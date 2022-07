La résolution non contraignante a été approuvée à l’unanimité par le Sénat

Une résolution non contraignante appelant le secrétaire d’Etat américain Antony Blinken à désigner la Russie comme sponsor du terrorisme a été approuvée à l’unanimité par le Sénat mercredi.

Selon le projet de loi, présenté par les sénateurs Lindsey Graham (R-SC) et Richard Blumenthal (D-CT), Moscou mérite cette étiquette pour ses actions en Tchétchénie russe, ainsi qu’en Géorgie, en Syrie et en Ukraine, résultant “dans la mort d’innombrables hommes, femmes et enfants innocents.”

Le projet de loi accusait les forces russes d’avoir commis des crimes de guerre au cours de l’opération militaire en cours en Ukraine et d’avoir tenté de les dissimuler, faisant écho aux points de discussion du président ukrainien Vladimir Zelensky au cours des derniers mois. Moscou a constamment nié ces affirmations, accusant les forces et les mercenaires de Kiev soutenus par les États-Unis de cibler des civils.

Graham et Blumenthal se sont rendus à Kiev plus tôt en juillet pour rencontrer Zelensky et promouvoir leur volonté de désigner la Russie comme sponsor du terrorisme. Le dirigeant ukrainien « a remercié les sénateurs pour cette activité importante », dit son bureau.

Sergey Tsekov, membre de la commission des affaires étrangères du Conseil de la Fédération de Russie, a réagi à la décision des sénateurs américains en insistant sur le fait que la Russie a toujours été un “pays protecteur” qui combat le terrorisme.

L’Américain “Les efforts pour transformer la Russie en un État paria ont échoué et à cause de cette bévue, ils ont proposé une nouvelle idée que la Russie est un sponsor du terrorisme”, dit Tsékov.

Un projet de loi similaire a été présenté à la Chambre des représentants des États-Unis, où il est fortement soutenu par la présidente Nancy Pelosi.

Politico a rapporté la semaine dernière que Pelosi avait averti Blinken que s’il ne désigne pas la Russie comme sponsor du terrorisme, le Congrès le fera lui-même en adoptant la législation pertinente.

Ceux qui sont derrière l’inscription de la Russie sur la même liste que Cuba, la Corée du Nord, l’Iran et la Syrie soutiennent que cela leur permettrait d’augmenter la pression des sanctions sur le pays en élargissant les restrictions au-delà du ciblage de secteurs spécifiques de son économie.

En avril, le porte-parole du département d’État, Ned Price, a fait valoir que “les sanctions [against Russia] que nous avons en place et que nous avons prises sont les mêmes mesures que celles qu’impliquerait la désignation d’un État parrain du terrorisme.

S’exprimant sur la même question mardi, Price a souligné que le département d’État était chargé de prendre “les critères que le Congrès a inscrits dans la loi” concernant la désignation de la Russie comme sponsor du terrorisme et “pour comparer cela aux faits sur le terrain.” C’est ce que l’agence a fait récemment, a-t-il ajouté.