Les législateurs britanniques disent avoir trouvé des « conditions choquantes » dans un établissement pour les personnes arrivant en Angleterre sur de petits bateaux, avec des bébés et des jeunes enfants parmi des dizaines entassés dans une petite pièce de la ville portuaire de Douvres

La commission des affaires intérieures du Parlement a déclaré dans une lettre publiée vendredi que ses membres avaient trouvé 56 personnes entassées dans une salle d’attente de l’unité d’admission de Kent lors de leur visite cette semaine.

La présidente Yvette Cooper, une législatrice du parti travailliste de l’opposition, a déclaré que les conditions de surpeuplement créaient un « risque clair » d’épidémie de COVID-19.

« L’espace est clairement inadapté pour contenir autant de personnes », a déclaré Cooper dans une lettre au ministre de l’Intérieur, Priti Patel, ministre britannique de l’Immigration. « La plupart des gens étaient assis ou allongés sur un matelas mince et ceux-ci couvraient la quasi-totalité du sol, y compris les allées entre les sièges.

« Partageant ces conditions exiguës, de nombreuses femmes avec des bébés et de très jeunes enfants, ainsi qu’un nombre important d’hommes adolescents et jeunes adultes. »

Cooper a déclaré que certaines personnes étaient maintenues dans la pièce jusqu’à 48 heures avant d’être envoyées dans un logement, malgré une loi stipulant qu’elles ne devraient pas y être détenues plus d’une journée. D’autres passaient jusqu’à 10 jours dans «essentiellement un espace de bureau» en attendant leur voyage.

Le ministère de l’Intérieur a déclaré qu' »un nombre inacceptable de personnes effectuent des voyages mettant leur vie en danger en traversant la Manche aux mains de gangs de trafiquants criminels ».

« Nous prenons le bien-être des migrants très au sérieux et malgré ces pressions, nous avons amélioré nos installations, mis en place du personnel supplémentaire et nous nous efforçons de traiter les personnes aussi rapidement et en toute sécurité que possible », a-t-il déclaré dans un communiqué à la BBC.

Les gouvernements britannique et français ont œuvré pendant des années, sans grand succès, pour empêcher les personnes tentant d’atteindre l’Angleterre depuis le nord de la France, soit en se cachant dans des camions ou sur des ferries, soit dans de petits bateaux organisés par des passeurs.

Près de 8 500 personnes sont arrivées en Grande-Bretagne en traversant la Manche dans de petits bateaux jusqu’à présent cette année, à peu près le même que le total pour l’ensemble de 2020. Plusieurs personnes sont mortes en essayant de faire le voyage.

Les voyages ont été saisis par des commentateurs anti-immigration tels que l’ancien chef du Brexit Party Nigel Farage, qui a critiqué le service britannique de sauvetage en mer, la Royal National Lifeboat Institution, pour avoir récupéré des migrants depuis des bateaux dans la Manche et les avoir ramenés à terre.

Le RNLI, un organisme de bienfaisance, a défendu son travail humanitaire et a déclaré que les dons étaient passés d’une moyenne quotidienne de 7 000 livres (9 800 $) à 200 000 livres (280 000 $) en un jour après les critiques.

