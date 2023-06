Les membres de la commission des crédits de la Chambre exigeraient plus de 2,5 milliards de dollars de coupes dans un programme d’achat de missiles

Le plan ambitieux du Pentagone visant à augmenter la production de missiles pourrait finir par se voir couper les ailes en raison de l’opposition républicaine, a rapporté Politico. Les représentants du GOP au comité des crédits de la Chambre auraient exigé des coupes importantes dans le programme.

Citant un projet de rapport du comité, le média a affirmé samedi que les membres insistaient sur des réductions de dépenses de plus de 2,5 milliards de dollars dans le domaine de l’approvisionnement en missiles.

Ils ont fait valoir que le Pentagone n’avait pas réussi à prouver que l’achat de projectiles à un volume plus élevé entraînerait nécessairement une baisse des prix, a rapporté Politico. Le panel a décidé de rediriger les fonds vers d’autres domaines, tels que la formation militaire, la maintenance et la recherche et développement.

« Le comité est particulièrement préoccupé [that] le département [of Defense] ne peut pas fournir d’estimations de coûts réalistes et a procédé à ces demandes d’approvisionnement pluriannuelles sans une bonne compréhension du coût unitaire et de la capacité de production de chaque programme,», auraient écrit les représentants dans leur rapport.















Le plan initial d’achats pluriannuels de munitions faisait partie des efforts du président Joe Biden pour augmenter les dépenses de défense alors que le pays continue de fournir des milliards de dollars de fournitures militaires à l’Ukraine. Un autre facteur majeur, selon l’article, était les craintes croissantes d’un futur conflit avec la Chine.

Les coupes proposées par les membres républicains du comité auraient été critiquées par leurs homologues démocrates. Politico a prédit qu’une bagarre entre les deux partis s’ensuivrait probablement à la Chambre et au Sénat lorsque le rapport serait publié la semaine prochaine.

Pendant ce temps, Bloomberg a affirmé la semaine dernière que le dernier programme d’aide à la défense promis par Washington à Kiev pourrait subir de longs retards dans sa mise en œuvre, car les armes devraient d’abord être contractées et produites.

Depuis que la Russie a lancé sa campagne militaire contre le pays voisin en février dernier, les États-Unis ont été de loin le plus généreux donateur d’armes à l’Ukraine.

Moscou a constamment condamné les livraisons d’armes occidentales à Kiev, insistant sur le fait qu’elles ne servent qu’à prolonger le conflit et à risquer une escalade.