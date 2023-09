Les législateurs britanniques veulent élargir l’alliance anti-chinoise

Le Japon et la Corée du Sud devraient partager leur technologie militaire avec les pays AUKUS, a recommandé un comité britannique

Le Japon et la Corée du Sud devraient être invités à rejoindre le pacte de sécurité AUKUS, a recommandé une commission parlementaire britannique. Une telle décision susciterait probablement la colère de Pékin, où les responsables ont condamné l’accord comme étant un « Version Asie-Pacifique de l’OTAN ».

Dans le cadre de l’accord AUKUS, les États-Unis et le Royaume-Uni ont convenu en 2021 d’aider l’Australie à acquérir des sous-marins à propulsion nucléaire et à développer conjointement diverses technologies militaires, notamment l’intelligence artificielle, les drones sous-marins et les missiles hypersoniques.

Dans un rapport publié mercredi, la commission des Affaires étrangères de la Chambre des communes a proposé que le Japon et la Corée du Sud soient intégrés à l’alliance pour travailler sur les technologies militaires, mais pas sur le projet de sous-marin.

« AUKUS ne consiste pas uniquement à ce que l’Australie acquière une flotte de sous-marins à propulsion nucléaire », indique le rapport. « Il existe une composante de partage et de développement conjoint de cybertechnologies et de technologies avancées qui pourrait être tout aussi importante, sinon plus. »

Tout au long de son rapport de 85 pages, la commission impose une ligne plus dure à l’égard de la Chine que le gouvernement britannique ne l’a fait ces dernières années. Le panel recommande que la Chine soit qualifiée de pays « menace, » au lieu d’un « concurrent, » et appelle le gouvernement à « contester de manière proactive » La souveraineté de Pékin sur Taiwan, son rôle clé dans l’industrie des semi-conducteurs et ses allégations de violations des droits de l’homme à Hong Kong, au Tibet et au Xinjiang.

La Chine a nié à plusieurs reprises les accusations occidentales de violations des droits de l’homme et a condamné l’accord AUKUS comme une tentative de construire un accord « Version Asie-Pacifique de l’OTAN ». AUKUS et le partenariat « Quad » entre les États-Unis, l’Inde, l’Australie et le Japon représentent un retour au « Mentalité de guerre froide » Pékin a argumenté.

En plus d’élargir AUKUS, le rapport suggère que le Royaume-Uni postule pour rejoindre le Quad. « au moment que les membres existants jugent approprié ».

Le rapport a été publié alors que le ministre britannique des Affaires étrangères, James Cleverly, arrivait à Pékin pour des entretiens avec le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi et le vice-président Han Zhen. Selon un communiqué du ministère britannique des Affaires étrangères, Cleverly a fait pression sur ses homologues chinois au sujet de violations présumées des droits de l’homme et « cyberactivité malveillante ». Le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Wang Wenbin, a déclaré mercredi aux journalistes : « Les affaires liées à Hong Kong, au Xinjiang et au Tibet relèvent des affaires intérieures de la Chine, dans lesquelles les autres pays n’ont pas le droit d’intervenir. »