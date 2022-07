Les législateurs assignent les services secrets aux textes du 6 janvier

Les démocrates enquêtant sur l’émeute du Capitole ont exigé des messages pertinents de la part des forces de l’ordre fédérales

Le panel du Congrès enquêtant sur l’émeute au Capitole des États-Unis le 6 janvier 2021 a assigné les services secrets pour des messages texte qui pourraient faire la lumière sur l’incident, après qu’un chien de garde du gouvernement a suggéré que l’agence les avait peut-être supprimés par malveillance.

Dans une lettre écrite vendredi au directeur des services secrets James Murray, le représentant Bennie Thompson (D-Mississippi) a déclaré que le comité de la Chambre avait assigné l’organisation policière à produire une série de messages texte initialement envoyés les 5 et 6 janvier. Date limite du 19 juillet pour fournir les documents au Congrès.

Le comité restreint a délivré une assignation à comparaître pour les dossiers des services secrets des États-Unis. Dans une lettre au directeur des services secrets James Murray, président @BennieGThompson a recherché des informations sur les SMS des services secrets des 5 et 6 janvier 2021 qui auraient été effacés. — Comité du 6 janvier (@January6thCmte) 16 juillet 2022

Alors que l’inspecteur général du Département de la sécurité intérieure (DHS) avait précédemment suggéré que les services secrets avaient effacé ces messages – et qu’ils ne l’avaient fait qu’après avoir été explicitement invités à les remettre – le service a déclaré plus tard que certains textes avaient été supprimés dans le cadre d’un pré -prévu “migration du système” mais ajouté “Aucun des textes [the inspector general] cherchait avait été perdu dans la migration.

On ne sait toujours pas pourquoi les messages n’ont pas encore été remis, car les services secrets prétendent maintenant les posséder.

En plus des textes eux-mêmes, le panel de la Chambre assigne également à comparaître tout “des rapports après action qui ont été publiés dans toutes les divisions” du service.

Dans des commentaires au Washington Post jeudi, le porte-parole des services secrets Anthony Guglielmi a insisté sur le fait qu’aucun message n’avait été supprimé. « malicieusement » pour éviter de se conformer à une demande de l’inspecteur général, en disant à la place que l’agence a été « entièrement coopérant » avec l’enquête “à tous égards.”

LIRE LA SUITE: Les services secrets américains démentent les accusations d’émeute au Capitole