Les législateurs britanniques adoptent le plan controversé d’asile de Sunak au Rwanda

CNN

—



Le Parlement britannique a approuvé un projet de loi controversé autorisant le pays à envoyer les réfugiés arrivant au Royaume-Uni au Rwanda, en Afrique de l’Est, alors que le gouvernement a vaincu les rebelles de son propre parti et a défié les critiques qui ont averti que le projet de loi violait le droit international.

Le gouvernement du Premier ministre Rishi Sunak a remporté le vote au Parlement par une majorité de 320 voix contre 276. Cette victoire a été un énorme soulagement pour Sunak : seulement 24 heures plus tôt, 60 de ses propres députés conservateurs s’étaient rebellés en soutenant des amendements visant à renforcer le projet de loi. Les amendements ont été rejetés, ce qui a fait craindre que ces députés ne se rebellent également sur le projet de loi principal.

Le projet de loi sur la sécurité au Rwanda est censé mettre fin aux contestations juridiques qui ont jusqu’à présent empêché la Grande-Bretagne d’envoyer des réfugiés au Rwanda, après que les deux pays ont conclu un accord en 2022. L’accord est intervenu après une augmentation spectaculaire du nombre de réfugiés arrivant en Grande-Bretagne via de petits bateaux organisés par des gangs de trafic d’êtres humains.

Le Royaume-Uni souhaite envoyer les personnes arrivant illégalement en Grande-Bretagne au Rwanda, où elles resteront pendant le traitement de leur demande d’asile. S’ils réussissent, ils pourront retourner au Royaume-Uni. S’ils n’y parviennent pas, ils pourront rester au Rwanda ou demander l’asile ailleurs.

Bien que l’accord soit en place et que la Grande-Bretagne ait envoyé des centaines de millions de dollars au gouvernement rwandais, aucun migrant n’a encore été envoyé au Rwanda. Les juges et les tribunaux ont fait valoir que le Rwanda n’est pas un pays sûr pour envoyer des réfugiés car ils pourraient y être persécutés ou, pire encore, être renvoyés vers l’endroit d’où ils ont fui. Selon les critiques, cela constitue une violation flagrante des lois internationales sur les droits de l’homme et des conventions sur les réfugiés auxquelles le Royaume-Uni est signataire.

Le projet de loi rwandais sur la sécurité est conçu pour apaiser ces inquiétudes en fournissant des assurances et une surveillance que le gouvernement rwandais respectera ses obligations en matière de droits de l’homme. Le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés n’est pas convaincu et a déclaré mardi qu’il considère toujours l’accord avec le Rwanda, même avec le projet de loi, comme incompatible avec le droit international des réfugiés. Cela signifie probablement que même si le projet de loi devient loi, il y aura des contestations judiciaires.

En effet, la première page du projet de loi contient la déclaration suivante du ministre de l’Intérieur, James Cleverly, sous le titre « Convention européenne des droits de l’homme » :

“Je ne suis pas en mesure de déclarer que, à mon avis, les dispositions du projet de loi sur la sécurité du Rwanda (asile et immigration) sont compatibles avec les droits de la Convention, mais le gouvernement souhaite néanmoins que la Chambre poursuive l’adoption du projet de loi.”

Même si le projet de loi a été adopté par la Chambre des communes, il doit maintenant franchir d’autres obstacles législatifs qui ralentiront l’adoption du projet de loi et pourraient éventuellement le tuer – un problème plus grave pour Sunak qui a promis d’organiser des élections générales à à un moment donné cette année.

En 2021, Nigel Farage – qui plus que quiconque a inscrit le Brexit à l’agenda politique du Royaume-Uni – a commencé à surveiller les petits bateaux traversant la Manche depuis la France et débarquant en Angleterre. Ces bateaux étaient remplis principalement de jeunes hommes qui n’étaient pas blancs, affirmait Farage.

