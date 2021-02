Les animaux politiquement actifs n’ont pas de chance dans le New Hampshire, où certains législateurs disent qu’on leur a dit de garder leurs chats et chiens hors de la pièce lorsqu’ils se connectent pour des audiences à distance.

La représentante Anita Burroughs, une démocrate de Glen, a déclaré que ses chats, Yoshi et Jack, avaient fait des apparitions lors de plusieurs auditions récentes de la commission du commerce de la Chambre et de la a emménagé pour attirer l’attention. Personne ne s’y est opposé à l’époque, mais un collègue a transmis plus tard un message du président du comité, le républicain John Hunt de Rindge.

«Le président lui a parlé et a dit qu’il n’y avait pas d’animaux dans la pièce», a déclaré Burroughs. «Je peux essayer de garder les chats hors de l’écran. Les garder hors de la pièce sera impossible.

Hunt, cependant, a nié avoir émis une interdiction.

«J’ai simplement demandé au démocrate de classement: Voulons-nous vraiment que les chats défilent devant l’ordinateur du législateur? Sans parler de s’arrêter et de se faire caresser pour que quelqu’un puisse supposer que le chat est assis pour le législateur? il a dit dans un e-mail jeudi soir.

Burroughs a déclaré qu’au moins un chat d’un autre législateur avait assisté à l’audience et que le chien d’un autre avait aboyé brièvement en arrière-plan. Les enfants des législateurs sont également apparus, a-t-elle déclaré.

«Cela fait partie de la vie que nous vivons actuellement, et les animaux en font également partie», a-t-elle déclaré. «Pour moi personnellement, c’est juste apaisant d’avoir mes animaux assis à côté de moi pour que je puisse les caresser, et cela ne me distrait en aucun cas. Je suis pleinement attentif à ce qui se passe.

Les législateurs ont mené une grande partie de leurs activités à distance en raison de la pandémie de coronavirus. Le bureau du président de la Chambre n’a pas répondu à une demande de commentaires sur la question de savoir si d’autres comités ont interdit les animaux de compagnie.