Les législateurs californiens voteront sur la réforme de la santé mentale de Newsom

Le projet du gouverneur Gavin Newsom visant à transformer le système de santé mentale de Californie se heurte cette semaine à son dernier obstacle devant l’Assemblée législative de l’État, alors que les législateurs décident d’adopter ou non une paire de mesures lors du scrutin de mars 2024 qui élargiraient le traitement de la toxicomanie et généreraient 4,68 milliards de dollars pour construire des installations pour soigner 10 000 patients.

Le gouverneur et ses collaborateurs ont passé des mois à apaiser les inquiétudes des comtés et des défenseurs des enfants et des familles quant à la manière dont sa refonte pourrait détourner des fonds des services existants. Les propositions devraient être adoptées, mais les tensions en cours de route soulignent les défis auxquels Newsom est confronté alors qu’il tente de résoudre une crise des sans-abri qui a marqué l’État et pourrait définir son héritage politique.

Le gouverneur démocrate a reçu des réticences de toutes parts, y compris de la part de certains des groupes de défense les plus libéraux de son propre parti, dans sa quête de création d’un nouveau modèle.

« Il n’y a pas de modèle pour résoudre le problème du sans-abrisme et s’il y en avait eu, cela aurait été fait depuis longtemps », a déclaré Anthony York, porte-parole de Newsom. « Certains se sont montrés préoccupés par le changement, mais le gouverneur a dirigé les efforts pour affirmer que nous avons besoin de changement afin de servir les milliers de personnes vivant dans nos rues. »

Le plan du gouverneur, dévoilé en mars, vise à réformer le gouvernement californien de 20 ans. Loi sur les services de santé mentale.

Approuvée par les électeurs en 2004, la loi a instauré un impôt de 1 % sur le revenu personnel supérieur à 1 million de dollars par an afin d’étendre le système de santé comportementale de Californie afin d’améliorer les soins et le soutien aux personnes souffrant de graves problèmes de santé mentale. L’argent est allé directement aux comtés pour les consacrer aux programmes de santé mentale.

Sous Projet de loi du Sénat 326Newsom demande aux législateurs, puis aux électeurs, de reconfigurer la loi sur la santé mentale et de réserver 30 % de la taxe, soit environ 1 milliard de dollars par an, au logement avec services de soutien pour les personnes souffrant de maladies mentales graves ou de troubles liés à l’usage de substances.

Projet de loi 531 de l’Assemblée, qui serait également présenté aux électeurs s’il est approuvé par les législateurs cette semaine, crée une obligation pour générer au moins 4,68 milliards de dollars de financement ponctuel, en grande partie pour construire 10 000 nouveaux lits de santé comportementale dans le cadre d’un processus rationalisé d’autorisation environnementale. Les deux mesures figureront sur le scrutin de l’élection présidentielle primaire du printemps prochain.

Le gouverneur affirme que les changements sont nécessaires pour moderniser la MHSA afin de mieux répondre aux besoins d’aujourd’hui et de servir les Californiens souffrant de troubles liés à l’usage de substances, que l’État estime à 1 adulte sur 10, ainsi que ceux souffrant de graves problèmes de santé mentale, une population de environ 1 sur 20. La législation cite une étude de l’UC San Francisco qui a révélé que 82 % des Californiens sans abri ont déclaré avoir souffert d’un problème de santé mentale grave et 65 % ont déclaré avoir consommé régulièrement des drogues illicites à un moment donné.

La proposition s’appuie sur les efforts continus de Newsom pour accroître l’accès aux services de santé comportementale et construire davantage de logements avec services de soutien pour les personnes sans abri, ce qui reste un problème persistant pour la Californie et le gouverneur démocrate malgré les milliards dépensés par l’État pour résoudre le problème.

Les médias conservateurs et ses rivaux républicains fustigent à plusieurs reprises l’image des campements bordant les trottoirs californiens comme exemple de la détérioration de la sécurité publique et de l’ordre civique sous sa direction dans le Golden State. Le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, candidat républicain à la présidentielle, a publié en juin une vidéo de campagne de San Francisco, où Newsom a été maire, dénigrant les « politiques de gauche » qui, selon lui, ont conduit à une consommation généralisée de drogues et à des défécations dans les rues.

