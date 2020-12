WASHINGTON – Les dirigeants du Congrès ont déclaré dimanche qu’ils avaient conclu un accord sur un programme de secours COVID-19 de près de 900 milliards de dollars comprenant des chèques individuels, des prêts aux petites entreprises et des avantages aux chômeurs aux prises avec les retombées de la pandémie COVID-19, mettant fin à des mois de blocage dans les négociations.

« Il y a quelques instants, les quatre dirigeants du Sénat et de la Chambre ont finalisé un accord. Ce sera un autre plan de sauvetage majeur pour le peuple américain », a annoncé le chef de la majorité au Sénat, Mitch McConnell, R-Ky., Au Sénat dimanche après-midi.

McConnell, saluant la « percée bipartisane », a déclaré que le texte du projet de loi doit être finalisé et, sauf « obstacles de dernière minute », adopter la Chambre et le Sénat avant que le président Donald Trump ne puisse le signer. Les deux chambres devraient débattre et voter sur le paquet lundi.

La mesure sera liée à un projet de loi de dépenses incontournable de 1,4 billion de dollars qui financera les agences et les programmes fédéraux jusqu’au 30 septembre, soit la fin de l’exercice.

Éviter un partiel date limite de fermeture du gouvernement, le Congrès devrait adopter une prolongation d’un jour du financement du gouvernement dimanche soir pour donner aux législateurs une journée de plus pour examiner l’accord. L’accord est susceptible de passer la Chambre et le Sénat alors que les principaux dirigeants des deux côtés de l’allée ont plaidé pour son adoption.

L’accord met fin à des mois de querelles entre républicains et démocrates sur le type et la taille de la législation pour aider le pays à surmonter une pandémie qui a tué plus de 317 000 Américains, infecté des millions et fermé de nombreuses entreprises.

Le chef de la minorité au Sénat, Chuck Schumer, DN.Y., a déclaré au Sénat que l’accord était « loin d’être parfait » mais qu’il apportera « une aide d’urgence » aux Américains. Il a juré que ce ne serait pas le «dernier mot» sur le stimulus COVID-19 et a déclaré qu’il ferait pression pour un autre projet de loi une fois que le président élu Joe Biden prendrait ses fonctions.

Les démocrates ont déclaré la victoire en gardant les principales priorités républicaines telles que les protections contre la responsabilité COVID-19 pour les écoles et les entreprises hors du paquet, bien qu’ils n’aient pas non plus été en mesure de garantir l’une de leurs principales priorités en matière d’aide aux États et aux gouvernements locaux. Le président élu Joe Biden a qualifié le paquet de « bon début », et les démocrates espèrent que les priorités qui ne sont pas entièrement traitées dans le paquet de secours bénéficieront d’un coup de pouce supplémentaire lorsque le nouveau président entrera à la Maison Blanche.

Schumer a déclaré aux journalistes lors d’une conférence de presse dimanche soir qu’il espérait un projet de loi « plus robuste » sur le financement national et local et d’autres dispositions une fois que Biden aurait prêté serment, et la présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, D-Californie, a prédit qu’ils auraient un » plus facile « de négocier un projet de loi qu’avec un Sénat contrôlé par les républicains et Trump à la Maison Blanche.

La mesure, que Trump est susceptible de signer, établirait une prestation supplémentaire temporaire de chômage de 300 $ par semaine (moins que les 600 $ prévus en vertu de la loi sur l’aide, le soulagement et la sécurité économique du coronavirus adoptée en mars) pour les 10 prochaines semaines. et 600 $ de paiements directs à la plupart des Américains (moins que les chèques de 1 200 $ approuvés au printemps), avec 600 $ de paiements inclus pour les personnes à charge.

Le projet de loi, qui fait partie d’un accord de dépenses bipartisan finançant le gouvernement jusqu’au 30 septembre, comprend également:

25 milliards de dollars pour l’aide directe au logement

La prolongation d’un moratoire sur les expulsions

L’extension du programme de prêts PPP aux petites entreprises et l’élargissement de son éligibilité

15 milliards de dollars de subventions pour les salles de concert

82 milliards de dollars en financement de l’éducation

30 milliards de dollars pour l’achat et la distribution du vaccin

Un crédit d’impôt pour congé de maladie payé

Fin de la facturation médicale surprise

Les dépenses du gouvernement devaient expirer vendredi, mais Trump a signé un projet de loi adopté par les deux chambres qui a maintenu le gouvernement ouvert et a donné aux négociateurs à Capitol Hill une semaine supplémentaire pour trouver un compromis.

Le Congrès n’a pas adopté de plan de secours global depuis mars. Au fur et à mesure que le nombre de cas augmentait et que les avantages se retiraient, les démocrates et les républicains étaient incapables de se réunir sur un autre accord. La Chambre contrôlée par les démocrates et le Sénat contrôlé par les républicains ont proposé leurs propres versions de la législation uniquement pour être rejetées par l’autre partie.

Les négociations ont commencé et se sont arrêtées au cours de l’année, les deux parties se blâmant souvent pour l’impasse alors que les Américains et les entreprises espéraient un soulagement.

Un effort de fin d’été n’a pas abouti à un accord juste avant que les législateurs ne se prononcent pour une semaine de vacances, ce qui a provoqué une série de décrets de Trump. Les pourparlers ont repris avant les élections alors que les législateurs modérés exhortaient les dirigeants à offrir aux Américains en difficulté une forme de soulagement, mais les deux parties ont été incapables de parvenir à un compromis. Les discussions ont recommencé ce mois-ci, les deux parties convenant qu’un soulagement est désespérément nécessaire alors que les Américains se dirigent vers l’intérieur pour l’hiver et la flambée des cas de coronavirus.

Dimanche, les États-Unis avaient signalé plus de 17,8 millions de cas confirmés.

Bien que les deux côtés de l’allée aient promis un accord sur le financement gouvernemental, plusieurs fermetures ont eu lieu au cours des dernières années. Depuis que Trump a pris ses fonctions, le gouvernement a fermé trois fois, y compris pendant 35 jours en 2018 – la plus longue fermeture de l’histoire américaine moderne. Il découle d’une impasse entre le Congrès et la Maison Blanche sur le financement d’un mur le long de la frontière sud des États-Unis.

