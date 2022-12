Les législateurs américains vont enquêter sur l’accord “secret” sur le pétrole saoudien de Biden

Un républicain de premier plan a déclaré que la Chambre enquêterait sur la prétendue tentative du président de faire baisser les prix du carburant à Riyad avant les votes de mi-mandat

Le républicain de premier plan du comité de surveillance et de réforme de la Chambre des États-Unis a annoncé une enquête pour savoir si le président Joe Biden avait conclu un accord secret avec l’Arabie saoudite pour aider les démocrates lors des élections de mi-mandat de novembre en faisant baisser les prix du pétrole.

“Si son administration se livre à des manipulations de marché déguisées avec des nations adverses tout en mettant en péril notre sécurité nationale dans le but d’assurer des conditions électorales plus favorables pour les démocrates, le peuple américain a le droit de savoir”, Le représentant James Comer a déclaré dimanche dans une lettre au secrétaire d’État américain Antony Blinken. Comer, un républicain du Kentucky, a accusé Biden de rechercher une augmentation de l’approvisionnement en pétrole étranger “à des fins politiques” tout en adoptant des politiques qui paralysent la production américaine.

Le membre du Congrès a cité un rapport du New York Times d’octobre qui détaillait les efforts de Biden pour persuader les Saoudiens de diriger l’OPEP dans l’accélération et l’expansion des augmentations de la production de pétrole. Biden a annoncé sa visite controversée en Arabie saoudite en juin, rompant sa promesse de campagne d’éviter le royaume du désert, le jour même où l’OPEP a signalé une augmentation accélérée de la production, conformément à la première partie de l’accord américano-saoudien.

Cependant, plutôt que de donner suite à de nouvelles augmentations de production en octobre, l’Arabie saoudite a mené le cartel du pétrole en annonçant des réductions de production, ce que l’administration de Biden considérait comme un “trahison” menant aux mi-parcours. Alors que les prix à la consommation augmentent au rythme le plus rapide en 40 ans et que les prix de l’essence et du diesel aux États-Unis ont atteint des sommets sans précédent établis en juin, l’inflation était un problème clé à l’approche de la mi-mandat.

Il s’est avéré que les républicains ont remporté la majorité des sièges à la Chambre, ce qui signifie qu’ils pourront contrôler l’agenda législatif, y compris les questions qui font l’objet d’une enquête, lorsque le nouveau Congrès se réunira le mois prochain. Comer dirigera probablement le comité de surveillance et de réforme de la Chambre. Il s’est engagé à enquêter sur divers aspects des politiques énergétiques de Biden, y compris les libérations de la réserve stratégique américaine de pétrole et les mesures qui ont réduit la production nationale de pétrole.

“Avec le régime démocrate à parti unique à Washington, ils ont militarisé leur pouvoir incontrôlé, mené une guerre contre la production d’énergie de fabrication américaine et imposé les politiques du Green New Deal au peuple américain”, dit Comer. Il ajouta, “Avec le pouvoir du marteau, nous tiendrons l’administration Biden responsable d’avoir attaqué imprudemment une industrie critique qui fournit au peuple américain une énergie abordable et des opportunités d’emploi bien rémunérées.”

Le porte-parole de la sécurité nationale de la Maison Blanche, John Kirby, a admis que l’administration avait demandé à l’Arabie saoudite en octobre de retarder d’un mois la réduction de la production, ce qui la repousserait au-delà des élections. Biden a répondu à la décision de l’OPEP en accusant l’Arabie saoudite de se ranger du côté de la Russie dans le conflit ukrainien et a mis en garde contre les représailles, en disant : “Il y aura des conséquences.”