Newsom a reconnu la pression qu’il ressent pour obtenir des résultats sur les sans-abri au cours de son deuxième mandat afin de contrer le discours de la droite.

L’année dernière, Newsom a défendu le Tribunal d’assistance communautaire, de redressement et d’autonomisation (CARE) exiger des comtés qu’ils créent des tribunaux habilités à ordonner des plans de traitement pour les personnes souffrant de schizophrénie ou d’autres troubles psychotiques. Les comtés avaient exprimé leurs inquiétudes quant au manque de financement pour augmenter le nombre de logements et de lits pour traiter les participants au tribunal CARE. Les groupes de défense des libertés civiles et les défenseurs des personnes handicapées ont fait pression contre le plan, qui, selon eux, criminaliserait le sans-abrisme.

Les inquiétudes concernant son plan de santé mentale cette année se sont concentrées sur l’appel de Newsom à rediriger l’argent des services et programmes existants financés par la loi vers le logement. Les défenseurs craignaient que la nouvelle focalisation sur le logement, associée à la fin des allocations obligatoires de financement pour la santé mentale des enfants et des familles, puisse laisser l’une des populations les plus vulnérables de l’État à court de ressources publiques.

« Les comtés subissent une pression intense pour s’attaquer à ce que nous voyons dans les campements et ce sont des adultes », a déclaré Adrienne Shilton, directrice des politiques publiques et de la stratégie de la California Alliance of Child and Family Services. « Les jeunes sans-abri avec lesquels nos organisations travaillent, les jeunes à risque ou les familles avec enfants ne sont pas dans les campements. Il s’agit d’une population sans abri moins visible.

Shilton a déclaré que le bureau du gouverneur avait finalement accepté de réserver environ la moitié des fonds d’intervention précoce d’un comté spécifiquement aux adultes et aux jeunes de moins de 25 ans, ce qui a été modifié par la proposition. Mais il n’existe pas d’allocation garantie pour l’aide au logement, a-t-elle déclaré.

Shilton a souligné que de nombreux enfants et familles sans abri ne souffrent pas de toxicomanie ou de problèmes de santé mentale et se retrouvent plutôt sans logement en raison de problèmes d’accessibilité financière dans un État où le coût de la vie est de plus en plus élevé. Sans un mandat général d’octroi d’argent à ces populations dès maintenant, le problème que le gouverneur tente de résoudre ne pourrait que s’aggraver à l’avenir.

« Nous créerons la prochaine génération de sans-abri », a déclaré Shilton. « C’est ce que nous ne voulons pas. »

Le député Joaquin Arambula (Démocrate de Fresno) a également soulevé des questions lors d’une récente audition d’un comité sur le manque d’allocations de fonds pour les enfants et les jeunes. Il a déclaré que le fait de réserver 10 % du financement aux enfants par le biais d’autres programmes, tels que l’aide au logement et le projet Homekey, a entraîné une diminution de 21 % du nombre d’enfants sans abri, par exemple.

« Je crois que nous sommes dans une crise en tant qu’État pour nos enfants, nos adolescents et nos jeunes en âge de transition et je crois que nous devons réserver des réserves dans de nombreux pools de financement pour que nous puissions établir des priorités efficaces et résoudre des problèmes tels que l’itinérance des enfants et leurs besoins en matière de santé mentale. », a déclaré Arambula dans une interview.

Le bureau de Newsom a reconnu le refus de certains défenseurs, mais a déclaré qu’il existe également une frustration indéniable face au statu quo de la part de millions de Californiens.

Steven Maviglio, un stratège démocrate, a déclaré qu’il est souvent difficile pour les partisans d’être ouverts au changement, même lorsque quelque chose ne fonctionne pas.

« C’est un univers que personne n’a touché depuis longtemps », a déclaré Maviglio. « Il faut lui reconnaître le mérite de ne pas avoir haussé les épaules ou de ne pas avoir reconnu le problème. L’inconvénient est que ce n’est pas une solution miracle. Je veux dire, il faudra plus d’une décennie pour voir des résultats mesurables, car c’est tout le système qui doit être bouleversé.