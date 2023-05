Les législateurs approuvent le projet de loi visant à limiter les poursuites constitutionnelles à Cook, comté de Sangamon – Shaw Local

SPRINGFIELD – Les démocrates qui contrôlent l’Assemblée générale ont adopté une mesure de dernière minute qui exigera que toute contestation constitutionnelle des lois des États soit déposée dans les comtés de Cook ou de Sangamon.

La Chambre de l’Illinois a donné jeudi dernier passage à une série d’amendements à Projet de loi interne 3062, une mesure qui, selon les partisans, vise à mettre un terme à ce qu’ils décrivent comme du « shopping sur place ». Le Sénat a initialement adopté les amendements le vendredi 19 mai, par un vote de 37 contre 16. La Chambre a approuvé ces amendements par des votes de 69 contre 35. Cela ouvre la voie à la mesure pour se diriger vers le gouverneur JB Pritzker.

Au cours des dernières années, l’État a été désigné comme défendeur dans une série de poursuites contestant la constitutionnalité des décrets exécutifs liés au COVID-19 ainsi que des lois très médiatisées éliminant les cautions en espèces et interdisant les armes de type assaut.

Des litiges sur ces questions ont été déposés dans plusieurs des 102 comtés de l’Illinois, en fonction de l’endroit où divers plaignants vivaient ou pensaient que leurs droits constitutionnels avaient été violés. Des poursuites similaires ont finalement été regroupées, mais parfois pas avant que des juges de plusieurs juridictions aient rendu des décisions contradictoires, créant une confusion jusqu’à ce qu’une cour d’appel puisse statuer sur la question.

« Il y a eu un magasinage considérable de juges comme tactique utilisée par les justiciables pour obtenir des ordonnances judiciaires radicales bloquant les politiques de l’État en orientant les affaires vers des juges perçus comme favorables à ces causes », a déclaré le parrain du projet de loi, le représentant de l’État Jay Hoffman, D- Swansea, a déclaré jeudi lors d’un débat à la Chambre.

Plusieurs des poursuites contre le COVID-19 ont été déposées devant les tribunaux du sud de l’Illinois par l’avocat du comté de Bond, Thomas DeVore. Il a acquis une notoriété dans tout l’État grâce aux poursuites et est devenu le candidat républicain infructueux au poste de procureur général en 2022. DeVore était également l’avocat principal dans un procès du comté d’Effingham contestant l’interdiction des armes d’assaut, l’une des deux poursuites de ce type actuellement en appel devant l’Illinois. Cour suprême.

Hoffman n’a pas mentionné DeVore par son nom, mais a fait référence aux tactiques de l’avocat lors du débat.

« Un avocat facturait 200 $ aux gens juste pour que leur nom soit ajouté en tant que plaignants au procès », a déclaré Hoffman.

Les partisans démocrates du projet de loi ont fait valoir que limiter les lieux judiciaires appropriés aux comtés de Cook et de Sangamon est déjà la loi pour certains types d’affaires.

Le président du Sénat, Don Harmon, D-Oak Park, a déclaré que, comme la plupart des contestations constitutionnelles contre l’État se termineraient inévitablement par un appel devant la haute cour de l’État, le procureur général dépense actuellement des ressources inutiles pour lutter essentiellement contre la même affaire dans plusieurs comtés.

« Ils finissent tous par se retrouver dans le [Illinois] Cour suprême », a déclaré Harmon lors du débat au Sénat la semaine dernière. « Qui, soit dit en passant, se trouve dans le comté de Sangamon et le comté de Cook. »

Hoffman a décrit bon nombre des poursuites intentées contre l’État au cours des dernières années comme « frivoles » et a fait écho aux arguments d’Harmon concernant la pression sur les ressources du bureau du procureur général.

Mais le représentant de l’État républicain Patrick Windhorst, de Metropolis, a rejeté cet argument, notant que le procureur général Kwame Raoul a demandé aux législateurs une autorité supplémentaire pour prendre en charge des affaires dans d’autres domaines du droit tout au long de la session de printemps.

« C’est le même bureau du procureur général qui a demandé à cet organe une autorité supplémentaire pour enquêter et intenter des actions contre centres de grossesse de crise cette session, d’intenter des actions contre et enquêter sur les fabricants d’armes cette session », a déclaré Windhorst jeudi. « Il ne semble pas que le bureau du procureur général manque de ressources alors qu’il vient constamment à cet organe pour demander plus d’autorité pour faire des choses. Je pense donc que cet argument met à rude épreuve la crédulité.

Windhorst a également fait valoir que même s’il peut être gênant pour le bureau du procureur général de répondre à des affaires dans des comtés éloignés de Chicago ou de Springfield, il est tout aussi gênant pour les électeurs de son district, qui jouxte la rivière Ohio, de demander justice loin de chez eux. .

« Vous savez, là où je vis, je suis plus proche de la capitale de l’État du Tennessee que de l’Illinois, et je suis presque aussi proche d’Atlanta, en Géorgie, que de Chicago, dans l’Illinois », a-t-il déclaré. «Donc, dire que si cet organe adopte une loi inconstitutionnelle, pour que moi ou une autre personne de ma communauté conteste cette loi, je dois parcourir une grande distance et supporter les dépenses qui en découlent, n’est pas juste pour le individus dans ces communautés.

Si le projet de loi devient loi, tout procès futur contestant la constitutionnalité d’une loi, d’une règle ou d’un décret de l’État devra être déposé dans le comté de Cook ou de Sangamon. Selon le projet de loi, la doctrine juridique du « forum non conveniens » – selon laquelle un tribunal peut rejeter une affaire, bien qu’il soit compétent, si un autre for est plus pratique ou approprié – ne s’applique pas dans de tels cas.

Un amendement supplémentaire ajouté au Sénat prévoit que le projet de loi ne s’appliquerait pas aux cas découlant de différends entre l’État et les syndicats représentant les employés de l’État.

Capitol News Illinois est un service d’information non partisan à but non lucratif couvrant le gouvernement de l’État et distribué à plus de 400 journaux dans tout l’État. Il est financé principalement par l’Illinois Press Foundation et la Robert R. McCormick Foundation.