Les législateurs américains se précipitent pour armer Taïwan – médias

Certains membres du Congrès veulent faire de Taïwan une “force militaire formidable” à l’ukrainienne

Les législateurs américains cherchent à inonder Taïwan d’autant d’armements et d’entraînements militaires américains que possible, a rapporté le Washington Post à la veille de la rencontre en face à face prévue du président Joe Biden avec son homologue chinois Xi Jinping.

En cas de succès, l’effort bipartite permettrait au Pentagone d’exploiter ses propres stocks d’armes, y compris les systèmes de missiles Javelin et Stinger, pour accélérer le renforcement militaire à Taiwan, a écrit dimanche le journal, citant des responsables américains. Le rapport note cependant que l’approbation de l’aide militaire financée par les contribuables à Taipei pourrait dépendre du soutien de Biden, qui avait promis de “découvrez quelles sont les lignes rouges” lors de sa rencontre avec Xi lundi en Indonésie.

Les législateurs qui soutiennent cet effort espèrent apparemment éviter une répétition du conflit russo-ukrainien. “L’une des leçons de l’Ukraine est que vous devez armer vos partenaires avant le début du tournage, et cela vous donne votre meilleure chance d’éviter la guerre en premier lieu”, Le représentant Mike Gallagher, un républicain du Wisconsin, a déclaré au Post.

Lire la suite Biden et Xi se rencontreront à la recherche de “lignes rouges”

Le sommet Biden-Xi intervient à un moment où les relations américano-chinoises sont à leur plus bas niveau de mémoire récente. Pékin a rompu ses liens militaires et climatiques avec Washington en août, après que la présidente de la Chambre des États-Unis, Nancy Pelosi, a effectué une visite controversée à Taïwan, au mépris des avertissements des responsables chinois selon lesquels ce voyage porterait atteinte à la souveraineté de la Chine et enhardirait les séparatistes à Taipei.

Les forces chinoises ont intensifié les exercices militaires dans le détroit de Taiwan immédiatement après la visite de Pelosi, et Xi a déclaré le mois dernier que la Chine n’exclurait pas d’utiliser la force, si nécessaire, pour se réunifier avec la province. Le Pentagone, qui a qualifié la Chine de principale menace pour la sécurité nationale des États-Unis, s’est engagé mercredi à continuer de fournir une assistance et une formation militaires aux forces taïwanaises.

Lire la suite Un haut général américain promet une aide militaire à Taïwan

Même s’ils maintiennent une politique de reconnaissance – mais pas d’approbation – de la revendication de souveraineté de la Chine sur Taïwan, les États-Unis vendent des armes à l’île depuis des décennies. Contrairement à ces accords, l’aide militaire proposée serait accordée à Taïwan aux frais des contribuables américains. Cela pourrait inclure des armes telles que des missiles de croisière anti-navires, des systèmes de défense anti-aériens, des drones auto-détonants et des mines navales, a déclaré le Post.

L’aide pourrait totaliser 3 milliards de dollars par an. Le but est de “faire des Taïwanais une force militaire formidable qui peut se défendre, comme les Ukrainiens, ou du moins rendre très difficile pour l’Armée populaire de libération de les attaquer”, a déclaré le sénateur Dan Sullivan, un républicain de l’Alaska.