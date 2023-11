Les législateurs américains présentent une résolution appelant à un cessez-le-feu « immédiat » à Gaza | Conflit israélo-palestinien Actualités

Washington DC – Les législateurs progressistes des États-Unis ont présenté une résolution du Congrès appelant à « une désescalade immédiate et un cessez-le-feu en Israël et en Palestine occupée ».

La mesure de lundi – soutenue par plus d’une douzaine de membres démocrates de la Chambre des représentants, dont Cori Bush, Rashida Tlaib, Summer Lee, Ayanna Pressley, Alexandria Ocasio-Cortez et Ilhan Omar – met en évidence les appels croissants à Washington en faveur d’un cessez-le-feu à Gaza.

« Toute vie humaine est précieuse, et le fait de prendre pour cible des civils, quelle que soit leur foi ou leur appartenance ethnique, constitue une violation du droit humanitaire international », a déclaré le projet de loi. résolution lit.

Malgré un soutien massif à Israël au Congrès, Bush a déclaré aux journalistes lors d’un point de presse en ligne que la résolution constitue une initiative urgente autour de laquelle les Américains peuvent se rallier.

« Les dirigeants mènent depuis le front et nous avançons à la demande du peuple », a déclaré Bush. « Nos électeurs à travers le pays vont commencer à appeler nos collègues à nous rejoindre. »

Nous devons faire tout notre possible pour sauver des vies.@RepRashida, @RepAndreCarson, @RepSummerLee, @RepDeliaramirezet je présente le #Cessez-le-feuMAINTENANT Résolution appelant à une désescalade immédiate et à un cessez-le-feu en Israël et en Palestine. J’invite mes collègues à se joindre à nous. pic.twitter.com/DlZ2k365zL – La députée Cori Bush (@RepCori) 16 octobre 2023

« La seule façon de faire avancer une législation est d’abord de la présenter », a ajouté Bush.

La guerre a éclaté le 7 octobre lorsque le groupe palestinien Hamas a lancé une attaque hautement coordonnée contre Israël depuis la bande de Gaza assiégée, tuant des centaines de personnes et en faisant des dizaines de prisonniers.

Israël a répondu par une campagne de bombardements incessante qui a tué plus de 2 800 Palestiniens, dont des centaines d’enfants à Gaza. L’Organisation mondiale de la santé a également recensé des dizaines d’attaques contre des installations médicales à Gaza, qui ont tué au moins 12 agents de santé.

De plus, les autorités israéliennes ont annoncé un blocus total de Gaza, empêchant l’entrée de carburant et d’autres produits de première nécessité sur le territoire. Plus d’un million de personnes, y compris des patients hospitalisés, ont reçu l’ordre d’Israël de quitter le nord de Gaza, une exigence que les Nations Unies ont qualifiée d’« impossible ».

Les législateurs et défenseurs progressistes ont souligné lundi que les États-Unis ont le pouvoir de faire pression pour mettre fin aux combats.

Alors qu’une invasion terrestre de Gaza est imminente, Bush a déclaré que « des centaines de milliers, voire des millions de vies sont en jeu ».

« Et cela ne se produit pas seulement sous nos yeux. Cela se produit avec le soutien et le pouvoir du gouvernement américain, et c’est honteux », a-t-elle déclaré.





‘Un échec’

Malgré la crise croissante, l’administration du président américain Joe Biden a évité d’appeler au calme à Gaza.

En fait, le média HuffPost a rapporté la semaine dernière que le Département d’État avait fait circuler une note à ses diplomates les mettant en garde contre l’utilisation des expressions « désescalade/cessez-le-feu », « fin de la violence/effusion de sang » et « rétablissement du calme ».

Le secrétaire d’État Antony Blinken est rentré en Israël lundi, exprimant une nouvelle fois le soutien indéfectible de la Maison Blanche à l’allié américain.

« Vous connaissez notre profond engagement envers le droit – voire l’obligation – d’Israël de se défendre et de défendre son peuple », a déclaré Blinken lors d’une apparition aux côtés du ministre israélien de la Défense Yoav Gallant.

Dans une interview accordée à CBS diffusée dimanche, Biden a appelé à l’élimination du Hamas. Lorsqu’on lui a demandé s’il était temps d’appeler à un cessez-le-feu, Biden a répondu qu’Israël devait « s’en prendre » au groupe palestinien.

« Je suis convaincu qu’Israël agira selon les règles de la guerre », a déclaré Biden.

Cependant, lors du point de presse en ligne de lundi, Tlaib – le seul membre palestino-américain du Congrès – a décrit l’horrible situation humanitaire à Gaza, où vivent 2,2 millions de personnes.

« Des familles entières sont anéanties, tandis que le président Biden, le secrétaire Blinken et la majorité du Congrès n’ont même pas fait allusion à la nécessité de désamorcer ou de faciliter un cessez-le-feu. Et pour moi, c’est un échec », a déclaré la députée.

Tlaib a souligné que la punition collective des Palestiniens est un crime de guerre. « Voyez ce qui se passe. Ne vous détournez pas. Tout ce qu’ils ont à faire, c’est de considérer les Palestiniens comme des êtres humains pour constater à nouveau qu’il s’agit de crimes de guerre », a-t-elle déclaré.

La résolution de lundi marque une rupture petite mais significative dans le soutien quasi unanime à l’effort de guerre d’Israël à Washington.

“Nous devons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour mettre fin à cette violence continue”, a déclaré dans un communiqué le député Jamaal Bowman, autre co-parrain de la résolution.

« Nos actions doivent se fonder sur la reconnaissance de notre humanité commune, notamment en rejetant la violence sous toutes ses formes et en poursuivant un cessez-le-feu et une désescalade urgents afin que nous puissions sauver des vies civiles. »





“Maintenant, nous avons ça”

Maya Berry, directrice exécutive du groupe de réflexion Arab American Institute, a déclaré que la résolution est importante en raison du rôle que jouent les États-Unis dans le conflit.

Les États-Unis fournissent à Israël au moins 3,8 milliards de dollars d’aide militaire par an, malgré le fait que des groupes de défense des droits de l’homme comme Amnesty International accusent le pays d’imposer l’apartheid aux Palestiniens.

Cette somme est susceptible d’augmenter cette année, les responsables américains s’engageant à soutenir Israël en lui fournissant davantage d’armes et de munitions pour la guerre en cours.

Washington utilise également régulièrement son droit de veto au Conseil de sécurité de l’ONU pour protéger Israël des critiques concernant ses violations du droit international.

« Nous ne sommes pas un observateur inoffensif dans ce conflit », a déclaré Berry à Al Jazeera, faisant référence aux États-Unis. « Nous avons permis l’occupation pendant des années et nous permettons actuellement les attaques qui ont lieu actuellement. Je pense donc qu’il est important que le Congrès prenne son travail au sérieux.»

Beth Miller, directrice politique de Jewish Voice for Peace Action, a également souligné l’importance de la résolution proposée lundi, affirmant qu’elle donne aux défenseurs des droits une exigence solide qu’ils peuvent présenter à leurs législateurs.

« Nous n’avons encore rien eu à faire valoir parce que les seules choses qui sont sorties du Congrès jusqu’à présent ont été d’horribles résolutions unilatérales qui valorisent ou parlent uniquement de la vie israélienne et ignorent complètement la vie palestinienne », a déclaré Miller aux journalistes. “Et maintenant nous avons ça.”