Le nombre de personnes traversant la Manche à bord de petites embarcations est passé de 28 526 en 2021 à 45 755 en 2022, selon l’Observatoire des migrations de l’Université d’Oxford. Les chiffres complets pour 2023 ne sont pas encore publiés, mais ils devraient à nouveau être élevés.

Une fois de plus, Farage a mis les conservateurs dans une impasse et leur a placé la barre incroyablement haute à franchir.

À cette fin, arrêter les petits bateaux est devenu un engagement clé de Sunak depuis qu’il est devenu Premier ministre fin 2022. À certains égards, c’est un terrain naturel pour un Premier ministre conservateur qui languit dans les sondages à l’approche d’une élection. La migration est une question qui devrait plaire à son principal électeur et attirer l’attention sur les problèmes plus importants auxquels le pays est confronté : la crise du coût de la vie au Royaume-Uni et la défaillance des services publics.

Si, et c’est grand si, Sunak parvient enfin à faire monter des gens dans des avions vers le Rwanda, il n’est pas certain que cela renversera sa fortune ou le mettra dans une meilleure position pour remporter les prochaines élections.

Dans le meilleur des cas, où tous les bateaux s’arrêtent et environ 40 000 personnes ne viennent pas au Royaume-Uni, cela ne fait qu’effleurer la surface de la migration nette, qui, selon les estimations les plus récentes, s’élèverait à 670 000 en 2023.

Les petits bateaux sont peut-être le visage de la migration à l’heure actuelle, mais le fait est qu’ils ne représentent qu’une fraction de la migration totale. Il est difficile d’imaginer que les personnes les plus motivées à voter en raison de l’immigration se contenteront d’un nombre encore largement supérieur à un demi-million, quelle que soit leur origine.

Il n’est pas non plus certain qu’il existe un large public pour la rhétorique dure sur la migration au Royaume-Uni. Les sondages sur la politique rwandaise et sur la migration en général ne sont pas d’une grande utilité car les réponses que les gens donnent sont tellement motivées par la question posée.

« Si vous demandez au public si les personnes fuyant les persécutions sont autorisées à entrer au Royaume-Uni, la réponse sera généralement oui. Si vous demandez si l’immigration clandestine doit être réduite, ils vous diront généralement oui », explique Joe Twyman, directeur du cabinet de conseil en opinion publique Deltapoll.

« Plus on pose de questions à ce sujet, plus cette image devient complexe. Différentes personnes ont des préférences en matière de migration et proviennent de différents groupes – qu’elles soient originaires de certains pays ou qu’elles soient capables d’exercer certains emplois, comme les médecins ou les travailleurs sociaux », ajoute Twyman. « Il n’existe tout simplement pas de point de vue général, ce qui signifie que n’importe quel homme politique peut affirmer que son point de vue sur la migration correspond à ce que veut le public. »

La vérité est que Sunak ne pense peut-être même pas qu’il s’agit d’un gagnant de voix particulièrement important, mais plutôt d’une façon de gérer les membres de son propre parti qui voient Farage faire beaucoup de bruit et pensent que cela va coûter des voix aux conservateurs s’ils l’ignorent.

Abandonner cette politique équivaudrait à céder et pourrait être plus dangereux pour Sunak que de poursuivre la lutte, même si la politique finit par échouer, car cela donnerait aux critiques les bonnes munitions pour le qualifier de faible et de Grande-Bretagne défaillante.

Farage et ses alliés le font déjà et cela fait flipper les députés conservateurs qui représentent des régions où la migration est une grande préoccupation et pourrait leur coûter des sièges.

C’est la position impossible dans laquelle se trouve Sunak, coincé entre une politique qui peut être ralentie par ceux qui pensent qu’elle enfreint le droit international et par ceux qui ne se soucient pas d’enfreindre le droit international. Alors qu’il tente de naviguer sur le chemin étroit qui sépare les deux, les élections se rapprochent et le projet rwandais ressemble de plus en plus à une perte de temps et d’argent. Ce qui amène Sunak à se demander pourquoi il a décidé de faire de l’immigration, un combat qu’il ne peut pas gagner, un élément central de son programme en premier lieu.