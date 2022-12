Les législateurs annoncent un «cadre» sur le projet de loi pour garder le gouvernement ouvert

WASHINGTON (AP) – Les législateurs menant les négociations sur un projet de loi visant à financer le gouvernement fédéral pour l’exercice en cours ont annoncé mardi qu’ils étaient parvenus à un accord sur un «cadre» qui devrait leur permettre de terminer le travail sur le projet de loi au cours de la semaine prochaine et d’éviter un arrêt du gouvernement.

Le Congrès est confronté à une date limite vendredi à minuit pour adopter un projet de loi de dépenses afin d’empêcher une fermeture partielle du gouvernement. Les deux chambres devraient adopter une autre mesure à court terme d’ici là pour maintenir le gouvernement en marche jusqu’au 23 décembre, ce qui laissera aux négociateurs le temps d’achever le travail sur le projet de loi pour l’année complète.

“Désormais, les commissions des crédits de la Chambre et du Sénat travailleront 24 heures sur 24 pour négocier les détails des projets de loi de dépenses finaux de 2023 qui peuvent être soutenus par la Chambre et le Sénat et recevoir la signature du président Biden”, a déclaré la représentante Rosa DeLauro du Connecticut, présidente démocrate. du comité des crédits de la Chambre.

Plus tôt dans la journée, les dirigeants du Sénat ont déclaré que les législateurs des deux partis étaient sur le point de parvenir à un accord, mais les républicains ont averti les démocrates que les législateurs devraient terminer leur travail d’ici le 22 décembre, sinon ils ne soutiendraient qu’une prolongation à court terme jusqu’au début de l’année prochaine. Cela donnerait aux républicains de la Chambre plus de poids sur le contenu de la législation, car ils seront alors majoritaires.

«Nous avons l’intention d’être sur la route pour rentrer chez nous le 23. Nous avons l’intention de ne pas être de retour ici entre Noël et le Nouvel An, et si nous ne pouvons pas respecter ce délai, nous serions heureux d’adopter une (résolution) à court terme au début de l’année prochaine », a déclaré le sénateur Mitch McConnell du Kentucky, le leader républicain au Sénat.

McConnell a exprimé sa confiance que les républicains seraient en mesure de répondre à leurs priorités d’augmentation des dépenses de défense sans “avoir à payer une prime supérieure à ce que le président Biden a demandé” sur les priorités autres que la défense. Il a déclaré que les démocrates étaient prêts à accepter cela parce qu’ils avaient précédemment adopté deux projets de loi sur la base d’une ligne de parti qui permettaient davantage de dépenses gouvernementales pour diverses priorités nationales.

Le sénateur Richard Shelby, R-Ala., A déclaré la semaine dernière que les deux partis étaient séparés d’environ 25 milliards de dollars dans ce qui devrait être d’environ 1,65 billion de dollars, sans compter les dépenses obligatoires pour des programmes tels que la sécurité sociale et l’assurance-maladie. Cependant, les démocrates dans leurs déclarations n’ont pas indiqué quel chiffre de dépenses avait été atteint dans le cadre annoncé mardi.

Kevin Freking, Associated Press