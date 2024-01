Les législateurs américains se préparent à se rendre à Taipei pour montrer leur soutien à Taiwan

Plusieurs éminents législateurs américains se rendront à Taipei dans les semaines à venir pour montrer leur soutien à Lai Ching-te, qui sera investi comme nouveau président de Taiwan en mai après sa victoire électorale samedi.

Ami Bera, le principal démocrate de la sous-commission des affaires étrangères de la Chambre des représentants pour l’Indo-Pacifique, et deux autres coprésidents du Congressional Taiwan Caucus – les républicains Andy Barr et Mario Díaz-Balart – se rendront à Taiwan la semaine prochaine, selon des personnes proches du voyage. .

Mike Gallagher, l’influent faucon républicain qui préside le comité bipartisan de la Chine à la Chambre des représentants, devrait se rendre à Taiwan après la première délégation, dans le cadre d’une visite qui sera étroitement surveillée par Pékin.

La Chine a critiqué les visites sur l’île de personnalités politiques américaines, arguant qu’elles diluent la politique américaine « d’une seule Chine » selon laquelle Washington reconnaît Pékin comme le seul gouvernement chinois.

L’ambassade de Chine à Washington a déclaré que Pékin « s’oppose fermement aux États-Unis ayant toute forme d’interaction officielle avec Taiwan et s’immisçant dans les affaires de Taiwan de quelque manière ou sous quelque prétexte que ce soit ».

“Les États-Unis doivent faire preuve d’une extrême prudence dans la gestion des questions liées à Taiwan et ne doivent pas obscurcir ni vider de quelque forme que ce soit le principe d’une seule Chine ni envoyer un mauvais signal aux forces séparatistes de l’indépendance de Taiwan”, a déclaré l’ambassade.

Les membres du Congrès se rendent depuis longtemps à Taiwan, ce qui équivaut à des manifestations tacites de soutien de la part de Washington, étant donné que le pouvoir exécutif américain n’a qu’une relation officieuse avec Taipei dans le cadre de la politique « d’une seule Chine », en vigueur depuis son changement de diplomatie. reconnaissance à Pékin en 1979.

Après la visite à Taïwan, Nancy Pelosi, alors présidente de la Chambre des représentants, en 2022, l’armée chinoise a mené des exercices militaires à grande échelle autour de l’île et a interrompu les échanges militaires avec les États-Unis, qui n’ont repris que la semaine dernière.

La Maison Blanche a envoyé la semaine dernière deux anciens hauts responsables – l’ancien conseiller républicain à la sécurité nationale Stephen Hadley et l’ancien secrétaire d’État adjoint démocrate James Steinberg – à Taipei à la suite des élections. Ils se sont joints à Laura Rosenberger, directrice de l’Institut américain de Taiwan, la section du département d’État américain qui gère les relations officieuses avec Taiwan, pour rencontrer Lai et les candidats perdants.

Bera et ses coprésidents du caucus de Taiwan rencontreront Lai, mais pas les candidats perdants, selon une personne proche du dossier.

Le président de la Chambre, Mike Johnson, a déclaré après les élections à Taiwan qu’il demanderait aux présidents républicains de plusieurs commissions de se rendre à Taiwan.

“Pour souligner l’engagement continu du Congrès en faveur de la sécurité et de la démocratie, je demanderai aux présidents des commissions compétentes de la Chambre de conduire une délégation à Taipei après l’investiture de Lai en mai”, a déclaré Johnson.

Gallagher a refusé de commenter sa visite et de savoir s’il dirigerait une délégation du comité chinois. Bera n’a fait aucun commentaire. Barr et Díaz-Balart n’ont pas répondu à une demande de commentaire.

D’autres délégations du Congrès sont attendues lors de l’inauguration ainsi qu’en mars ou avril pour marquer le 45e anniversaire du Taiwan Relations Act, la loi qui oblige les États-Unis à fournir des armes défensives à Taiwan.

La TRA décrit également tout effort visant à déterminer l’avenir de Taiwan par des moyens non pacifiques comme une menace pour la sécurité régionale et engage les États-Unis à maintenir leur propre capacité à résister à la force qui mettrait en danger la sécurité de Taiwan.

Les analystes ont déclaré que la Chine réagirait probablement avec plus de force aux visites de législateurs américains plus éminents et considérerait l’anniversaire de la TRA et l’inauguration comme plus sensibles.

« La Chine serait certainement en colère contre une délégation de [House] Membres du comité chinois », a déclaré James Chen, expert en politique étrangère à l’Université Tamkang de Taipei. “Une visite de membres du caucus de Taiwan serait moins sensible car beaucoup d’entre eux ne sont pas nécessairement anti-Chine, alors que le comité Chine traite clairement la Chine comme une cible.”

A Taiwan, les délégations américaines sont généralement populaires. Mais les experts estiment qu’il serait plus dans l’intérêt de Taipei de se concentrer sur des échanges substantiels avec l’administration américaine que sur une « diplomatie Instagram », qui répondait principalement au désir de reconnaissance de la société.

« Ce qui nous manque le plus, ce sont les visites de responsables du gouvernement américain ou de responsables militaires », a déclaré Chen.

Les États-Unis s’abstiennent généralement d’envoyer de hauts responsables à Taiwan. Pékin a réagi avec colère l’année dernière lorsque Michael Chase, le plus haut responsable du Pentagone pour la Chine, s’est rendu à Taipei lors d’une visite secrète dont a fait état le Financial Times.