Les législateurs californiens demandent au Congrès d’adopter un projet de loi sur la sécurité sociale

La dernière version de Social Security 2100 a été introduite par le représentant John Larson, D-Conn., En octobre. L’événement comprenait la participation de démocrates de haut niveau, notamment le président du comité des voies et moyens de la Chambre, Richard Neal, D-Mass., Et la représentante Alexandria Ocasio-Cortez, DN.Y.

Cela augmenterait également la prestation minimale à 25% au-dessus du seuil de pauvreté fédéral. Il cherche également à changer la façon dont les ajustements annuels au coût de la vie sont mesurés; améliorer les prestations pour les veuves et les veufs; accroître l’accès aux prestations pour certains étudiants et enfants; abroger les règles qui entraînent une réduction des prestations pour les fonctionnaires ; éliminer la période d’attente de cinq mois pour les prestations d’invalidité; et créer des crédits pour aidants naturels.

Social Security 2100 propose une foule d’autres changements pour rendre les prestations plus généreuses. Cela comprend une augmentation générale d’environ 2 % de la prestation moyenne pour les bénéficiaires nouveaux et existants.

La proposition de la sécurité sociale 2100 appelle à réappliquer ces charges sociales pour les salaires de plus de 400 000 $, un changement que Skinner appelle « l’une des caractéristiques les plus importantes » du projet de loi.

La dernière proposition déplacerait la date d’épuisement des fonds de la sécurité sociale à 2038, sur la base d’une analyse du projet de loi réalisée l’année dernière par le Bureau de la sécurité sociale de l’actuaire en chef.

La plupart des dispositions visant à augmenter les prestations de sécurité sociale ne dureraient que cinq ans. Par conséquent, des groupes tels que le Center on Budget and Policy Priorities et le Committee for a Responsible Federal Budget favorisent les versions précédentes du projet de loi, qui comportaient des augmentations de prestations moins généreuses mais visent à prolonger la solvabilité du programme au siècle prochain.

Un projet de loi distinct proposé par Sens. Bernie Sanders, I-Vt., Et Elizabeth Warren, D-Mass., Présenté cette année repousserait la solvabilité du programme pendant 75 ans tandis que ajoutant 2 400 $ par année aux prestations. Cette proposition appelle à réappliquer la taxe sur la masse salariale aux revenus de 250 000 $ au lieu de 400 000 $.