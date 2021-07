Les législateurs californiens adoptent un projet de loi appelant à des paiements de revenu garanti sans conditions, le premier de ces plans financés par l’État aux États-Unis – RT USA News

La Californie est sur le point de créer le premier programme financé par l’État du pays versant des paiements de revenu garanti à certains résidents après que les législateurs ont adopté à l’unanimité un projet de loi appelant à des chèques mensuels.

La Chambre et le Sénat de l’État ont adopté la législation à l’unanimité mardi. Il fournirait un financement pour des paiements mensuels compris entre 500 $ et 1 000 $ aux femmes enceintes et aux jeunes adultes qui vivaient auparavant dans des foyers d’accueil. Le projet de loi deviendra loi, affectant 35 millions de dollars au programme au cours de sa première année, si le gouverneur Gavin Newsom le signe comme prévu.

L’idée d’un revenu de base universel (RBI) a gagné du terrain ces dernières années, des dizaines de gouvernements locaux à travers le pays expérimentant de tels programmes. L’ancien candidat démocrate à la présidentielle Andrew Yang a contribué à attirer l’attention sur le concept avec sa proposition de donner à chaque adulte américain 1 000 $ chaque mois, quelle que soit sa situation professionnelle.

Le conseiller de Newsom, Michael Tubbs, était auparavant maire de Stockton, en Californie, l’une des premières villes à s’intéresser à UBI. « Maintenant, il y a un élan » a-t-il déclaré jeudi. « Les choses avancent rapidement. Le prochain arrêt est le gouvernement fédéral. »

Lors d’un vote unanime bipartite, la Californie est devenue le premier État du pays à allouer des fonds aux programmes de revenu garanti. Nous passerons des projets pilotes à la politique fédérale. @mayorsforagi . https://t.co/0KGWuIfsfV – Michael Tubbs (@MichaelDTubbs) 15 juillet 2021

Contrairement à la plupart des prestations publiques, telles que l’aide alimentaire et l’aide au logement, il n’y a aucune restriction sur la façon dont l’argent de l’UBI est dépensé. En Californie, le département des services sociaux de l’État décidera qui recevra les paiements, et les responsables des services sociaux locaux décideront du montant des chèques dans leur région.

Les législateurs californiens veulent également s’assurer que les bénéficiaires de l’UBI peuvent profiter de tous les autres avantages gouvernementaux dont ils ont besoin. La législation adoptée jeudi interdit que les paiements UBI soient considérés comme un revenu pour déterminer l’admissibilité à d’autres prestations publiques.

Le projet de loi californien a été adopté le jour même où les parents américains ont commencé à recevoir des paiements mensuels du gouvernement fédéral dans le cadre d’une extension temporaire du crédit d’impôt pour enfants. Les familles éligibles recevront 300 $ par mois pour chaque enfant de moins de six ans et 250 $ par enfant entre six et 17 ans. Les couples gagnant jusqu’à 150 000 $ par an et les chefs de famille célibataires gagnant jusqu’à 112 500 $ peuvent recevoir des prestations complètes. Les couples qui gagnent jusqu’à 400 000 $ peuvent obtenir un crédit d’impôt annuel de 2 000 $ par enfant.

Tubbs et d’autres partisans des paiements mensuels du crédit d’impôt, tels que le maire d’Oakland, Libby Schaaf, demandent que les chèques soient rendus permanents en tant qu’autre forme d’UBI, plutôt que de laisser les paiements expirer en décembre.

Alors que la majorité des commentateurs ont approuvé le programme, un critique du plan de l’UBI californien a déploré que l’adoption du projet de loi mette un « Clouez dans le cercueil pour l’Amérique telle qu’elle a été fondée », tandis que d’autres ont suggéré que cela pourrait conduire au chômage.

Un autre clou dans le cercueil pour l’Amérique telle que fondée. La législature californienne approuve le tout premier programme de revenu garanti par l’État, selon un rapport https://t.co/UPkuE5joh5 – Chat chercheur de vérité (@CNan77) 15 juillet 2021

La Californie souffre d’une grave pénurie de main-d’œuvre et adopte en même temps une loi sur le revenu garanti. Si des emplois sont disponibles 🤷‍♂️ pourquoi ? – Dieu de granit (@GraniteGods) 15 juillet 2021

J’ai traversé la Californie, Tahoe au nord, dans le sud de la Californie. et jusqu’à la côte. Des pancartes un peu partout : « Now embauche », « Opportunité d’emploi ». Pourtant, la législature californienne adopte un projet de loi pour un revenu garanti ! Le socialisme prospère tandis que le capitalisme et l’initiative chutent. – Joel Nelsen (@Cacitrusguy) 15 juillet 2021

