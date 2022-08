Les législateurs britanniques envisagent un voyage à Taiwan — RT World News

La visite prévue vise à démontrer le “soutien” de la Grande-Bretagne à l’île, selon le Guardian

Malgré l’indignation de la Chine face à la possible visite de la présidente de la Chambre des États-Unis, Nancy Pelosi, sur l’île autonome, les législateurs britanniques auraient prévu un voyage tout aussi provocateur plus tard cette année, a rapporté le Guardian citant plusieurs sources.

La délégation britannique sera probablement dirigée par le président de la commission restreinte des affaires étrangères, Tom Tugendhat, ou “celui qui devient la prochaine chaise,” une source a déclaré au journal. Le voyage devait initialement avoir lieu plus tôt cette année, mais a été reporté à novembre ou début décembre, prétendument en raison du fait que l’un des délégués a été testé positif au Covid.

Comme Washington, Londres soutient officiellement une “Politique d’une seule Chine”, mais entretient des liens officieux avec Taïwan. Le bureau de représentation de Taipei à Londres a déclaré au Guardian qu’il “se réjouit de toute opportunité de renforcer ses relations avec la Grande-Bretagne, y compris par le biais de visites du Royaume-Uni”, mais a refusé de confirmer les détails du voyage présumé.















Pékin a averti à plusieurs reprises que le principe d’une seule Chine reconnaissant la revendication de souveraineté de la partie continentale sur Taïwan est une ligne rouge dans les relations de la Chine avec les autres pays que personne n’est autorisé à franchir.

Taïwan est autonome depuis 1949, après la fuite du gouvernement nationaliste chinois vers l’île après sa défaite dans la guerre civile. Pékin considère l’île comme faisant partie intégrante du territoire du pays.

“La Chine s’oppose fermement à toute initiative séparatiste vers” l’indépendance de Taiwan “et à toute ingérence de forces extérieures, et ne laisse aucune place à” l’indépendance de Taiwan “sous quelque forme que ce soit”, Le haut responsable chinois à l’ONU, Zhang Jun, a réitéré lundi.















Pékin a lancé un exercice à grande échelle près de Taïwan alors que Pelosi partait pour Hawaï le week-end dernier, se dirigeant finalement vers plusieurs destinations à travers l’Asie. L’armée chinoise a déclaré qu’elle était prête à défendre l’intégrité territoriale du pays contre le séparatisme, ce que Washington encourage, selon le point de vue de la Chine sur la politique américaine à Taiwan.

Bien que la liste publique des destinations de la tournée de Pelosi n’inclue pas l’île, plusieurs sources aux États-Unis et à Taïwan ont affirmé que le troisième plus haut responsable du gouvernement américain devait arriver mardi soir et passer la nuit à Taïwan.