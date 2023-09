Les législateurs californiens votent pour limiter le moment où les responsables des élections locales peuvent compter les bulletins de vote à la main

Californie Les législateurs ont voté vendredi pour limiter le moment où les gouvernements locaux peuvent compter les bulletins de vote à la main, une décision visant un comté rural du nord de la Californie qui a annulé son contrat avec Systèmes de vote du Dominion au milieu d’allégations infondées de fraude poussées par l’ancien président républicain Donald Trump et ses alliés.

Le conseil de surveillance du comté de Shasta, contrôlé par une majorité conservatrice, a voté en janvier pour se débarrasser des machines à voter qu’il utilisait pour compiler les bulletins de vote marqués à la main pour ses quelque 111 000 électeurs inscrits. Les superviseurs du comté ont déclaré qu’il y avait une perte de confiance du public dans les machines de Dominion Voting Systems, une entreprise au centre de théories du complot discréditées depuis l’élection présidentielle de 2020.

À l’époque, les dirigeants n’avaient pas de plan sur la manière dont le comté organiserait les prochaines élections, y compris la primaire présidentielle républicaine de mars 2024 dans une Californie riche en délégués, qui pourrait être essentielle pour décider qui remportera l’investiture du GOP. Le comté se préparait à compter les bulletins de vote à la main pour ses prochaines élections le 7 novembre 2023, afin de pourvoir les sièges du conseil scolaire et du district des pompiers, et de décider du sort de deux mesures de vote.

Vendredi, l’Assemblée législative de Californie, contrôlée par les démocrates, a voté pour empêcher les responsables du comté de Shasta d’utiliser le décompte manuel des votes. Le projet de loi, qui a été approuvé par les deux tiers des législateurs des deux chambres, n’autoriserait le décompte manuel des voix par les responsables des élections locales que dans des circonstances restreintes. Les exceptions concernent les élections régulières comptant moins de 1 000 électeurs inscrits éligibles et les élections spéciales où il y a moins de 5 000 électeurs éligibles.

« Les décomptes manuels sont complexes, imprécis, coûteux et gourmands en ressources », a déclaré Gail Pellerin, membre de l’Assemblée, démocrate de Santa Cruz, auteur du projet de loi et ancienne responsable des élections locales. « La recherche a constamment montré que les humains sont incapables d’accomplir des tâches répétitives et répétitives. »

Le projet de loi est désormais soumis au gouvernement démocrate. Gavin Newsom.

La lutte pour les machines à voter a divisé le comté de Shasta, une zone essentiellement rurale dont la plus grande ville est Redding avec une population de 93 000 habitants.

Si Newsom signait le projet de loi, la greffière du comté, Cathy Darling Allen, a déclaré que le comté disposait de l’équipement dont il avait besoin pour compiler les votes lors des prochaines élections. Bien que le comté se soit débarrassé de ses machines à voter Dominion, les dirigeants locaux lui ont donné la permission d’acheter l’équipement nécessaire pour se conformer aux lois fédérales pour les électeurs handicapés. Le système acheté, fabriqué par Hart InterCivic, comprend des scanners capables de compiler électroniquement les votes.

Darling Allen a déclaré dans un e-mail qu’elle espérait que Newsom le signerait, le qualifiant de « protection de bon sens pour tous les électeurs californiens ».

Mais le président du conseil de surveillance du comté de Shasta, Patrick Henry Jones, a précédemment déclaré au Record Searchlight qu’il envisageait d’intenter une action en justice pour bloquer le projet de loi. Il n’a pas répondu vendredi à une demande de commentaires de l’Associated Press. Un autre superviseur, Kevin Crye, est la cible d’une élection révocatoire en partie à cause de son soutien à l’élimination des machines à voter.

Trump et ses alliés ont poussé les responsables des comtés de tout le pays à adopter le décompte manuel, au milieu des théories du complot entourant le matériel de vote, en particulier ceux fabriqués par Dominion Voting Systems. Mais peu de comtés ont accepté de le faire. Le mois dernier, le comté de Mohave, dans le nord-ouest de l’Arizona, a rejeté un projet de comptage manuel des bulletins de vote parce que cela aurait coûté 1,1 million de dollars.

Même si le décompte manuel des bulletins de vote a lieu dans certaines régions des États-Unis, cela se produit généralement dans de petites juridictions comptant un petit nombre d’électeurs inscrits. Cependant, le décompte manuel est couramment utilisé dans le cadre des tests post-électoraux pour vérifier que les machines comptent correctement les bulletins de vote, mais seule une petite partie des bulletins de vote est comptée manuellement.

Les experts électoraux affirment qu’il n’est pas réaliste de penser que les responsables de grandes juridictions, comptant des dizaines ou des centaines de milliers d’électeurs, puissent compter tous leurs bulletins de vote à la main et publier rapidement les résultats, étant donné que les scrutins incluent souvent des dizaines de courses.

À titre d’exemple, le comté de Cobb, en Géorgie, a effectué un décompte manuel ordonné par l’État après les élections de 2020. Il a fallu cinq jours à des centaines de personnes pour compter les voix pour l’élection présidentielle sur environ 397 000 bulletins de vote, selon les responsables électoraux locaux. Pour compter chaque course sur chaque bulletin de vote en utilisant les mêmes procédures, un responsable a estimé qu’il aurait fallu 100 jours.

« Faire quelque chose comme un décompte complet dans une juridiction importante n’est pas le moyen de mettre un terme à ces théories du complot », a déclaré Gowri Ramachandran, directeur adjoint du programme de démocratie au Brennan Center for Justice de la faculté de droit de NYU. « C’est une façon de gaspiller beaucoup d’argent et potentiellement de créer le chaos. »

Dominion Voting Systems a poursuivi Fox News après l’élection présidentielle de 2020, alléguant que l’agence de presse avait porté atteinte à sa réputation en amplifiant les théories du complot selon lesquelles les machines à voter de l’entreprise avaient truqué l’élection en faveur du président démocrate Joe Biden. En avril, Fox News a accepté de verser à Dominion Voting Systems près de 800 millions de dollars pour régler le procès.

« L’argument selon lequel les systèmes de vote sont facilement piratés est une erreur », a déclaré Pellerin. « Il est illégal qu’une partie quelconque d’un système de vote soit connectée à Internet à tout moment, et aucune partie du système de vote n’est autorisée à recevoir ou à transmettre des communications sans fil ou des transferts de données sans fil. »

___

Cassidy a rapporté d’Atlanta.