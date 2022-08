Les législateurs californiens approuvent un projet de loi historique sur les travailleurs de la restauration rapide

SACRAMENTO, Californie (AP) – Les législateurs californiens ont proposé lundi une mesure de pointe qui donnerait à plus d’un demi-million de travailleurs de la restauration rapide plus de pouvoir et de protections, malgré les objections des propriétaires de restaurants qui préviennent que cela augmenterait les coûts des consommateurs .

Le projet de loi créerait un nouveau conseil de restauration rapide de 10 membres avec un nombre égal de délégués des travailleurs et de représentants des employeurs, ainsi que deux fonctionnaires de l’État, habilités à fixer des normes minimales pour les salaires, les heures et les conditions de travail en Californie.

Un amendement tardif plafonnerait toute augmentation du salaire minimum pour les travailleurs de la restauration rapide dans les chaînes de plus de 100 restaurants à 22 $ de l’heure l’année prochaine, par rapport au minimum de 15,50 $ de l’heure dans tout l’État, avec des augmentations du coût de la vie par la suite.

Le Sénat a approuvé la mesure par un vote de 21 contre 12, sans voix à revendre et face à une opposition bipartite. Cela l’envoie à l’Assemblée pour décision finale avant que les législateurs ne s’ajournent mercredi. Les membres de l’Assemblée avaient auparavant adopté de justesse une version plus large du projet de loi.

Le débat s’est divisé selon les lignes de parti, les républicains s’y étant opposés, bien que trois démocrates aient voté contre la mesure et plusieurs n’aient pas voté.

“C’est innovant, cela rassemble l’industrie et les travailleurs autour d’une table”, a déclaré la sénatrice démocrate Maria Elena Durazo, qui a porté le projet de loi au Sénat. Elle l’a qualifié de “méthode très, très équilibrée pour s’adresser à la fois aux employeurs, aux franchisés et aux travailleurs”.

Presque tous les sénateurs républicains se sont prononcés dans l’opposition, y compris le sénateur Brian Dahle, qui est également le candidat républicain au poste de gouverneur en novembre.

« C’est un tremplin pour syndiquer tous ces travailleurs. En fin de compte, cela va faire grimper le coût des produits qu’ils servent », a déclaré Dahle. Il a ajouté plus tard : « Il n’y a pas d’esclaves qui travaillent pour les entreprises californiennes, point final. Vous pouvez démissionner n’importe quand et vous pouvez aller chercher un emploi ailleurs si vous n’aimez pas votre employeur.

Les propriétaires de restaurants et les franchiseurs ont cité une analyse qu’ils ont commandée au Centre de prévisions et de développement économiques de UC Riverside, affirmant que la législation augmenterait les coûts pour les consommateurs. L’administration du gouverneur Gavin Newsom craint également que la mesure ne crée “un environnement réglementaire et juridique fragmenté”.

Le débat a attiré l’attention dans tout le pays, y compris à Capitol Hill où le représentant démocrate américain Ro Khanna a exprimé l’espoir qu’il déclenchera des efforts similaires ailleurs.

C’est « l’une des lois sur l’emploi les plus importantes adoptées depuis une génération », a déclaré Kate Andrias, experte en droit du travail à la Columbia Law School. Elle l’a qualifié de “grand pas en avant pour certains des travailleurs les plus vulnérables du pays, leur donnant une voix collective sur leurs conditions de travail”.

Le projet de loi est né d’un mouvement syndical visant à augmenter le salaire minimum et Andrias a déclaré qu’il “travaillerait en conjonction avec l’organisation syndicale traditionnelle pour donner plus de voix aux travailleurs sur leurs conditions de travail”.

Le président et chef de la direction de l’International Franchise Association, Matthew Haller, a rétorqué que la législation “est une mesure discriminatoire visant à cibler le modèle commercial de la franchise pour renforcer les rangs des syndicats”.

Des organisations représentant des entreprises asiatiques, noires et LGBTQ ont envoyé une lettre aux sénateurs lundi faisant valoir que la mesure nuirait aux propriétaires et aux travailleurs des minorités.

Don Thompson, Associated Press