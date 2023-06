Les législateurs britanniques soutiendront probablement un rapport cinglant qui a critiqué Boris Johnson pour « partygate »

Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

La Chambre des communes britannique devrait approuver lundi un rapport selon lequel Boris Johnson a menti aux législateurs au sujet des fêtes bafouées par le verrouillage dans son bureau, une censure humiliante qui priverait l’ancien Premier ministre de son accès à vie au Parlement.

Les législateurs débattront d’un rapport de la commission des privilèges qui a déclaré Johnson coupable d’outrage au Parlement et devraient approuver ses conclusions. Il n’est pas clair s’il y aura un vote formel ou si le rapport sera approuvé par acclamation.

Johnson a répondu avec fureur au rapport, qualifiant ses conclusions de « dérangées » et accusant ses membres d' »un assassinat politique prolongé ».

Mais seule une poignée de ses alliés politiques les plus fidèles ont déclaré qu’ils voteraient contre les conclusions du comité, et de nombreux conservateurs sont susceptibles de sauter complètement le débat. Le Premier ministre Rishi Sunak, craignant d’énerver les partisans restants de Johnson, n’a pas dit s’il serait présent.

Le chef du Parti travailliste de l’opposition, Keir Starmer, a déclaré que Sunak devrait « faire preuve de leadership » et voter parce que « nous devons savoir quelle est la position de Rishi Sunak à ce sujet ».

Johnson, le jour de son 59e anniversaire, ne sera pas là. Il a démissionné de son poste de Premier ministre en septembre 2022, mais est resté législateur jusqu’au 9 juin, date à laquelle il a démissionné après avoir été informé des conclusions du comité des privilèges.

Le débat de lundi est la dernière réplique du scandale du «partygate» sur les rassemblements au siège du Premier ministre à Downing Street et dans d’autres bâtiments gouvernementaux en 2020 et 2021.

La révélation que les membres du personnel politique ont organisé des anniversaires, des garden parties et des «vendredis à l’heure du vin» pendant la pandémie a déclenché la colère des Britanniques qui avaient suivi les règles imposées pour freiner la propagation du coronavirus, incapables de rendre visite à leurs amis et à leur famille ou même de dire au revoir à des parents mourants dans les hôpitaux.

Les souvenirs ont été ravivés cette semaine par la publication par le journal Sunday Mirror d’une vidéo montrant des membres du personnel en train de boire et de danser lors d’un événement au siège du Parti conservateur en décembre 2020, lorsque des personnes de différents ménages ont été interdites de se mélanger à l’intérieur.

Johnson a d’abord nié que des fêtes aient eu lieu au bureau du Premier ministre, puis a assuré à plusieurs reprises aux législateurs que les règles et les directives en cas de pandémie étaient suivies à tout moment. Le comité a conclu que ces assurances étaient trompeuses et que Johnson n’avait pas corrigé le dossier lorsqu’on lui avait demandé de le faire.

Il a déclaré que Johnson « a induit la Chambre en erreur sur une question de la plus haute importance pour la Chambre et pour le public, et l’a fait à plusieurs reprises ».

Le panel – composé de quatre conservateurs et de trois législateurs de l’opposition – a déclaré que Johnson avait aggravé l’infraction avec ses attaques contre le comité, qu’il a qualifié de «tribunal kangourou» engagé dans une «chasse aux sorcières».

Il a conclu que les actions de Johnson constituaient une violation si flagrante des règles qu’elles justifiaient une suspension de 90 jours du Parlement, l’une des plus longues jamais imposées. Une suspension de 10 jours ou plus aurait permis à ses électeurs de le destituer de son siège à la Chambre des communes.

Johnson a échappé à cette sanction en démissionnant – « du moins pour le moment », a-t-il dit, faisant allusion à un retour potentiel. Cela pourrait s’avérer difficile. Il risque de se voir retirer le laissez-passer à vie pour les bâtiments du Parlement habituellement accordé aux anciens législateurs.

Alors que certains conservateurs louent toujours Johnson en tant que populiste charismatique qui a mené le parti à une victoire écrasante en 2019, d’autres se souviennent comment son gouvernement est devenu tellement absorbé par les scandales qu’il a été expulsé par son propre parti moins de trois ans plus tard.

Son héritage est un casse-tête pour Sunak, un collègue conservateur qui a pris ses fonctions en octobre avec la promesse de restaurer le professionnalisme et l’intégrité du gouvernement.

Les conservateurs, au pouvoir depuis 2010, sont à la traîne du principal parti d’opposition, le parti travailliste, dans les sondages d’opinion, avec des élections prévues d’ici la fin de 2024.

Le parti fait face à des tests électoraux avant cela lors de quatre élections spéciales pour les sièges laissés vacants par Johnson, deux de ses alliés et un quatrième législateur conservateur qui a démissionné pour des allégations de sexe et de drogue.