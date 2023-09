Les législateurs californiens approuvent un projet de loi visant à accélérer le logement

Les législateurs californiens ont approuvé lundi une loi visant à étendre une loi sur le logement qui a conduit à la construction de milliers de nouveaux logements, malgré l’opposition initiale des syndicats et des groupes environnementaux.

Projet de loi du Sénat 423 prolongerait d’une décennie la loi nationale sur le logement qui expire en 2026 et qui permet aux promoteurs d’éviter une grande partie du processus bureaucratique souvent accusé de bloquer la construction de projets multifamiliaux, mais uniquement dans les villes qui ont pris du retard par rapport aux objectifs de logement imposés par l’État. Le projet de loi est désormais soumis au gouverneur Gavin Newsom, qui a jusqu’au 14 octobre pour signer ou opposer son veto à des centaines de projets de loi.

« Si vous cherchez une opportunité de soutenir le logement dans votre communauté, je peux vous assurer que c’est le vote le plus important que vous aurez cette année, point final », a déclaré Buffy Wicks, membre de l’Assemblée, démocrate d’Oakland et présidente du Housing and Comité de développement communautaire, a déclaré jeudi avant un vote dans sa chambre. « Il s’agit du projet de loi sur le logement le plus important que nous allons soumettre au bureau du gouverneur. »

L’Assemblée a approuvé le projet de loi par un vote bipartisan de 52 voix contre 8, et le Sénat l’a finalisé par 27 voix contre 7.

Lorsque le sénateur Scott Wiener (Démocrate de San Francisco) a présenté le SB 423 en février, celui-ci s’est heurté à une opposition farouche de la part de certains des syndicats les plus influents de l’État, notamment du State Building and Construction Trades Council of California, une organisation qui a activement et avec succès s’est opposé aux propositions de logement qui manquaient de protections rigoureuses pour les travailleurs.

Bien que le SB 423 exige que les promoteurs immobiliers offrent des salaires syndicaux et certaines prestations de santé, le Conseil des métiers et des dizaines de groupes syndicaux locaux et étatiques craignaient que les protections soient inadéquates et ne parviennent pas à protéger les travailleurs de la construction.

Wiener a répondu à ces préoccupations plus tôt cette année avec des amendements renforçant les réglementations du travail sur certains projets, atténuant ainsi une certaine opposition. Wiener a bénéficié de l’aide de la Conférence des charpentiers de Californie, qui a fait une rupture inhabituelle avec les autres syndicats de l’État pour parrainer le SB 423.

« Sans aucun doute, l’abordabilité du logement est le problème le plus déstabilisant auquel sont confrontés les Californiens. Les familles de travailleurs, qui luttent de chèque de paie en chèque de paie, se retrouvent face au sans-abrisme », a écrit Daniel Curtin, directeur de la Conférence des charpentiers de Californie, dans un communiqué. « Nous sommes impatients de plaider auprès du gouverneur Newsom pour sa signature sur la principale législation sur le logement de cette année. Nous sommes fiers d’avoir joué un rôle dans cet effort.

Parmi les autres obstacles figurent l’opposition des groupes environnementaux, qui ont soulevé des problèmes avec certaines parties du projet de loi qui autoriseraient la construction dans certaines zones côtières et de feux de forêt.

Cet été, la California Coastal Commission s’est prononcée contre l’expansion du SB 423 dans les zones côtières exemptées de développement dans la loi originale. La commission a fait valoir que davantage de constructions sur la côte pourraient aggraver les conséquences climatiques dans un contexte d’élévation du niveau de la mer et d’un environnement en évolution.

Les zones qui pourraient voir de nouveaux projets de logements multifamiliaux dans le cadre du SB 423 comprennent des villes côtières plus riches telles que Carmel-by-the-Sea et Malibu, Santa Monica, Venise, l’ouest de San Francisco et San Diego.

« Je soutiens le logement abordable », a déclaré le membre de l’Assemblée Al Muratsuchi (D-Rolling Hills Estates) lors du débat de l’Assemblée. « Mais pas au détriment du littoral emblématique de la Californie, ni au détriment de la protection des Californiens contre les incendies de forêt. »

Wiener a accepté des amendements mineurs au projet de loi pour préciser qu’il ne s’appliquerait pas aux zones « écologiquement sensibles ou dangereuses, telles que celles qui pourraient être affectées par l’élévation du niveau de la mer ». Des dizaines de villes s’opposent toujours au SB 423, dont plusieurs dans le comté de Los Angeles et dans d’autres villes côtières du sud de la Californie. Certaines de leurs préoccupations vont au-delà des impacts environnementaux et concernent le contrôle local sur les décisions en matière de logement dans leurs communautés.

La League of California Cities, qui fait pression au nom de centaines de gouvernements locaux au Capitole, est particulièrement préoccupée par une disposition du SB 423 qui permettrait au Département des Services Généraux de Californie d’intervenir et de développer des logements sur des propriétés appartenant à l’État dans les juridictions locales. .

« Et ils ne sont pas obligés de suivre beaucoup de règles au niveau local, comme n’importe quel autre développeur », a déclaré Jason Rhine, lobbyiste pour Cal Cities.

Un récent rapport du Centre for Housing Innovation de l’UC Berkeley Terner révèle que la loi de 2017 a contribué à la création de plus de 18 000 nouvelles unités proposées en Californie, dont près des deux tiers sont considérées comme 100 % abordables. C’est une petite entaille dans un état qui doit prévoir 2,5 millions de nouveaux logements au cours des huit prochaines années, dont au moins 1 million réservé aux ménages à revenus faibles ou très faibles.

Pourtant, les experts en logement affirment qu’il s’agit d’une étape importante vers l’atténuation d’une pénurie de logements qui a contribué à déclencher une crise des sans-abri et a fait de la Californie un endroit presque impossible pour les résidents à revenus moyens et faibles de trouver des logements abordables.

Le projet de loi 423 du Sénat contribue à s’appuyer sur un « bilan de réussite », a déclaré Ray Pearl, directeur exécutif du California Housing Consortium, l’un des sponsors de la mesure.

« Il n’y a pas de solution miracle. Il n’existe pas de projet de loi unique qui puisse résoudre ce problème », a déclaré Pearl. « Mais nous espérons que chaque projet de loi fera une brèche, nous orientera dans la bonne direction, donnera la priorité à la production de logements abordables. »

Le Sénat a facilement approuvé lundi une autre proposition majeure en matière de logement, également présentée par Wiener, qui permettrait aux collèges à but non lucratif et aux organisations confessionnelles telles que les mosquées, les synagogues et les églises de construire rapidement des logements abordables sur leurs propriétés. Cette mesure, Projet de loi 4 du Sénatdevrait libérer certains 171 000 acres de terrain à développer de projets de logements abordables, selon un autre rapport du UC Berkeley Terner Center for Housing Innovation.

« La promulgation des SB 4 et 423 ajoutera des outils puissants à notre arsenal pour lutter contre la crise du logement », a déclaré Wiener dans un communiqué après les votes. « Les Californiens souhaitent en grande majorité voir ces maisons construites, c’est pourquoi les deux projets de loi ont été adoptés à une large majorité avec un soutien bipartite. »