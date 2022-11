Les législateurs appellent à l’action après le rapport d’une autre fuite devant la Haute Cour

WASHINGTON (AP) – Le président de la commission judiciaire du Sénat a déclaré que son panel examinait des “allégations graves” dans un rapport selon lequel un ancien leader anti-avortement connaissait à l’avance l’issue d’une affaire de la Cour suprême de 2014 concernant la couverture médicale de la contraception.

Le rapport publié samedi dans le New York Times faisait suite à la fuite étonnante plus tôt cette année d’un projet d’avis dans l’affaire dans laquelle la Haute Cour a annulé Roe v. Wade, mettant fin aux protections constitutionnelles pour l’avortement. Cette décision a été rédigée par le juge Samuel Alito, qui est également l’auteur de l’opinion majoritaire dans l’affaire de 2014 au centre du nouveau rapport.

Dans l’article du Times, le révérend Rob Schenck a déclaré avoir appris l’issue de l’affaire Burwell c. Hobby Lobby Stores des semaines avant que la décision ne soit rendue publique. Dans une décision 5-4, Alito a écrit que certaines entreprises ayant des objections religieuses peuvent éviter l’exigence de contraceptifs dans la législation sur les soins de santé du président Barack Obama.

Schenck, qui dirigeait auparavant le groupe Faith and Action, a déclaré dans d’autres articles récents dans Politico et Rolling Stone qu’il faisait partie d’un effort concerté pour forger des relations sociales et ministérielles avec des juges conservateurs.

Dans l’article du Times, Schenck a déclaré que les informations sur la décision de Hobby Lobby provenaient de Gail Wright, une donatrice de son organisation qui faisait partie de l’effort de sensibilisation des juges et qui avait dîné avec Alito et sa femme. Wright elle-même a nié avoir obtenu ou partagé des informations dans une interview avec le Times.

Le New York Times a également publié une lettre que Schenck a déclaré avoir écrit au juge en chef John Roberts en juillet pour l’alerter de la violation présumée il y a des années. Schenck a écrit qu’il pensait que l’information pourrait être pertinente dans le cadre d’une enquête sur la fuite de la décision d’avortement.

Le sénateur Dick Durbin, D-Ill., Président du Comité judiciaire du Sénat, a déclaré samedi dans un communiqué que le comité “examine ces graves allégations”, et il a appelé ses collègues membres du Congrès à adopter un projet de loi qui exigerait le haute cour d’adopter un code de déontologie.

Deux collègues démocrates, le sénateur Sheldon Whitehouse de Rhode Island et le représentant Hank Johnson de Géorgie, qui président les sous-comités des tribunaux, ont publié une déclaration qualifiant le rapport du Times de « autre marque noire sur le bilan éthique de plus en plus entaché de la Cour suprême » et ont déclaré qu’ils « ont l’intention de aller au fond de ces graves allégations. Eux aussi ont demandé l’adoption d’un code d’éthique.

L’article du Times comprenait un démenti catégorique d’Alito selon lequel il avait divulgué l’issue de l’affaire. Le tribunal a publié la déclaration complète d’Alito à l’Associated Press :

«L’allégation selon laquelle les Wright ont été informés du résultat de la décision dans l’affaire Hobby Lobby, ou de la paternité de l’avis de la Cour, par moi ou ma femme est complètement fausse. Ma femme et moi avons fait la connaissance des Wright il y a quelques années en raison de leur solide soutien à la Supreme Court Historical Society, et depuis lors, nous avons eu une relation informelle et purement sociale.

“Je n’ai jamais détecté d’effort de la part des Wright pour obtenir des informations confidentielles ou pour influencer quoi que ce soit que j’ai fait à titre officiel ou privé, et je me serais fortement opposé s’ils l’avaient fait. Je n’ai connaissance d’aucun projet qu’ils auraient entrepris pour « Foi et Action », « Foi et Liberté » ou tout autre groupe similaire, et je serais choqué et offensé si ces allégations sont vraies », a-t-il déclaré.

Le groupe Foi et Action de Schenck est devenu Foi et Liberté après avoir rejoint le Liberty Counsel en 2018.

Alito a été nommé à la Haute Cour en 2006 par le président George W. Bush.

