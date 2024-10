Les législateurs californiens avancent un projet de loi pour empêcher la hausse des prix du gaz

SACRAMENTO, Californie — L’Assemblée de l’État de Californie a approuvé mardi un projet de loi soutenu par le gouverneur Gavin Newsom visant à empêcher les prix du gaz augmententen particulier à la fin de l’été, lorsque la demande de gaz augmente.

La législation autoriserait les régulateurs de l’énergie des États à exiger que les entreprises maintiennent un certain niveau de carburant disponible – en utilisant le stockage existant pour éviter que les prix du gaz n’augmentent soudainement lorsque les raffineries sont fermées pour maintenance. L’État devrait d’abord déterminer que les avantages de toute règle d’inventaire minimum l’emportent sur le coût potentiel du projet de loi pour les consommateurs.

« Ce projet de loi incite les raffineries de carburant à planifier de manière proactive, permettant ainsi aux Californiens – aux consommateurs – d’économiser des milliards à la pompe tout en maintenant leurs bénéfices », a déclaré Gregg Hart, membre de l’Assemblée, démocrate représentant Santa Barbara et auteur du projet de loi. « Agissons maintenant pour soulager les Californiens qui ont besoin d’essence dans leur voiture pour se rendre au travail, conduire leurs enfants à l’école, voter et rendre visite à leurs proches. »

L’Assemblée a également avancé un projet de loi exigeant que les responsables de l’énergie des États publient un rapport aux législateurs d’ici le 1er juillet 2025 sur les propositions visant à augmenter l’approvisionnement en gaz. Les projets de loi doivent encore être approuvés par le Sénat de l’État avant d’arriver sur le bureau du gouverneur.

Les partisans du projet de loi affirment qu’il permettrait aux Californiens d’économiser des milliards de dollars à la pompe. Mais les opposants affirment que cela pourrait involontairement augmenter les prix globaux du gaz et menacer la sécurité des travailleurs en donnant à l’État plus de contrôle sur les calendriers d’entretien des raffineries. Ils ont fait valoir que retarder l’entretien nécessaire pourrait entraîner des accidents.

« Sans une compréhension approfondie des complexités des opérations des raffineries, les décideurs jouent avec le portefeuille des consommateurs », a déclaré Catherine Reheis-Boyd, PDG de la Western States Petroleum Association, dans un communiqué.

La proposition de Newsom a intensifié la bataille en cours contre l’industrie pétrolière au sujet de ses émissions et de ses bénéfices. Son administration affirme que les bénéfices de l’industrie pétrolière augmentent lors des flambées des prix du gaz. Newsom a dévoilé le projet de loi en août, au cours de la dernière semaine de la session législative ordinaire.

Les dirigeants démocrates du Sénat de l’État voulaient adopter le projet de loi avant la date limite législative, mais les démocrates de l’Assemblée voulaient plus de temps pour l’examiner. Newsom alors appelé la législature en séance spéciale pour tenter de faire adopter la proposition.

Le président pro tempore du Sénat, Mike McGuire, avait déclaré à l’époque que le Sénat ne se réunirait pas pour la session extraordinaire, mais son bureau a déclaré plus tard que la chambre se réunirait pour examiner la proposition si l’Assemblée disposait des voix pour la faire avancer.

Ce n’est pas la première fois que Newsom tente de faire pression sur le corps législatif pour qu’il adopte des réglementations pétrolières et gazières. Il convoqué une session extraordinaire en 2022 dans le but de faire adopter une taxe sur les bénéfices des compagnies pétrolières. Le gouverneur dit alors il voulait une pénalité, pas une taxe. La loi qu’il a fini par signer des mois plus tard a donné le pouvoir aux régulateurs de l’État pénaliser les compagnies pétrolières qui gagnent trop d’argent.

Newsom a déclaré mardi que sa proposition visant à empêcher la flambée des prix de l’essence pourrait aider les familles à ne plus avoir à choisir « entre faire le plein ou mettre de la nourriture sur la table ».

Les Californiens paient les tarifs les plus élevés à la pompe en raison des taxes et des réglementations environnementales. Le prix moyen de l’essence ordinaire sans plomb dans l’État était d’environ 4,68 dollars le gallon mardi, contre la moyenne nationale de 3,20 dollars, selon l’AAA.

Les prix du gaz augmentent davantage en Californie que dans le reste du pays, selon la California Energy Commission. Cela s’explique en partie par le fait que seuls quatre raffineurs fournissent environ 90 % du gaz de l’État, ce qui signifie que la décision d’un raffineur de se fermer pour des raisons de maintenance a un plus grand impact sur le marché, a déclaré Tai Milder, directeur de la Division de surveillance du marché pétrolier de la commission.

« Les consommateurs californiens en ont à juste titre assez de payer des prix gonflés lors de flambées de prix », a déclaré Milder lors d’une audience la semaine dernière. « Ces flambées de prix ne sont pas normales. »

Les législateurs républicains se sont opposés à la proposition de stock minimum de Newsom, affirmant qu’il n’y avait pas suffisamment de preuves que la mesure aiderait la Californie à réduire les prix du gaz. Le leader républicain de l’Assemblée, James Gallagher, a présenté une proposition visant à exempter les carburants de transport du programme de plafonnement et d’échange de l’État dans le but de faire baisser les prix de l’essence, mais cette proposition a été bloquée la semaine dernière par un comité de l’Assemblée qui a examiné les projets de loi de la session extraordinaire.

La mesure visant à éviter les flambées des prix de l’essence ne répond pas réellement aux tarifs actuels à la pompe, ont-ils déclaré.

« N’est-il pas étrange que nous ayons cette grande session extraordinaire, que nous revenions tous, et que nous n’examinons pas un seul projet de loi qui fasse réellement baisser le prix de l’essence ? » Gallagher a demandé mardi. « Que faisons-nous ici? »

Le journaliste d’Associated Press Trân Nguyễn a contribué à ce rapport

Austin est membre du corps de The Associated Press/Report for America Statehouse News Initiative. Rapport pour l’Amérique est un programme de service national à but non lucratif qui place des journalistes dans les salles de rédaction locales pour couvrir des sujets insuffisamment médiatisés. Suivez Austin sur X : @sophieadanna