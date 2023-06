Les législateurs californiens avancent un projet de loi pour refroidir les zones extérieures des écoles

SACRAMENTO, Californie (AP) – Alors que la Californie se demande comment faire face aux vagues de chaleur rendues plus intenses par le changement climatique, les écoles de l’État pourraient bientôt devoir proposer des plans pour refroidir les aires de jeux extérieures en plantant plus d’arbres et en remplaçant les surfaces comme l’asphalte qui étouffe par temps chaud.

Le Sénat de l’État a adopté la législation qui obligerait les écoles publiques et à charte et les districts à élaborer des stratégies sur la manière d’introduire plus d’ombre sur le campus, de planter des jardins et de remplacer les surfaces qui retiennent beaucoup de chaleur par des alternatives telles que l’herbe et les copeaux de bois. Ils ont une date limite de 2027 pour commencer à mettre en œuvre leurs plans.

« Nous en avions besoin il y a longtemps », a déclaré la sénatrice d’État Caroline Menjivar, une démocrate représentant la vallée de San Fernando dans le comté de Los Angeles. « Nous rattrapons les décennies de retard dans lesquelles nous nous trouvons actuellement. »

Seule une poignée de sénateurs d’État ont voté contre le projet de loi. Il faudrait encore l’approbation de l’Assemblée nationale.

Le projet de loi est un point de départ qui préparera les écoles à toute législation future plus stricte qui pourrait imposer la manière dont elles doivent atténuer la chaleur, a déclaré Menjivar.

C’est l’une des nombreuses façons dont la Californie pourrait essayer de lutter contre les conditions sèches et chaudes intenses qui ont affligé l’État ces dernières années. L’année dernière, une vague de chaleur brutale a laissé l’État débattre de la manière d’éviter les coupures de courant alors que les gens augmentaient les conditions d’air lorsque les températures battaient des records dans plusieurs villes, y compris le record absolu de Sacramento de 116 degrés Fahrenheit (47 degrés Celsius).

Les enfants sont plus à risque que les adultes de souffrir de maladies liées à la chaleur qui peuvent provoquer des nausées, des crampes musculaires, de la fatigue et des évanouissements, selon les Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis.

Certains groupes sont d’accord avec l’objectif plus large d’atténuer la chaleur dans les écoles, mais disent que le projet de loi manque toujours la cible. Ian Padilla de la California Coalition for Adequate School Housing, qui préconise des obligations d’État pour aider à mettre à jour les installations scolaires, a déclaré que la mise en œuvre de la législation coûterait trop cher et chevaucherait certaines normes existantes établies par l’État pour planter des arbres d’ombrage à l’extérieur des bâtiments.

La législation pourrait coûter à l’État « de l’ordre de centaines de millions de dollars », soit au moins 10 000 dollars par école en accordant des subventions aux écoles pour mettre en œuvre leurs plans, a estimé la commission des crédits du Sénat.

Un autre défaut du projet de loi est l’inclusion de copeaux de bois comme alternative possible à des choses comme le caoutchouc, a déclaré Padilla. Les écoles ont ces dernières années abandonné les copeaux de bois car ils pourraient blesser les élèves en tombant, a-t-il déclaré.

Christina Hildebrand, présidente de A Voice for Choice Advocacy, une organisation à but non lucratif de santé parrainant le projet de loi, a déclaré que la législation était nécessaire pour garantir que davantage d’arbres soient plantés dans les zones à faible revenu où ils ne sont pas déjà abondants.

Il est essentiel que les écoles « qui n’ont pas nécessairement les ressources » ou « le soutien de la communauté pour le faire, l’obtiennent », a déclaré Hildebrand.

Courtney Tompkins, qui vivait dans la ville de Laguna Niguel, dans le sud de la Californie, avant de déménager dans le Massachusetts, a déclaré que son fils, qui est autiste et était à l’époque complètement non verbal, avait été laissé endormi dehors pendant plus d’une heure par une chaude journée à l’école en 2016. Tompkins a découvert l’incident à la fin de la journée scolaire par un enseignant, a-t-elle déclaré.

Elle a déclaré avoir déposé une plainte pour négligence auprès de l’État au sujet de l’incident, qui a abouti à un règlement dans lequel son fils a été placé dans une autre école. Tompkins a déclaré qu’elle ne pouvait pas nommer le district scolaire car elle avait signé un accord de non-divulgation dans le cadre du règlement.

Othman Ramadan, enseignant à Animo Legacy Charter Middle School, une école majoritairement latino de Los Angeles, a déclaré qu’il faisait si chaud à un moment donné l’année dernière qu’ils ont dû temporairement empêcher les élèves de jouer au football à l’extérieur.

Ramadan a travaillé dans une autre école avec une mauvaise climatisation où les élèves par temps chaud devaient utiliser des packs de glace pour se rafraîchir après avoir souffert d’épuisement dû à la chaleur, a-t-il déclaré. Planter plus d’arbres autour des écoles peut avoir un effet de grande envergure, a déclaré Ramadan.

« Cela ferait une énorme différence en termes de santé mentale et de santé physique de nos étudiants », a déclaré Ramadan. « Si davantage de besoins de base sont satisfaits, alors certaines des choses les plus élevées de la pyramide peuvent également être atteintes. »

Sophie Austin est membre du corps de l’Associated Press/Report for America Statehouse News Initiative. Report for America est un programme de service national à but non lucratif qui place des journalistes dans les salles de rédaction locales pour faire des reportages sur des problèmes sous-couverts. Suivez Austin sur Twitter : @sophieadanna

