Les législateurs annoncent un plan bipartite pour rembourser la dette de chômage restante de l’Illinois – Shaw Local

SPRINGFIELD – Les législateurs ont annoncé mardi un plan bipartite visant à utiliser les revenus de l’État pour rembourser les 1,4 milliard de dollars restants de la dette contractée par le Fonds fiduciaire d’assurance-chômage de l’État au milieu de la pandémie de COVID-19.

Une partie de l’accord devrait passer par l’Assemblée générale de l’Illinois cette semaine avant que les législateurs ne s’ajournent pour l’année. Cela augmenterait la «base salariale imposable» d’un employé – qui est le montant du salaire d’un employé pour lequel un employeur doit payer des cotisations de chômage – de 2,4% pour chacune des cinq prochaines années. Cela augmenterait également le solde cible des réserves du fonds de 1 milliard de dollars à 1,75 milliard de dollars.

Il ne diminue pas le nombre de semaines ni le montant maximal des prestations qu’un chômeur peut recevoir.

“Cet accord bipartisan élimine la dernière partie des 4,5 milliards de dollars de dette imposés à notre État pendant la pandémie”, a déclaré le gouverneur JB Pritzker lors d’une conférence de presse mardi dans son bureau du Capitole. “Cela fera économiser aux entreprises de l’Illinois des centaines de millions de dollars au cours de la prochaine décennie, et cela fera économiser aux contribuables 20 millions de dollars en frais d’intérêts qui auraient autrement dû être payés en septembre prochain.”

Un crédit de trésorerie de 1,8 milliard de dollars de l’État – l’épine dorsale du financement de l’accord bipartite entre les entreprises et les travailleurs – serait inclus dans un plan de financement supplémentaire pour dépenser l’excédent budgétaire prévu pour l’année en cours. Cette action n’interviendra que l’année prochaine alors que les législateurs cherchent à dépenser un excédent estimé à environ 2,9 milliards de dollars pour l’exercice en cours, qui se termine le 30 juin 2023.

C’est la dernière étape du remboursement d’environ 4,5 milliards de dollars de dette envers le gouvernement fédéral que le fonds d’affectation spéciale pour le chômage de l’État engagés depuis 2020, lorsque la pandémie de COVID-19 et les ordonnances de maintien à domicile associées ont mis fin à l’économie de l’État et fait monter en flèche les taux de chômage.

Les actions législatives précédentes comprenaient une Infusion de 2,7 milliards de dollars du financement fédéral américain Rescue Plan Act et un Dépôt de 450 millions de dollars des revenus récents du fonds d’affectation spéciale pour le chômage.

Pritzker était flanqué de plusieurs républicains, dont la sénatrice Sue Rezin, R-Morris, qui a été négociatrice du chômage au Sénat pendant 12 ans. Elle a déclaré que la stabilité offerte par le projet de loi est importante pour les entreprises et les demandeurs de chômage.

“Nous comprenons que certaines personnes n’aiment peut-être pas cela, mais compte tenu de l’endroit où nous nous trouvions, à une époque sans précédent après la pandémie, c’est un bon projet de loi”, a déclaré Rezin. “La majorité des États ont également traversé tout ce processus.”

La républicaine Morris Sue Rezin s’exprime lors d’une conférence de presse mardi sur le plan de l’État visant à rembourser sa dette au Fonds d’affectation spéciale pour l’assurance-chômage. (Capitol News Illinois photo par Jerry Nowicki) (Jerry Nowicki)

Les groupes d’entreprises et de travailleurs ont également salué le plan qui est né de mois de négociations.

“Non seulement ce projet de loi effacera la dette existante causée par la pandémie, mais il prévoit également des réformes structurelles du financement de l’assurance-chômage qui assureront une plus grande solvabilité du fonds fiduciaire maintenant et à l’avenir”, a déclaré Pat Devaney, secrétaire-trésorier de l’AFL/ CIO, organisation syndicale et principal négociateur du travail sur le projet de loi, a déclaré lors de la conférence de presse.

Le fonds fiduciaire de chômage est généralement financé par les entreprises de l’État au moyen de primes d’assurance perçues via les charges sociales.

Au cours des cinq prochaines années ou plus, l’accord annoncé mardi devrait permettre aux entreprises d’économiser environ 915 millions de dollars en augmentations d’impôts qu’elles auraient autrement subies si l’État n’avait pris aucune mesure.

C’est selon Rob Karr, président et chef de la direction de l’Illinois Retail Merchants Association, qui était l’un des principaux négociateurs du côté commercial du projet de loi.

Karr a déclaré que l’injection de liquidités de l’État, qui remboursera près de 1,4 milliard de dollars de dette au gouvernement fédéral et créera un solde d’environ 450 millions de dollars, allégera les pressions fiscales sur les entreprises en diminuant une mesure clé qui sous-tend la formule statutaire complexe qui définit l’assurance employeur les taux.

Même avec la dernière action annoncée, a déclaré Karr, les entreprises de l’Illinois devraient voir une augmentation de 114 millions de dollars pour l’exercice à venir. C’est parce que l’État a raté la date limite du 10 novembre qui l’aurait empêché de devenir un « État de réduction de crédit » aux yeux du gouvernement fédéral.

Cela signifie qu’un crédit d’impôt en vertu de la loi fédérale sur l’impôt sur le chômage pour les entreprises de l’Illinois diminuera de 0,3 %, ce qui entraînera une augmentation de 21 $ des impôts fédéraux par employé.

Mais, a déclaré Karr, si les actions annoncées par les législateurs cette semaine deviennent loi, ces paiements d’impôts accrus des entreprises de l’Illinois seront dirigés vers les soldes des fonds fiduciaires de l’État, plutôt que vers le gouvernement fédéral.

Toujours dans le cadre de l’accord, les 450 millions de dollars de revenus de l’État pour compléter le solde du fonds fiduciaire prendront la forme d’un prêt sans intérêt. Il doit être remboursé sur 10 ans sous forme de dépôt dans le fonds « jour de pluie » de l’État, dont le solde le plus élevé dépasse 1 milliard de dollars.

L’annonce fait suite à un rapport du 14 novembre du Bureau de la gestion et du budget du gouverneur qui prévoyait un excédent de 2,96 milliards de dollars pour l’exercice en cours et un modeste excédent pour l’exercice suivant. Ce rapport a estimé que l’État reviendrait à un déficit d’environ 384 millions de dollars l’année suivante, l’exercice 2025, si des modifications ne sont pas apportées à la loi actuelle.

Le bureau du gouverneur a déclaré dans un communiqué de presse du 14 novembre qu’il aimerait voir cet excédent financer un autre dépôt de 1,3 milliard de dollars dans le fonds « jour de pluie » de l’État, ainsi que le paiement du fonds fiduciaire et l’affectation des revenus pour rembourser environ 500 millions de dollars en obligations émises. pendant la Grande Récession.

