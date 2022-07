Les législateurs américains présentent un projet de loi pour armer Taïwan

La «loi sur le prêt-bail» reflète la législation signée par le président Biden pour fournir des armes à l’Ukraine

Un groupe de démocrates et de républicains a présenté un projet de loi qui autoriserait l’administration Biden à créer un nouveau programme d’aide militaire à Taiwan. Inspiré de la loi sur le prêt-bail des années 1940 qui a permis aux États-Unis d’armer les puissances alliées pendant la Seconde Guerre mondiale, le projet de loi ressemble à la législation récemment adoptée pour augmenter les fournitures d’armes à l’Ukraine.

Introduit par les représentants Michelle Steel (R-Californie) et Jimmy Panetta (D-Californie) à la Chambre, et la sénatrice Marsha Blackburn (R-Tennessee) au Sénat, le “Taiwan Democracy Defence Lend-Lease Act” autoriserait le président à prêter ou louer des armes et du matériel militaire à Taïwan, que Taipei paierait sur une période de 12 ans.

Le nom et le libellé du projet de loi suivent de près ceux de la «loi ukrainienne sur le prêt-bail pour la défense de la démocratie», qui a été promulguée par le président Joe Biden en mai après avoir été adoptée par le Congrès sans presque aucune résistance.

“Taïwan est notre plus grand partenaire dans la région indo-pacifique, et leur souveraineté continue est essentielle pour défier le nouvel axe du mal”, a déclaré Blackburn, faisant référence à un terme souvent décrié utilisé par l’ancien président George W. Bush pour regrouper les ennemis étrangers de l’Amérique.

La position officielle de l’Amérique sur Taiwan, cependant, est ambiguë. Depuis les années 1970, Washington a reconnu, mais pas approuvé, la souveraineté de la Chine sur Taiwan, une politique visant à décourager à la fois une invasion chinoise et une déclaration formelle d’indépendance de Taipei.

Les États-Unis fournissent une aide militaire à Taïwan, mais l’adoption de cette loi lèverait toutes les limites, comme le projet de loi ukrainien l’a fait pour l’aide à Kiev. La loi originale sur le prêt-bail, adoptée en 1941, permettait aux États-Unis de fournir des armes à la Grande-Bretagne, à la France et à l’Union soviétique sans entrer officiellement en guerre. Bien que les Alliés étaient censés payer pour cette aide, les États-Unis ont également accepté la location de bases pour leurs militaires à la place.

Les tensions entre les États-Unis et la Chine ont monté en flèche ces dernières semaines, avec Taiwan au centre. Biden a déclaré en mai que les États-Unis prendraient des mesures militaires pour empêcher une éventuelle prise de contrôle chinoise de Taiwan, une déclaration qui a rompu avec des décennies d’ambiguïté stratégique sur l’île. Alors que ses assistants ont rapidement fait marche arrière, une visite potentielle à Taïwan de la présidente de la Chambre Nancy Pelosi – que Pelosi a refusé de confirmer ou de démentir alors même qu’elle quittait les États-Unis pour l’Asie vendredi – a encore enflammé la situation.

Alors que le président chinois Xi Jinping avertit les États-Unis de ne pas “jouer avec le feu,” La Chine et Taïwan ont organisé des exercices militaires cette semaine. Si Pelosi allait jusqu’au bout de sa visite, elle serait la plus haute députée américaine à se rendre sur l’île depuis que Newt Gingrich, qui était également conférencier à l’époque, s’était rendu à Taipei en 1997.