Les législateurs californiens adoptent un projet de loi historique sur la sécurité en ligne des enfants

Les législateurs californiens ont adopté une législation visant à fournir des protections en ligne étendues aux enfants et aux adolescents de moins de 18 ans. Le Sénat de l’État a adopté lundi AB 2273 — la Loi californienne sur le code de conception adapté à l’âge – lors d’un vote 33-0, après son adoption précédente à l’Assemblée de l’État.

Les nouvelles règles visent à tenir les entreprises de médias sociaux et autres services en ligne responsables de la protection des enfants et des adolescents qui utilisent leurs services, les obligeant à réduire les risques posés par des choses comme la messagerie d’étrangers et à limiter la collecte et l’utilisation des données des mineurs. Les entreprises qui enfreignent les règles pourraient faire face à des amendes pouvant aller jusqu’à 7 500 $ par enfant concerné. Le projet de loi est calqué sur le Facture de sécurité en ligne au Royaume-Uni.

Les nouvelles règles rendront “le monde numérique plus sûr pour les enfants de CA. Point final”, a tweeté Buffy Wicksun démocrate de l’Assemblée de Californie qui a coparrainé le projet de loi.

Comme d’habitude, chaque fois que nous nous battons pour protéger ce qui nous tient à cœur et établir de bonnes lois, la désinformation commence à circuler. #AB2273 rendra le monde numérique plus sûr pour les enfants de CA. Période. Ne vous laissez pas berner par les efforts de dernière minute de quelques-uns qui s’opposent à toute réglementation d’Internet. (1/3) pic.twitter.com/4J5PEPZ6Ur — Buffy Wicks (@BuffyWicks) 27 août 2022

Les détracteurs de la législation auraient fait valoir que les règles proposées sont trop larges et vagues, ce qui rend difficile pour les entreprises de s’y conformer. “L’exigence selon laquelle les entreprises tiennent compte de l'”intérêt supérieur” des enfants est incroyablement difficile à interpréter”, ont écrit l’association industrielle TechNet et la Chambre de commerce de Californie dans une lettre aux législateurs en avril, selon Le New York Times.

Le groupe de confidentialité numérique The Electronic Frontier Foundation a également fait part de ses inquiétudes au sujet de la législation, affirmant que les règles pourraient conduire “des plates-formes à mettre en place des systèmes élaborés de vérification de l’âge pour tout le monde, ce qui signifie que tous les utilisateurs devraient soumettre des données personnelles et se soumettre à une surveillance plus entreprise, ” a rapporté le Times.

Le projet de loi doit encore être signé par le gouverneur de Californie, Gavin Newsom, qui, selon le Times, n’a pas pris de position publique sur la législation. Si elles sont promulguées, les nouvelles règles entreront en vigueur en 2024.

Un porte-parole du bureau du gouverneur a déclaré que Newsom évaluera le projet de loi lorsqu’il parviendra à son bureau.