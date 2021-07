Les législateurs britanniques voteront sur une réduction controversée de l’aide étrangère Theresa May Conservateurs Conservateurs BBC Brexit

Les législateurs britanniques votent mardi sur l’opportunité d’annuler une importante réduction du budget de l’aide étrangère du Royaume-Uni, une décision qui a réduit des milliards de dollars aux programmes d’aide à certaines des personnes les plus pauvres du monde.

Le gouvernement conservateur du Premier ministre Boris Johnson a annoncé en novembre qu’il réduirait la part du revenu national réservée à l’aide étrangère de 0,7% à 0,5%, citant le coup porté à l’économie britannique par la pandémie de coronavirus.

Des conservateurs de premier plan, dont l’ancienne Première ministre Theresa May, se sont joints aux politiciens de l’opposition, aux agences des Nations Unies et aux groupes d’aide pour critiquer la réduction budgétaire. Ils disent que cela entraînera des centaines de milliers de morts évitables dans les pays en développement et que cela portera atteinte à la réputation de la Grande-Bretagne tout comme elle essaie de renforcer son influence internationale à la suite du Brexit.

Face aux critiques croissantes, le gouvernement a annoncé lundi soir que le Parlement obtiendrait un vote sur une motion du gouvernement pour approuver le changement.

Johnson a déclaré aux législateurs de la Chambre des communes que la Grande-Bretagne avait connu « un ouragan économique » à cause de la pandémie, avec des fermetures fermant de vastes pans de l’économie et le gouvernement dépensant des milliards pour soutenir les entreprises et les employés.

« Le gouvernement a été contraint de prendre des décisions déchirantes », a-t-il déclaré.

Il a déclaré que la réduction, qui s’élève à environ 4 milliards de livres (5,5 milliards de dollars) cette année, est temporaire et que l’aide serait rétablie à 0,7% du revenu national « dès que les circonstances le permettront ».

Keir Starmer, chef du parti travailliste d’opposition, a déclaré que la Grande-Bretagne est le seul membre du groupe des sept nations riches à réduire son budget d’aide.

« Ce n’est pas la vision de la Grande-Bretagne mondiale que nous voulons voir », a-t-il déclaré.

Si les législateurs rejettent la motion visant à réduire l’aide étrangère, le gouvernement affirme que la part du budget de 0,7% sera rétablie l’année prochaine. Sinon, le montant n’augmentera que lorsque la Grande-Bretagne n’empruntera pas pour financer ses dépenses courantes et lorsque sa dette diminuera. Les critiques craignent que les dommages économiques infligés par la pandémie signifient que ces conditions ne seront probablement pas remplies avant des années.

Le législateur conservateur Andrew Mitchell, ancien secrétaire britannique au développement international, a qualifié la motion du gouvernement de « piège » et a averti ses collègues de ne pas être « trompés ».

Il a déclaré que le Parti conservateur s’était engagé lors des élections générales britanniques de 2019 à maintenir l’objectif de 0,7%, quoi qu’il arrive.

« Nous avons dit que quelle que soit la crise, nous n’équilibrerions pas les comptes sur le dos des personnes les plus pauvres du monde », a déclaré Mitchell à la BBC.

Sur la plupart des votes, la majorité conservatrice de 80 sièges à la Chambre des communes garantit la victoire du gouvernement. Mais la réduction de l’aide a suscité l’inquiétude des législateurs normalement fidèles.

May, le prédécesseur de Johnson en tant que Premier ministre, a déclaré qu’elle se rebellerait contre son parti lors d’un vote majeur pour la première fois en 25 ans.

« Il ne s’agit pas de palais pour dictateurs et de projets de vanité », a-t-elle déclaré. « Il s’agit de ce que signifient les coupes dans le financement : moins de filles seront scolarisées, plus de filles et de garçons deviendront des esclaves, plus d’enfants auront faim et plus de personnes parmi les plus pauvres du monde mourront.