Les législateurs boiteux de l’Illinois se votent une augmentation de 16% – Shaw Local

SPRINGFIELD (AP) – Les démocrates de la Chambre de l’Illinois travaillant dans une session boiteuse ont quitté la ville pour un week-end vendredi soir – mais pas avant de voter sur les plans pour se donner une augmentation de salaire de près de 16%.

La législation autorisant l’ajout de fonds pour les besoins de dépenses à mi-parcours de l’exercice de l’État comprend une augmentation de 11 655 $ du salaire de base, à 85 000 $.

Il a obtenu l’approbation de la Chambre contrôlée par les démocrates par un vote de 63 contre 35. Vingt membres, dont beaucoup étaient déjà partis pour le week-end, n’ont pas voté. La session boiteuse se termine mardi, un jour avant la prestation de serment de la 103e Assemblée générale.

Une augmentation de 15,9% est du jamais vu ces derniers temps. Action Maison secrète en 2019 a inséré un ajustement du coût de la vie de 2,4 % pour augmenter les salaires de base à environ 67 800 $.

Il s’agissait de la première augmentation depuis 2008. Depuis lors, les législateurs ont approuvé des ajustements automatiques au coût de la vie, prévoyant des augmentations en 2021 et 2022, la prochaine venant le 1er juillet, a noté le représentant Mark Batinick, un républicain de la banlieue sud-ouest de Chicago de Plainfield. .

“Les salaires ne suivent pas l’inflation, mais nous avons bloqué des hausses d’inflation chaque juillet, et maintenant, tard dans la nuit, sans personne ici, nous nous sommes assurés que notre salaire augmente bien au-delà de ce que le secteur privé voit”, Batinick, qui se retire de la Chambre, a déclaré à l’Associated Press après le vote.

Alors que la base pour les législateurs à partir de la 103e Assemblée générale mercredi sera de 85 000 $, la plupart des membres gagneront plus – le minimum étant de 12 000 $ de plus pour une présidence de commission jusqu’à 16 000 $ pour le président de la Chambre, le président du Sénat et les chefs de minorité de chaque chambre.

L’action s’est produite rapidement, lorsque la Chambre s’est réunie après une longue pause vendredi. Le chef de la majorité à la Chambre, Greg Harris, un démocrate de Chicago parrainant ce qu’on appelle un projet de loi d’exécution du budget, a remplacé cette mesure par un projet de loi du Sénat prêt à être adopté par la Chambre. En tant que tel, il n’a pas eu besoin d’audience de comité ou d’autre exposition publique.

Le processus semble entrer en conflit avec le plan d’affaires législatif ouvert et transparent promis par le président de la Chambre Emanuel “Chris” Welch lorsqu’il a succédé il y a deux ans à Michael Madigan, en disgrâce.

La porte-parole galloise Jaclyn Driscoll s’est hérissée à la suggestion.

“Vous ne pouvez pas obtenir un vote plus transparent qu’un vote public à la Chambre”, a déclaré Driscoll.

La mesure comprend des ajouts nécessaires au budget et certains promis précédemment, comme 850 millions de dollars pour le soi-disant Rainy Day Fund. Il dispose de 460 millions de dollars pour soutenir les hôpitaux de l’État, de 400 millions de dollars pour attirer des entreprises dans l’État et modifie la distribution des pensions alimentaires pour enfants en éliminant que l’État prélève une partie des frais administratifs et envoie à la place le montant total à l’enfant.

“Ce projet de loi n’a littéralement pas vu le jour”, a déclaré Batinick, le chef de file du GOP, lors d’un débat écourté, a-t-il dit, par tous les républicains souhaitant avoir leur mot à dire sur la législation lui permettant de parler pour eux. « Vous pensez peut-être que le public ne le remarquera pas. Il semble que nous fassions de notre mieux pour que cela se produise ainsi. Mais ils s’en apercevront.

Il comprend également des augmentations de salaire pour tous les officiers constitutionnels et la plupart des directeurs d’agences sous le gouvernement démocrate JB Pritzker.