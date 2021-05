Les législateurs américains recherchent les records de Boeing et de la FAA après des problèmes de production

Deux démocrates clés de la Chambre recherchent des dossiers auprès de Boeing et de la Federal Aviation Administration après la découverte de problèmes de production avec les avions 737 Max et 787 Dreamliner de la société.

La demande intervient moins d’un an après que le rapport du comité des transports et des infrastructures de la Chambre a critiqué Boeing pour la conception et le développement du 737 Max et la FAA pour des manquements à la surveillance. Deux de ces avions se sont écrasés entre octobre 2018 et mars 2019, tuant les 346 personnes sur les vols.

L’année dernière, Boeing a déclaré avoir trouvé un espacement inapproprié dans certaines zones du fuselage du 787. Après des inspections et une pause de cinq mois, il a repris les livraisons des gros porteurs en mars. Par ailleurs, un problème électrique sur le 737 Max le plus vendu de Boeing a mis au sol plus de 100 des avions en avril, bien que la FAA ait approuvé la semaine dernière un correctif.

Le représentant Peter DeFazio, D-Ore., Président du comité des transports et Rick Larsen, D-Wash., Président du sous-comité de l’aviation, ont déclaré qu’ils cherchaient des dossiers sur les problèmes liés à la production et la surveillance par la FAA des opérations de fabrication de Boeing.

DeFazio a déclaré dans un communiqué que: « à la lumière de ces problèmes nouveaux et en cours qui indiquent des problèmes dans le maintien du contrôle de qualité et la supervision appropriée par la FAA des problèmes de production, j’enquêterai de manière approfondie et délibérée sur tous les problèmes, tels que ceux affectant le 737 MAX et le 787, qui peut mettre en danger la sécurité publique. «

Boeing et la FAA n’ont pas immédiatement commenté. Le mois dernier, la FAA a déclaré qu’elle contrôlait le processus de Boeing pour apporter des modifications mineures à la conception ainsi que les origines du problème électrique sur le 737 Max. Ce problème n’est pas lié au système impliqué dans les deux accidents mortels.