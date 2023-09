Les législateurs américains votent pour réduire le salaire du chef du Pentagone — RT World News

Les républicains de la Chambre des représentants des États-Unis ont exprimé leur frustration face aux récentes luttes militaires du pays en adoptant un amendement appelant à réduire le salaire du secrétaire à la Défense Lloyd Austin à moins d’un dollar par an.

L’amendement au projet de loi de crédits du Pentagone, qui réduirait le salaire d’Austin par rapport à son salaire actuel de plus de 221 000 dollars par an, a été adopté par la Chambre mercredi. La mesure ne sera probablement pas adoptée – étant donné que le projet de loi doit également passer par le Sénat contrôlé par les démocrates et être signé par le président Joe Biden – mais au moins symboliquement, elle marque une autre réprimande républicaine à l’égard du leadership militaire actuel du pays.

« De nombreux Américains sont d’accord : nous ne voulons pas que l’armée américaine soit dirigée par l’échec, ce qui nous affaiblirait. » dit La représentante Marjorie Taylor Greene (R-Géorgie), qui a présenté l’amendement. Elle a ensuite publié une déclaration saluant l’adoption de la mesure, disant : « Sous sa direction défaillante, notre armée est détruite et il ne mérite plus de servir. »

Greene et d’autres républicains ont cité une série d’erreurs présumées du Pentagone au cours des dernières années, notamment le retrait chaotique d’Afghanistan en août 2021, des déficits de recrutement et un mandat de vaccination contre le Covid-19 qui a été annulé dans le cadre d’une contestation judiciaire.















L’amendement de mercredi marquait la première fois depuis l’entrée en fonction de Biden en janvier 2021 que les législateurs utilisaient la règle Holman contre un membre de son administration. Ce stratagème, mis en œuvre pour la première fois en 1876, permet d’apporter des modifications aux projets de loi de dépenses afin de réduire le salaire de certains employés, de les licencier ou de supprimer des programmes gouvernementaux. De tels amendements exigent qu’aucune des dépenses approuvées dans la législation ne soit utilisée pour payer l’employé spécifié – ou financer le programme ciblé – au-delà du montant stipulé par les membres de la Chambre.

La représentante Betty McCollumn (Démocrate du Minnesota) a fait valoir qu’Austin ne méritait pas d’être puni en raison de conflits partisans. « Vous pouvez être en désaccord avec les politiques de l’administration, comme nous l’avons tous fait au fil des années avec différentes administrations, mais le secrétaire Austin n’a rien fait pour mériter cela », dit-elle. « Nous n’avons pas besoin de lancer une attaque aussi personnelle et drastique en supprimant son salaire. »