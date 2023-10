Les législateurs brésiliens déclarent que Bolsonaro devrait être accusé de tentative de coup d’État : NPR

basculer la légende Eraldo Peres/AP

RIO DE JANEIRO — Un comité du Congrès brésilien a accusé mercredi l’ancien président Jair Bolsonaro d’être l’instigateur des émeutes du 8 janvier dans le pays et a recommandé qu’il soit inculpé de tentative de coup d’État.

Une commission d’enquête composée de sénateurs et de représentants alliés pour la plupart à l’actuel président de gauche Luiz Inácio Lula da Silva – qui a battu de peu Bolsonaro aux élections de l’automne dernier – a voté par 20 voix contre 11 pour adopter le rapport accablant rédigé par la sénatrice Eliziane Gama.

Cette décision était en grande partie symbolique pour Bolsonaro, car elle équivaut à une recommandation à la police et aux procureurs d’enquêter, et les responsables fédéraux chargés de l’application des lois ont déjà enquêté séparément sur son rôle possible dans l’incitation au soulèvement du 8 janvier.

Bolsonaro a nié toute implication dans les émeutes, qui ont eu lieu plus d’une semaine après que le leader de droite ait discrètement quitté le pays pour rester en Floride, tout en refusant d’assister à l’investiture de Lula.

« C’est complètement biaisé », a déclaré mercredi Bolsonaro à propos de l’enquête, dans des commentaires aux journalistes. « C’est une absurdité. »

Une semaine après l’entrée en fonction de Lula, des milliers de partisans de Bolsonaro ont pris d’assaut le Congrès, la Cour suprême et le palais présidentiel, refusant d’accepter sa défaite électorale. Ils ont contourné les barricades de sécurité, grimpé sur les toits, brisé les vitres et envahi les bâtiments publics.

De nombreux observateurs de l’époque ont émis l’hypothèse que l’émeute était un effort coordonné visant à évincer Lula de ses fonctions et qu’elle n’aurait pas pu se produire sans la complicité de certains militaires et policiers. Le rapport de Gama contredisait ces affirmations et allait plus loin en affirmant qu’elles avaient été orchestrées par Bolsonaro.

Le rapport recommande que Bolsonaro soit inculpé de quatre chefs d’accusation au total, notamment tentative de renversement d’un gouvernement légitimement constitué et tentative de renversement d’un régime démocratique. Il comprend également une série d’autres accusations portées contre des dizaines d’alliés de Bolsonaro, notamment d’anciens ministres, de hauts gradés de l’armée et des policiers.

Il s’agit notamment du général Braga Netto, qui a été ministre de la Défense de Bolsonaro, puis colistier ; Anderson Torres, ancien ministre de la Justice et secrétaire de la Sécurité publique de Brasilia ; l’ancien ministre de la sécurité institutionnelle, le général Augusto Heleno ; l’ancien chef d’état-major, le général Luiz Eduardo Ramos ; et le chef de la défense, de la marine et des forces armées du Brésil.

Les forces militaires et policières sont accusées de ne pas se débarrasser des campements illégaux dans plusieurs villes brésiliennes, où les manifestants ont passé plusieurs semaines à exiger une intervention militaire, et de faire preuve d’indulgence envers les manifestants du 8 janvier.

« Je ne me souviens pas dans l’histoire du Brésil d’une (enquête du Congrès) qui ait impliqué un si grand nombre d’officiers de haut rang », a déclaré Eduardo Heleno, qui enseigne les relations civilo-militaires à l’Université fédérale de Fluminense. Heleno a déclaré que les efforts du rapport pour mettre en évidence le rôle présumé de l’armée dans les émeutes, même s’ils étaient passifs, contrastaient fortement avec la loi d’amnistie de 1979, qui fermait les yeux sur les violations des droits humains pendant la dictature.

« Sans crainte. C’est ainsi que nous mettrons fin à cette (enquête), car le courage est la matière première de la civilisation. Pas d’amnistie, pour que cela ne se reproduise plus et pour que nous n’oubliions jamais ce qui s’est passé », a déclaré mercredi le sénateur Randolfe Rodrigues avant le casting. son vote en faveur du rapport.

Nara Pavão, qui enseigne les sciences politiques à l’Université fédérale de Pernambuco, a déclaré que le vote des législateurs de mercredi était un pas important vers la responsabilité « même s’il est symbolique ».

« Il est très important d’avoir pu agir contre ce qui s’est passé », a déclaré Pavão.

Le rapport de 1 300 pages est le fruit de mois d’enquête menée par un panel qui a interrogé près de deux douzaines de personnes et rassemblé des centaines de documents, notamment des relevés bancaires, des relevés téléphoniques et des SMS.

Il comprend un récit minute par minute de l’après-midi où des milliers de partisans de Bolsonaro ont pris d’assaut les principaux bâtiments gouvernementaux de la capitale, à la suite d’une marche de protestation qui a débuté vers 13 heures.

Mais la commission a également exploré les mois et les années qui ont précédé les événements, abordant la polarisation croissante et les efforts répétés de Bolsonaro pour semer le doute sur la fiabilité du système de vote électronique du pays, qui, selon lui, était sujet à la fraude, bien qu’il n’ait jamais présenté de preuve. .

Bolsonaro « a non seulement instrumentalisé les organismes, institutions et agents publics, mais a également exploité la vulnérabilité et l’espoir de milliers de personnes », indique le rapport.