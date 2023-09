Les législateurs californiens adoptent l’appel de Newsom en faveur d’une convention constitutionnelle américaine sur le contrôle des armes à feu

Les législateurs californiens ont approuvé jeudi la résolution du gouverneur Gavin Newsom appelant à une convention constitutionnelle des États pour examiner un nouvel amendement sur le contrôle des armes à feu, une proposition politiquement astucieuse mais apparemment irréalisable du leader démocrate.

Le gouverneur a présenté la proposition à la télévision nationale au cours de l’été, renforçant ainsi sa visibilité dans les guerres culturelles entre démocrates et républicains à un moment où de nombreux électeurs se sentent de plus en plus frustrés par le manque d’action à Washington pour faire face aux fusillades de masse qui ont angoissé les communautés partout dans le monde. pays. Mais les constitutionnalistes ont averti que le plan de Newsom pourrait être risqué en ouvrant la porte à d’autres changements à la Constitution américaine si une convention avait lieu.

La résolution de Newsom demande au Congrès de convoquer une convention constitutionnelle pour permettre aux États d’approuver un amendement qui impose de nouvelles lois exigeant une vérification universelle des antécédents sur les achats d’armes à feu, relève l’âge minimum fédéral pour acheter une arme à feu de 18 à 21 ans, institue une période « d’attente raisonnable » pour tout achat d’armes à feu et interdit la vente d’armes d’assaut au public. La résolution appelle également les États à pouvoir approuver un amendement affirmant que les gouvernements fédéral, étatiques et locaux peuvent adopter des règles de sécurité limitant la vente, la possession et le port d’armes à feu en public.

Pour que le 28e amendement proposé par Newsom soit pris en compte, les législatures des deux tiers des États doivent voter en faveur d’une convention constitutionnelle.

Robert A. Schapiro, doyen de la faculté de droit de l’Université de San Diego, et d’autres chercheurs notent qu’il est difficile d’imaginer que les protections liées au contrôle des armes à feu seraient approuvées même si une convention était convoquée. Contrôle des Républicains plus de la moitié des législatures des Étatsdont certains ont récemment réduit les restrictions sur les armes à feu, et les amendements à la Constitution doivent être ratifiés par les trois quarts des États pour devenir loi.

Ils affirment également que si une convention constitutionnelle avait lieu, il serait possible pour les États républicains de proposer d’autres amendements pour interdire l’avortement ou le mariage homosexuel, par exemple, par le biais d’un processus non testé.

« Il est légitime de craindre que si une convention constitutionnelle était convoquée, la portée de la convention ne pourrait pas être limitée, et donc en théorie, la convention pourrait proposer n’importe quel type d’amendement à la Constitution des États-Unis, éliminant le droit de liberté du premier amendement. discours ou tout autre type de disposition », a déclaré Schapiro. « Je considère la proposition du gouverneur Newsom comme ayant peut-être plus de valeur symbolique. »

Bien que Newsom et les auteurs de la résolution, la sénatrice Aisha Wahab (Démocrate-Hayward) et le membre de l’Assemblée Reggie Jones-Sawyer (Démocrate-Los Angeles), aient inclus dans la résolution conjointe 7 du Sénat un libellé qui cherche à limiter l’application de la Californie au contrôle des armes à feu uniquement, Schapiro a déclaré que rien dans la Constitution ne dit qu’une convention pourrait être limitée.

Les tentatives de Newsom pour apaiser les inquiétudes n’étaient pas une garantie suffisante pour plusieurs législateurs de son parti.

« Je soutiens chacune des politiques énumérées dans cette résolution ; je soutiens chaque politique de sécurité des armes à feu », a déclaré le sénateur Scott Wiener (Démocrate de San Francisco). «J’ai une note de 0% de la National Rifle Assn., dont je suis fier. Ce qui me préoccupe, c’est que nous ne pouvons avoir aucune garantie que l’appel à une convention constitutionnelle débouchera sur une convention constitutionnelle limitée.»

Wiener a voté contre la résolution avec un autre démocrate et plusieurs républicains au Sénat, où elle a été adoptée par 24 voix contre 11 la semaine dernière. Cinq autres démocrates ont refusé de voter sur la proposition.

L’Assemblée a adopté la proposition jeudi par 51 voix contre 14, plusieurs démocrates ayant refusé de voter.

Sean Clegg, conseiller politique principal de Newsom, a qualifié ces inquiétudes de « faux-fuyant », considérant que tout amendement à la Constitution américaine devrait être approuvé par les trois quarts des États.

« Ce n’est pas comme si vous pouviez convoquer une convention constitutionnelle et ensuite vous donner libre cours à tout ce qui se passerait », a déclaré Clegg. « La barre est extrêmement haute pour être adoptée. »

Newsom a souligné sondage de Fox News du début de l’année qui a révélé que les Américains soutiennent massivement les restrictions sur les armes à feu qu’il a proposées.

