Les législateurs américains poussent l’interdiction nationale de TikTok

Le sénateur du GOP Josh Hawley a surnommé l’application de partage de vidéos “la porte dérobée de la Chine dans la vie des Américains”

Les républicains à la Chambre et au Sénat ont présenté une législation visant à interdire TikTok sur tous les appareils aux États-Unis – ainsi qu’à interdire les transactions avec sa société mère chinoise, ByteDance – affirmant qu’il représente une menace majeure pour la sécurité nationale.

Mercredi, le sénateur Josh Hawley et le représentant Ken Buck ont ​​dévoilé le « No TikTok on United States Devices Act », dans l’espoir d’intégrer une législation antérieure interdisant l’application à certains ordinateurs du gouvernement.

“TikTok constitue une menace pour tous les Américains qui ont l’application sur leurs appareils. Cela ouvre la porte au Parti communiste chinois pour accéder aux informations personnelles, aux frappes au clavier et à l’emplacement des Américains grâce à une collecte de données agressive. Hawley a dit. “L’interdire sur les appareils gouvernementaux était un pas dans la bonne direction, mais il est maintenant temps de l’interdire à l’échelle nationale pour protéger le peuple américain.”

Le projet de loi invoquerait les pouvoirs du président en vertu de la loi sur les pouvoirs économiques d’urgence internationale, une loi qui permet à la Maison Blanche d’intervenir dans le commerce en cas d’urgence nationale. Les entités américaines qui continuent de faire affaire avec ByteDance seraient passibles de sanctions en vertu de la législation proposée.

La porte-parole de TikTok, Brooke Oberwetter, a critiqué le projet de loi, le disant “adopte une approche fragmentaire de la sécurité nationale et une approche fragmentaire des grands problèmes de l’industrie tels que la sécurité des données, la confidentialité et les dommages en ligne.”

“Nous l’espérons [Hawley] concentrera ses énergies sur les efforts pour résoudre ces problèmes de manière holistique, plutôt que de prétendre que l’interdiction d’un seul service résoudrait tous les problèmes qui le préoccupent ou rendrait les Américains plus sûrs », a ajouté le porte-parole.

Alors que Hawley a déclaré aux journalistes sur Capitol Hill que sa législation “va spécifiquement après TikTok” et “l’interdit” le libellé du projet de loi ne semble contenir aucune mesure visant à interdire l’application aux appareils américains. On ne sait pas comment une telle interdiction serait appliquée.

En plus d’interdire les transactions avec ByteDance et d’autres entités liées à TikTok, le nouveau projet de loi appelle également à un rapport de la communauté du renseignement américain sur le prétendu “Menace pour la sécurité nationale posée par TikTok.” Le rapport se concentrerait sur la question de savoir si le gouvernement chinois peut utiliser l’application pour accéder aux données américaines, en particulier pour “à des fins de renseignement ou militaires”, et décrire tout “efforts continus” par Pékin pour surveiller ou manipuler les citoyens américains en ligne.

Hawley a dirigé un groupe de législateurs, pour la plupart républicains, qui sont très critiques à l’égard de TikTok et de sa société mère chinoise, avec le sénateur récemment appel l’application “La porte dérobée de la Chine dans la vie des Américains.” Il a dirigé l’effort visant à interdire TikTok sur certains appareils gouvernementaux à la fin de l’année dernière, qui a reçu un soutien bipartite, mais a fait valoir que la mesure n’allait pas assez loin.