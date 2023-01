Les législateurs avancent les augmentations de salaire du gouvernement de l’État, le «fonds de clôture» de Pritzker – Shaw Local

SPRINGFIELD – Les responsables aux plus hauts niveaux du gouvernement de l’État semblent sur le point de recevoir des augmentations de salaire substantielles ce mois-ci après que la Chambre et le Sénat ont adopté un projet de loi budgétaire qui ferait également avancer une proposition de fonds d’incitation aux entreprises de 400 millions de dollars poussée par le gouverneur JB Pritzker.

En vertu du projet de loi, les salaires des législateurs passeraient à 85 000 dollars par an, contre un peu plus de 73 345 dollars, soit une augmentation de près de 16 % de leur salaire de base. Les législateurs reçoivent également des indemnités journalières et des allocations pour les postes de direction. De plus, la mesure ajouterait de nouveaux postes de direction au sein de tout caucus qui maintient une supermajorité – ce que font actuellement les démocrates – qui sont éligibles aux allocations.

Les officiers constitutionnels de l’État devraient également recevoir des augmentations en vertu du projet de loi, créant un calendrier effréné pour les législateurs de l’Assemblée générale pour envoyer le projet de loi au gouverneur pour qu’il le signe avant 11h30 lundi, lorsque ces officiers doivent être assermentés. leurs nouveaux termes.

Peu de temps après le dépôt de la mesure vendredi soir, les démocrates ont poussé la mesure à travers la Chambre de l’Illinois malgré les objections républicaines. Il a reçu une audience du comité sénatorial tard dimanche après-midi avant d’être approuvé par la chambre plénière plus tard dans la soirée, le préparant pour la signature de Pritzker.

Selon les barèmes de rémunération décrits dans le projet de loi, les salaires du lieutenant-gouverneur, du contrôleur et du trésorier passeraient de 143 400 $ à 160 900 $; et le procureur général et le secrétaire d’État de 165 400 $ à 183 300 $.

Sources : SB 1720 ; Unité de ressources législatives ; Conférence nationale des assemblées législatives des États. (Crédit : Hannah Meisel pour Capitol News Illinois)

Pritzker a déclaré à l’Associated Press samedi que l’idée d’augmentations de salaire du cabinet est née avec lui dans le but de retenir les meilleurs talents et de rendre les salaires de l’Illinois proportionnés à ceux d’autres grands États. Les législateurs, a-t-il également déclaré au point de vente, conservent le pouvoir de déterminer leurs propres salaires.

Le sénateur Elgie Sims, D-Chicago, a réitéré que les augmentations visaient à aider l’Illinois à attirer “les meilleurs et les plus brillants”.

“J’aimerais que nous puissions tous être millionnaires et milliardaires, j’aimerais que nous puissions tous être riches”, a déclaré Sims. “Ce n’est tout simplement pas le cas.”

Le salaire du gouverneur passerait de 181 670 $ à 205 700 $, bien que Pritzker, qui a une valeur nette supérieure à 3 milliards de dollars, ne perçoive pas de salaire.

Les principaux directeurs d’agences d’État et certains de leurs adjoints recevront également des augmentations pour leurs mandats qui recommencent cette semaine. Cela comprend un salaire d’au moins 200 000 $ pour le directeur du Département des services à l’enfance et à la famille, Marc Smith, contre 182 300 $ auparavant.

Plusieurs autres chefs d’agence, dont celui du Département des services correctionnels (à 200 000 dollars), du Département de l’agriculture (à 180 000 dollars) et du Département du vieillissement (à 165 000 dollars), verraient également des augmentations. Les augmentations varient généralement de 10 à 15%, et le gouverneur aurait le pouvoir d’augmenter ces salaires dans le cadre de la mesure. Les salaires des agences seraient également susceptibles d’augmenter au rythme de l’inflation.

Le sénateur Chapin Rose, R-Mahomet, a reproché à la mesure d’inclure les augmentations automatiques, la qualifiant de “mauvaise politique”. Il a noté que les législateurs avaient déjà effectivement reçu une augmentation de salaire de 2,4% en juillet, les démocrates ayant refusé d’annuler l’augmentation automatique du coût de la vie prévue par la loi de l’État.

« Si je faisais un sondage dans mon district actuel… et que je disais : ‘Combien de personnes dans mon district ont obtenu une augmentation de salaire de 20 % en six mois ?’ il n’y aurait pas une seule main », a déclaré Rose. “Et c’est tout ce que j’ai à dire à ce sujet.”

Le projet de loi de dépenses de grande envergure permet également le transfert de 850 millions de dollars au fonds « jour de pluie » de l’État pour soutenir son solde, actuellement à son plus haut niveau.

Et cela permet le transfert de 400 millions de dollars vers un “fonds d’attraction des grandes entreprises” soutenu par Pritzker. Le gouverneur a lancé un tel «fonds de clôture» comme celui qui maintiendrait l’Illinois compétitif par rapport à ses voisins en essayant d’attirer de nouvelles entreprises, telles que les entreprises liées aux véhicules électriques, dans l’Illinois.

Le chef de la majorité à la Chambre, Greg Harris, a déclaré la semaine dernière que le fonds devrait être défini plus en détail dans la loi avant que l’argent puisse être dépensé.

La mesure était contenue dans Projet de loi du Sénat 1720.

Il a été entendu dans un comité sénatorial des crédits avec un amendement à Projet de loi du Sénat 969, qui contiendrait un projet de loi de crédits plus large. Sims a déclaré que le plan de dépenses supplémentaire proposé pour l’année en cours comprend 520 millions de dollars supplémentaires en crédits du fonds général des recettes, ainsi que 3,6 milliards de dollars en autres fonds d’État et 70,8 millions de dollars en fonds fédéraux.

Les dépenses des recettes générales ont été largement rendues possibles par des recettes fiscales meilleures que prévu qui ont continué à dépasser les estimations budgétaires des agences de l’État tout au long de l’exercice.

Le SB 969 doit encore être approuvé par les deux chambres de l’Assemblée générale. Le dernier jour pour une action substantielle jusqu’à ce que les nouveaux législateurs prêtent serment pour la 103e Assemblée générale est mardi.

D’autres mesures doivent encore être envisagées, notamment l’interdiction des armes de grande puissance et un vaste projet de loi qui exige une couverture d’assurance pour l’avortement et les médicaments de soins affirmant le genre, ainsi que des éléments visant à accroître le personnel de santé reproductive de l’Illinois.

