Les législateurs américains veulent punir l’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis

Les législateurs ont accusé les monarchies du Golfe de “se ranger du côté de la Russie”

Trois membres du Congrès américain ont présenté un projet de loi visant à retirer les troupes et les systèmes de défense antimissile d’Arabie saoudite et des Émirats arabes unis en réponse à leur décision de réduire la production de pétrole.

L’OPEP+, un groupe de pays producteurs de pétrole, a convenu mercredi de réduire sa production de 2 millions de barils par jour, soit 2 % de l’offre mondiale.

La décision a été prise alors que les pays occidentaux continuent de tenter de freiner le commerce pétrolier de la Russie dans le cadre des sanctions contre le conflit ukrainien, tout en étant aux prises avec la flambée des prix de l’énergie chez eux.

“La réduction drastique de la production pétrolière de l’Arabie saoudite et des Émirats arabes unis, malgré les ouvertures du président Biden aux deux pays ces derniers mois, est un acte hostile contre les États-Unis et un signal clair qu’ils ont choisi de se ranger du côté de la Russie dans sa guerre contre l’Ukraine”, Les démocrates Sean Casten, Tom Malinowski et Susan Wild ont déclaré jeudi dans un communiqué conjoint.

Les deux pays comptent depuis longtemps sur une présence militaire américaine dans le Golfe pour protéger leur sécurité et leurs champs pétrolifères. Nous ne voyons aucune raison pour que les troupes et les sous-traitants américains continuent à fournir ce service aux pays qui travaillent activement contre nous. Si l’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis veulent aider Poutine, ils devraient se tourner vers lui pour leur défense.

Les trois démocrates ont fait valoir que la hausse des prix du pétrole par l’OPEP+ “semble conçu pour augmenter les revenus d’exportation de pétrole de la Russie.” Ils ont exhorté les États du Golfe à montrer “une plus grande volonté” travailler avec les États-Unis pour “la défaite de l’agression de la Russie en Ukraine” s’ils veulent entretenir de bonnes relations avec Washington.

Selon la Maison Blanche, le président Joe Biden était “déçu par la décision à courte vue” de l’OPEP+.

L’organisation réunit la majorité des pays riches en pétrole du monde, y compris les États arabes du Moyen-Orient, l’Iran, la Russie, le Nigeria, le Venezuela et la Malaisie.

Le ministre saoudien de l’énergie, le prince Abdulaziz bin Salman, a rejeté les accusations de militarisation des prix du pétrole au milieu de la crise énergétique.

Les législateurs américains ont noté qu’environ 3 000 soldats américains sont stationnés en Arabie saoudite et 2 000 aux Émirats arabes unis, ainsi que des chasseurs à réaction F-35 et “autres systèmes d’armes” exploité par du personnel américain. Riyad et Abu Dhabi font partie des principaux alliés traditionnels de Washington au Moyen-Orient.

Le département d’État américain a approuvé la vente potentielle d’intercepteurs de missiles balistiques Terminal High Altitude Area Defense (THAAD) aux Émirats arabes unis et de systèmes de missiles de défense aérienne MIM-104 Patriot à l’Arabie saoudite en août.