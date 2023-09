Les législateurs californiens votent pour avertir plus tôt les travailleurs en cas de licenciement

Le Parlement californien a adopté mardi un projet de loi visant à donner un préavis aux travailleurs en cas de licenciements massifs. La prochaine étape est le bureau du gouverneur Gavin Newsom.

Le projet de loi, Projet de loi de l’Assemblée 1356, prolongerait la période de préavis en cas de licenciements, de fermetures ou de déménagements imminents de 60 à 75 jours, comme l’exige la loi californienne sur les notifications d’ajustement et de recyclage des travailleurs, ou WARN, Act.

À l’origine, le projet de loi visait à augmenter la durée du préavis à 90 jours, mais il a été modifié. La loi, si elle est adoptée, s’appliquerait à tout employeur comptant 50 employés ou plus sur un seul site.

« Il s’agit de la plus grande extension des protections contre les licenciements pour les travailleurs californiens depuis probablement 30 ans », a déclaré Matt Haney (Démocrate de San Francisco), auteur du projet de loi. « C’est quelque chose que tous les travailleurs méritent lorsqu’ils se retrouvent dans cette situation vraiment perturbatrice de licenciement. »

La législation a été inspirée par les licenciements massifs chez Google, Meta et d’autres entreprises technologiques au cours de l’année dernière. En particulier, la gestion aléatoire des licenciements sur Twitter après le rachat de l’entreprise par le milliardaire Elon Musk en 2022 a donné lieu à des poursuites judiciaires de la part de travailleurs licenciés qui ont déclaré ne pas avoir reçu la notification requise par la loi. (Musk a récemment rebaptisé la plateforme de médias sociaux X.)

Haney a déclaré que par la suite, il avait entendu toutes sortes de travailleurs de Twitter.

« Tout le monde, des concierges aux ingénieurs, a été invité à faire ses valises et à sortir d’ici la fin de la semaine », a déclaré Haney. « Ils n’ont rien fait de mal. »

Certains étaient titulaires de visas d’immigration et se sont immédiatement inquiétés de pouvoir rester dans le pays, payer leur loyer et prendre soin de leur famille, a déclaré Haney.

« Nous l’appelons le ‘projet de loi sur les licenciements sur Twitter’ depuis des mois », a déclaré Nate Allbee, porte-parole de Haney.

« San Francisco fait de nombreuses concessions en matière d’impôts et d’avantages sociaux pour inciter les entreprises technologiques à venir ici », a déclaré Allbee. « Mais si des travailleurs sont licenciés de nulle part, cela pourrait signifier que nous perdrons nos plus grands atouts, les travailleurs, au profit d’autres États et villes. »

La mesure étend également la loi WARN pour qu’elle s’applique aux personnes employées par un entrepreneur. Pour que les règles s’appliquent aux salariés des sous-traitants, ils doivent avoir travaillé au moins six des 12 mois et au moins 60 heures précédant la date à laquelle un préavis de licenciement collectif est requis. Le libellé du projet de loi précise que les employés d’un entrepreneur qui réalisent un projet temporaire avec une date de fin définie sont exonérés.

Haney a pointé du doigt Twitter, a-t-il déclaré, pour avoir licencié 4 400 de ses 5 500 travailleurs contractuels sans préavis ni indemnité, soulignant que les travailleurs contractuels font souvent le même travail que les personnes employées directement par une entreprise, mais qu’ils gagnent moins, bénéficient de moins d’avantages sociaux et ont moins d’avantages sociaux. moins de mobilité professionnelle.

La législation interdit également aux employeurs de faire pression sur les travailleurs pour qu’ils renoncent à leurs droits par le biais de renonciations, d’accords de non-divulgation ou d’accords de non-dénigrement en échange d’une indemnité de départ.

Une multitude de projets de loi sur l’emploi

Le Parlement a également approuvé mardi un projet de loi obligeant les employeurs à élaborer des plans de prévention de la violence sur le lieu de travail.

La semaine dernière, la législature a adopté Projet de loi du Sénat 403qui modifierait la California Fair Employment and Housing Act pour interdire la discrimination contre les employés en fonction de leur caste.

Le projet de loi sur la discrimination de caste a été en partie motivé par des allégations selon lesquelles un ingénieur du siège de Cisco à San Jose aurait été victime de discrimination parce qu’il était un Indien Dalit. Les Dalits, autrefois appelés « intouchables », se situent depuis longtemps au bas de la hiérarchie sociale indienne et les inégalités et la violence contre les Dalits persistent dans de nombreuses communautés d’Asie du Sud. Les régulateurs californiens ont poursuivi Cisco pour ces allégations en 2020.

Augmentations salariales importantes pour les travailleurs de la restauration rapide et de la santé

Les travailleurs californiens de la restauration rapide sont sur le point d’obtenir d’importantes augmentations de salaire dans le cadre d’un accord annoncé lundi par le SEIU California et les sociétés de restauration rapide, à la suite d’une bataille de plusieurs années sur les mesures que le syndicat a préconisées pour augmenter les salaires et améliorer globalement les conditions des travailleurs à bas salaire dans les chaînes de restaurants. à travers l’État.

Les deux parties ont convenu de fixer un salaire minimum de 20 dollars de l’heure à partir d’avril 2024 dans les chaînes de restauration rapide comptant plus de 60 établissements dans tout le pays. Cela représente une augmentation importante par rapport au salaire minimum de l’État, qui sera de 16 dollars de l’heure l’année prochaine.

Dans le cadre de cet accord, les restaurateurs ont accepté d’abandonner un référendum soutenu par l’industrie qui a mis fin à une loi visant à donner aux travailleurs de la restauration rapide un siège à la table des négociations pour de meilleurs salaires et de meilleures conditions de travail.

Les restaurateurs ont reçu des choses en retour. L’accord sape les efforts des villes ou des comtés visant à obtenir des augmentations de salaires plus élevées jusqu’à l’expiration de l’accord en 2029. Et les efforts visant à tenir les entreprises solidairement responsables des violations du droit du travail des franchisés ne se poursuivront pas.

Un accord distinct entre le SEIU California et les acteurs du secteur de la santé devrait accorder aux travailleurs de la santé californiens un salaire minimum de 25 dollars, sauf incident majeur. L’industrie a accepté à l’augmentation en échange d’un moratoire de 10 ans sur les mesures locales visant à augmenter la rémunération du personnel médical, selon CalMatters.

La date limite pour adopter les projets de loi au cours de la session en cours de l’Assemblée législative de Californie est vendredi. Le gouverneur Newsom aura jusqu’au 14 octobre pour signer le dernier lot de projets de loi, approuver les projets de loi sans les signer ou opposer leur veto aux projets de loi.