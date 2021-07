Les législateurs appellent à des lois plus strictes après la fuite d’un serpent venimeux en Caroline du Nord

Le 28 juin, un serpent cobra zébré en liberté dans un quartier de Raleigh, en Caroline du Nord, a terrifié les résidents locaux. La police avait envoyé un avis aux résidents pour éviter le reptile venimeux après qu’il se soit échappé de la maison d’un voisin où il vivait.

Le cobra zébré a été trouvé le 30 juin et retiré en toute sécurité d’un quartier surveillé depuis deux jours.

Après l’évasion, les législateurs de l’État demandent des lois plus strictes contre la possession de serpents venimeux. Le sénateur de l’État de Caroline du Nord Jay Chaudhuri a écrit sur Twitter que lui et plusieurs autres craignent que les lois actuelles de l’État ne suffisent pas.

Chaudhuri a déclaré que la loi devrait exiger que les propriétaires de serpents venimeux enregistrent leurs animaux, qualifiant cela de « solution assez logique » au problème.

« Il est temps de demander si nous devrions modifier nos lois #ncga sur les serpents venimeux. J’ai entendu un certain nombre d’électeurs (#ZebraCobra appelle le district 15 du Sénat) exprimer leurs préoccupations au sujet de notre loi », a écrit Chaudhuri sur Twitter.

Il a été révélé que le cobra zèbre appartenait à l’utilisateur de TikTok Christopher Gifford, dont les vidéos mettent en évidence sa collection de serpents venimeux.

La loi de la Caroline du Nord autorise les gens à posséder des serpents venimeux tant que le propriétaire garde le reptile dans un enclos à l’épreuve des évasions. La loi stipule que le propriétaire doit avoir un plan d’évacuation si l’animal s’échappe, y compris l’emplacement d’un antivenin approprié.

Les résidents de la Caroline du Nord sont également limités à ne pas posséder plus de cinq de ses serpents venimeux indigènes, selon le Charlotte News Observer. Cette limite ne s’applique pas aux cobras africains ou aux vipères qui ne sont pas indigènes de l’État.

Le News Observer a rapporté que la loi actuelle de l’État a été écrite en 1950 en réponse à la « manipulation des serpents ». La manipulation des serpents était utilisée par les prédicateurs et certains membres de congrégations pour prouver leur foi en manipulant des serpents venimeux.

En 2016, un ancien étudiant de l’UNC-Chapel Hill et passionné de serpents a été mordu par son cobra royal de compagnie et a failli mourir. On a découvert plus tard qu’il possédait plus de 20 serpents à l’époque. Il a été condamné à deux ans de probation pour ne pas avoir placé les reptiles dans des enclos correctement sécurisés.

