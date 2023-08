Deux républicains ont critiqué la Maison Blanche pour son manque de vision et de transparence financière dans le conflit, selon un projet de lettre.

Au moins deux législateurs américains se sont opposés à l’affectation de fonds supplémentaires au soutien de l’Ukraine, arguant que Washington n’a pas réussi à articuler une stratégie claire dans le conflit, a rapporté vendredi Politico, citant un projet de lettre.

Plus tôt ce mois-ci, le président américain Joe Biden a demandé au Congrès d’approuver une aide supplémentaire de 24 milliards de dollars en matière de sécurité, d’économie et d’aide humanitaire à Kiev, malgré le scepticisme croissant des républicains quant à un soutien supplémentaire à ce pays en difficulté.

Politico a obtenu un projet de copie d’une lettre compilée par le sénateur JD Vance (R-Ohio) et le représentant Chip Roy (R-Texas) et adressée au directeur du Bureau de la gestion et du budget, Shalanda Young. Il est daté du 5 septembre et n’a pas été signé car le duo républicain tente d’obtenir le soutien d’autres législateurs, selon Politico.

La lettre reproche à l’administration Biden de ne pas avoir fourni au Congrès un compte rendu détaillé des dépenses du gouvernement américain liées au conflit ukrainien.

Les législateurs ont également souligné que la nécessité d’un rapport transversal sur la question était devenue encore plus urgente après que le Pentagone a récemment reconnu un investissement de 6,2 milliards de dollars. « erreur comptable » en Ukraine, l’aide.















Alors que le conseiller à la sécurité nationale de la Maison Blanche, Jake Sullivan, a soutenu que l’erreur ne suggérait pas un manque de surveillance de l’aide à l’Ukraine, cet aveu a galvanisé les appels parmi les républicains à auditer l’aide. La représentante Marjorie Taylor Greene a affirmé que les Américains « Ha[d] aucune idée où va tout cet argent.

Vance et Roy ont souligné que l’affirmation de Biden selon laquelle les États-Unis soutiendraient l’Ukraine « aussi longtemps qu’il faudra » implique « un engagement illimité à soutenir la guerre en Ukraine de nature indéterminée », arguant que le public américain et le Congrès ont été laissés dans l’ignorance quant à l’objectif ultime de l’administration.

« Quelle est notre stratégie et quel est le plan de sortie du président ? ont demandé les législateurs, soulignant qu’il serait « une abdication absurde » de la responsabilité du Congrès d’approuver le programme d’aide de 24 milliards de dollars jusqu’à ce que ces questions reçoivent une réponse.

« Pour ces raisons, entre autres, nous nous opposons aux dépenses supplémentaires pour la guerre en Ukraine incluses dans votre demande supplémentaire. » ont-ils conclu.

Depuis le début du conflit ukrainien en février 2022, les États-Unis ont fourni à Kiev plus de 113 milliards de dollars, dont une part importante constitue une aide militaire. La Russie a averti à plusieurs reprises Washington et ses alliés que les livraisons d’armes ne feraient que prolonger les hostilités mais ne changeraient pas l’issue.