Clegg a fait valoir que les questions que les conservateurs pourraient vouloir faire adopter, comme l’interdiction de l’avortement, devraient aller à l’encontre de l’opinion d’une majorité d’Américains. Dans un sondage Gallup à partir de mai, 69 % des personnes interrogées ont déclaré que l’avortement devrait être légal au cours des trois premiers mois de la grossesse, par exemple. Les points de vue sur la question de savoir si cela devrait être légal en toutes circonstances étaient beaucoup plus mitigés.

L’opinion publique nationale n’a pas empêché certains États de restreindre le droit à l’avortement après que la Cour suprême a annulé l’affaire Roe contre Wade l’année dernière. Pratiquer un avortement est un crime au Texas, sauf exceptions pour sauver la vie d’un patient par exemple. En Floride, une interdiction de l’avortement pendant 15 semaines est à l’étude par la Cour suprême de l’État. Si elle est confirmée, la décision pourrait ouvrir la voie à une interdiction de six semaines signée cette année par le gouverneur Ron DeSantis.

Mike Madrid, consultant politique républicain, a déclaré que la décision de Newsom de promouvoir une convention constitutionnelle, malgré les inquiétudes, était un calcul politique et que le gouverneur est assez intelligent pour savoir que la convention « ne se concrétisera jamais ».

« La probabilité que cela se produise est pratiquement nulle », a déclaré Madrid. « Des constitutionnalistes et historiens sérieux se rendent compte que c’est dangereux, mais en tant qu’outil politique grossier, cela a tout le sens du monde. »

En tant que fervent défenseur du contrôle national des armes à feu, Newsom, en appelant simplement à l’amendement, renforce sa position de « pointe de lance » pour les démocrates dans la bataille avec les républicains sur les valeurs progressistes et conservatrices, a déclaré Madrid. Newsom a nié avoir intérêt à se présenter à la présidence et affirme que ses seuls objectifs politiques pour les élections de 2024 sont d’aider la campagne de réélection du président Biden et de faire voter les électeurs démocrates.

Néanmoins, les efforts de contrôle des armes à feu pourraient aider Newsom s’il se présente à l’avenir aux élections nationales, a déclaré Madrid. Newsom a annoncé son plan pour la première fois en juin dans l’émission « Today ».

« Cela l’aide à remporter une primaire démocrate. Il n’existe aucune prescription politique qu’un démocrate puisse proposer qui soit plus forte que de dire : « Je suis le pire cauchemar de la NRA » », a déclaré Madrid, ajoutant que la position de Newsom pourrait également l’aider à gagner le soutien de certaines femmes républicaines de banlieue ayant fait des études universitaires.

Newsom a surnommé sa proposition « Un droit à la sécurité » et a tenté de présenter l’amendement proposé comme une opportunité de donner aux élus plus de pouvoir pour décider des mesures de contrôle des armes à feu pour leurs propres communautés et d’inscrire des restrictions dans la loi fédérale.

La majorité conservatrice de la Cour suprême des États-Unis est considérée comme opposée à l’extension des mesures de contrôle des armes à feu. L’année dernière, une décision de la Haute Cour a invalidé les lois restrictives et subjectives sur le port dissimulé, les jugeant inconstitutionnelles, laissant la Californie et quelques autres États dirigés par les démocrates se démener pour réécrire leurs lois sur les armes à feu.

Newsom s’est rendu dans d’autres États pour renforcer les démocrates avant les élections de 2024 et critiquer la politique des dirigeants républicains de droite.

Lors d’une tournée dans le Sud en avril avec sa femme et ses enfants, il a rencontré avec des étudiants du New College of Florida dans Sarasota dans le rôle de DeSantis, le gouverneur républicain, a essayé de remanier le campus progressiste en mettant aux commandes des administrateurs conservateurs. Il a également rendu hommage aux Little Rock Nine à la Central High School de Little Rock, Ark., et a fait des arrêts à Montgomery, Alabama, et à Jackson, Miss.

Le gouverneur de Californie a passé du temps aux alentours du 4 juillet lors d’une collecte de fonds à Boise, dans l’Idaho, pour plaider en faveur de la réélection de Biden et s’adresser aux démocrates lors d’un événement de collecte de fonds distinct à Bend, dans l’Oregon, avant de s’arrêter dans le Montana et l’Utah.

Clegg a déclaré que Newsom avait également l’intention de s’appuyer sur le succès de ses efforts d’amendement en Californie en se rendant dans d’autres États et en travaillant avec eux pour les convaincre de se joindre à son combat.

« Lorsque le suffrage a été introduit en 1878, cela a pris 41 ans, mais ce n’était pas symbolique », a déclaré Clegg. « Maintenant, vous ne voulez pas que cela prenne 41 ans. Mais c’est la nature d’un changement systémique difficile. De nombreux grands changements semblent initialement lointains, jusqu’à ce qu’ils ne le soient pas.