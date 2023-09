Les législateurs californiens approuvent les projets de loi interdisant certains produits chimiques dans les aliments et les boissons

SACRAMENTO, Californie (AP) – Les législateurs californiens travaillent sur des centaines de projets de loi avant la fin de la session législative jeudi.

S’ils sont approuvés, les projets de loi seront soumis au gouverneur démocrate Gavin Newsom, qui aura jusqu’au 14 octobre pour décider s’il doit les promulguer, y opposer son veto ou les laisser devenir loi sans sa signature.

La législature de l’État n’annule presque jamais le veto du gouverneur, quel que soit le parti politique au pouvoir.

PRODUITS CHIMIQUES DANS LES ALIMENTS

Les législateurs ont voté mardi pour devenir le premier État à interdire quatre produits chimiques dans les aliments transformés et les boissons vendus en Californie d’ici 2027.

Les produits chimiques — colorant rouge no. 3, le bromate de potassium, l’huile végétale bromée et le propyl parabène – sont toujours utilisés dans des produits populaires comme les Peeps, les poussins de guimauve populaires les plus associés à Pâques.

Jesse Gabriel, membre de l’Assemblée démocrate et auteur du projet de loi, a déclaré que ces produits chimiques ont déjà été interdits par l’Union européenne et d’autres pays en raison de recherches scientifiques les liant à des problèmes de santé, notamment le cancer.

« Il est inacceptable que les États-Unis soient si loin derrière le reste du monde en matière de sécurité alimentaire », a déclaré Gabriel. « Ce projet de loi n’interdira aucun aliment ou produit ; il obligera simplement les entreprises alimentaires à apporter des modifications mineures à leurs recettes. »

Une version antérieure du projet de loi aurait également interdit le dioxyde de titane, utilisé dans les Skittles. Mais les amendements du Sénat de l’État ont retiré ce produit chimique de l’interdiction.

DIVULGATION DES RISQUES FINANCIERS LIÉS AU CHANGEMENT CLIMATIQUE

L’Assemblée de l’État a approuvé un projet de loi obligeant les entreprises gagnant plus de 500 millions de dollars par an à divulguer les risques financiers que le changement climatique fait peser sur leurs activités et la manière dont elles envisagent d’y faire face.

Le sénateur Henry Stern, un démocrate de Los Angeles qui a présenté le projet de loi, a déclaré que les informations seraient utiles aux particuliers et aux législateurs lorsqu’ils prendraient des décisions d’investissement public et privé. Le projet de loi a été modifié récemment pour obliger les entreprises à commencer à déclarer les informations en 2026, au lieu de 2024, et à les rendre obligatoires tous les deux ans, au lieu d’une année.

Les changements permettraient aux entreprises de respecter plus facilement les exigences en matière de reporting, a déclaré Anne DiGrazia, porte-parole de Stern.

Le projet de loi figurait parmi les plus grandes propositions climatiques de l’Assemblée législative de l’État cette année, recueillant le soutien de grandes entreprises, dont IKEA et Microsoft, ainsi que de l’ancienne présidente du California Air Resources Board, Mary D. Nichols.

Les opposants au projet de loi estiment qu’il serait trop lourd pour les entreprises et qu’il serait prématuré. La Securities and Exchange Commission des États-Unis pourrait approuver des règles obligeant les entreprises publiques à divulguer leurs émissions directes et indirectes, ainsi que la manière dont le risque climatique affecte leurs activités.

Le mandat californien proposé s’appliquerait à plus de 10 000 entreprises, selon Ceres, un groupe politique qui le soutient. Le vote intervient après que la législature de l’État a envoyé un autre projet de loi à Newsom qui obligerait les entreprises gagnant plus d’un milliard de dollars par an à déclarer leurs émissions directes et indirectes de gaz à effet de serre.

PROGRAMME SCOLAIRE SUR LE CHANGEMENT CLIMATIQUE Le Sénat a adopté un projet de loi qui obligerait les écoles à enseigner aux élèves, de la première année au lycée, les causes et les effets du changement climatique. Le projet de loi imposerait également des leçons sur la manière d’atténuer et de s’adapter aux effets du changement climatique.

Les partisans du projet de loi affirment que les leçons sur le changement climatique font déjà partie des programmes scolaires d’autres pays, dont l’Italie et la Nouvelle-Zélande. L’Oregon a également présenté cette année une loi exigeant des leçons sur le changement climatique, mais le projet de loi n’a pas progressé.

Il faudrait encore l’approbation finale de l’Assemblée avant de finir sur le bureau de Newsom.

CAFÉS CANNABIS

Le Parlement a envoyé un projet de loi au bureau de Newsom qui pourrait créer davantage de « cafés à cannabis », inspirés des établissements d’Amsterdam où les clients peuvent socialiser et acheter du cannabis, du café et d’autres produits.

Le projet de loi permettrait aux gouvernements locaux d’accorder des licences aux dispensaires de cannabis pour vendre des aliments, des boissons et des billets pour des événements musicaux sans cannabis.

Matt Haney, membre de l’Assemblée démocrate de San Francisco, qui a présenté le projet de loi, a déclaré qu’il donnerait un coup de pouce aux petites entreprises de cannabis. Il a déclaré que de nombreuses personnes souhaitent pouvoir socialiser et écouter de la musique live tout en consommant du cannabis.

« Il n’y a absolument aucune bonne raison, d’un point de vue économique, sanitaire ou sécuritaire, pour que l’État rende cela illégal », a déclaré Haney dans un communiqué.

___ Sophie Austin est membre du corps de l’Associated Press/Report for America Statehouse News Initiative. Report for America est un programme de service national à but non lucratif qui place des journalistes dans les salles de rédaction locales pour couvrir des sujets insuffisamment médiatisés. Suivez Austin @sophieadanna

Adam Beam et Sophie Austin, Associated Press