la liste du terrorisme, les Proud Boys se joindraient à des groupes militants connus tels qu’Al-Qaïda, l’État islamique et Boko Haram, donnant également aux autorités canadiennes la possibilité de saisir les actifs de l’organisation. La poussée pour étiqueter le groupe intervient au milieu d’une offensive similaire contre «Extrémistes nationaux» aux États-Unis après l’émeute de Capitol Hill, la nouvelle administration Joe Biden ordonnant rapidement un « évaluation de la menace » sur ces groupes et le «Rôle des médias sociaux» dans les troubles du 6 janvier.

Alors qu’un porte-parole de Blair a fait valoir que de telles désignations sont «Pas un exercice politique» et doit être basé sur «Processus juridiques» et « évidence concrète, » de nombreux observateurs en ligne ont critiqué la motion de Singh comme un geste politique à peine voilé visant une organisation de droite, certains suggérant qu’il y a « Plus gros poisson » faire frire que les Proud Boys – qui a été fondée à l’origine par McInnes en plaisantant.

Maintenant, faites BLM et Antifa … Les Proud Boys ont-ils causé de réels dommages au Canada? Ou juste dit quelques mots vilains? – KS-Canada (@CanadaKlr) 25 janvier 2021

Je n’ai aucun amour pour les Proud Boys, mais j’ai l’impression que nous abaissons vraiment la barre sur la définition du «terrorisme» ici. – Shawn Michaels est lacéré! (@HBKisLacerated) 25 janvier 2021

Pendant ce temps, le Réseau canadien anti-haine – créé pour « Surveiller, rechercher et combattre les groupes haineux » – a critiqué la mesure comme étant trop large, affirmant que si certaines factions des Proud Boys «Toutes les caractéristiques d’une organisation terroriste», il est néanmoins préoccupé par «Les définitions sont assouplies, le pouvoir est détourné, et l’érosion des libertés civiles ou la criminalisation de la protestation légitime.» Le réseau nommé « Suprémaciste blanc plus menaçant » les groupes qui, selon lui, méritent davantage le label «terrorisme».

C’est une motion non contraignante. Les PB n’ont PAS été désignés comme groupe terroriste aujourd’hui. Les PB canadiens ont été misogynes, racistes et violents, mais ce n’est pas suffisant pour les critères de la liste des terroristes – et il y a de plus gros poissons. Cela mérite une discussion https://t.co/jLazgZnPHX #cdnpoli https://t.co/Rwwgykxa4O – Réseau anti-haine canadien (@antihateca) 26 janvier 2021

"Il existe des organisations terroristes suprémacistes blanches plus menaçantes. O9A et les groupes hérités de la Marche de fer (par exemple, AWD et The Base) répondent absolument aux critères tels qu’ils sont rédigés et doivent être désignés en premier." Les anciens groupes O9A et IM font des meurtres / complots terroristes.https: //t.co/jLazgZnPHX – Réseau anti-haine canadien (@antihateca) 26 janvier 2021

David Hofmann, professeur de sociologie à l’Université du Nouveau-Brunswick, a également exprimé son scepticisme quant à la désignation. La semaine dernière, il a déclaré à Public Radio International que le déménagement n’aurait pas «Vraie valeur stratégique», prédire que cela ne ferait que disperser les Proud Boys dans d’autres groupes et ne le «Changer les idées des membres.»

Bien que les Proud Boys soient une équipe de droite avouée qui soutenait vocalement Trump, l’actuel chef du groupe Enrique Tarrio – qui s’identifie comme «Afro-cubain» – a refusé à plusieurs reprises toute connexion à « suprémacie blanche » et insiste sur le fait que son organisation n’est pas un «Groupe haineux».

«Je dénonce la suprématie blanche. Je dénonce l’antisémitisme. Je dénonce le racisme. Je dénonce le fascisme. Je dénonce le communisme et tout autre -isme qui a des préjugés envers les gens en raison de leur race, religion, culture, ton de peau ». Tarrio a déclaré l’année dernière à une filiale de Florida Fox.

Tarrio a fait la une des journaux plus récemment après avoir été arrêté à Washington, DC pour destruction de biens, lié à une manifestation en décembre où il a incendié une bannière Black Lives Matter appartenant à une église locale. Le président de Proud Boys a admis avoir brûlé le panneau, mais a affirmé que ce n’était pas le cas « À propos de la couleur de la peau de quelqu’un, » mais plutôt parce que «BLM est un mouvement marxiste… qui a terrorisé les citoyens de [the United States]. »

Aussi sur rt.com Le président de Proud Boys arrêté à Washington pour « destruction de biens » après l’incendie de la bannière BLM l’année dernière

Vous pensez que vos amis seraient intéressés? Partagez cette histoire!