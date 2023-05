Les législateurs américains n’ont pas encore réglementé les Big Tech. L’intelligence artificielle pourrait être plus difficile

L’informaticien Eliezer Yudkowsky, qui a prédit « Nous allons tous mourir » si une intelligence artificielle surhumainement intelligente est créée dans les circonstances actuelles, a déclaré qu’il comprend néanmoins les défis auxquels sont confrontés les législateurs pour réglementer le système.

« L’analogie que j’utilise parfois est que l’IA est comme les armes nucléaires, si les armes nucléaires crachent de l’or, et crachent de plus en plus d’or au fur et à mesure que vous les agrandissez, jusqu’à ce qu’elles atteignent finalement un seuil que personne ne peut calculer à l’avance, puis explosent le monde entier », a écrit Yudkowsky, cofondateur du Machine Intelligence Research Institute, dans un courriel à CBC News.

« C’est une situation inhabituellement difficile à réglementer. »

C’est cette énigme réglementaire – l’IA peut produire de nombreux avantages, mais si elle n’est pas contrôlée, elle pourrait avoir un impact négatif sur la société et peut-être constituer une menace importante pour l’humanité – à laquelle certains politiciens américains ont été confrontés lors d’une audience de la commission judiciaire du Sénat américain mardi.

« Causer un préjudice important »

L’audience a présenté le témoignage de Sam Altman, le chef de la société d’intelligence artificielle OpenAI, qui fabrique ChatGPT, qui a plaidé pour une série de réglementations pour faire face au risque de systèmes d’IA de plus en plus puissants qui, même lui, ont reconnu qu’ils pourraient « causer un préjudice important au monde ». ”

Mais le Congrès n’a pas encore réglementé certaines des grandes entreprises technologiques comme Méta et Google. Et les problèmes soulevés par Altman et d’autres lors de l’audience sur l’IA ont également illustré les défis auxquels est confrontée la réglementation de cette industrie, selon certains experts.

« Je pense que l’un des plus gros problèmes avec la réglementation de l’IA est [defining] qu’est-ce que l’IA, de toute façon », a déclaré Matthew O’Shaughnessy, chercheur invité en technologie et affaires internationales au Carnegie Endowment for International Peace.

O’Shaughnessy a déclaré que certains des panélistes et sénateurs à l’audience, qui comprenait le témoignage de Christina Montgomery, responsable de la confidentialité et de la confiance d’IBM, et de l’expert en IA Gary Marcus, professeur émérite à l’Université de New York, parlaient de l’IA comme un concept très large. tandis que d’autres en parlaient de manière très étroite.

« Le problème central est en quelque sorte que l’IA est ce concept de « le savoir quand vous le voyez », qui évolue constamment. C’est vraiment dur [to put into] une définition légale.

Au Canada, le gouvernement a proposé la Loi sur l’intelligence artificielle et les données pour « protéger les Canadiens » et « assurer le développement d’une IA responsable ». Mais il n’y a pas de propositions fédérales actuelles aux États-Unis

Des inquiétudes ont été exprimées à propos de ChatGPT, un outil de chatbot qui répond aux questions avec des réponses convaincantes de type humain, et la capacité de la dernière génération d’outils d’IA générative à induire les gens en erreur, à répandre des mensonges, à violer les protections du droit d’auteur et à bouleverser certains emplois.

Pendant ce temps, d’autres, comme Geoffrey Hinton, connu comme le « parrain de l’IA », ainsi que Yudkowsky, ont exprimé leurs craintes qu’une IA incontrôlée puisse anéantir l’humanité.

Yudkowsky craint qu’une IA intelligente surhumaine trop puissante, comme il l’a écrit dans Time in March, « ne fait pas ce que nous voulons, et ne se soucie pas de nous ni de la vie sensible en général. »

« Le résultat probable de l’humanité face à une intelligence surhumaine opposée est une perte totale. »

Yudkowsky a déclaré qu’à l’audience, Altman et Montgomery d’IBM jouaient timidement sur les pires scénarios d’IA évoqués séparément par lui-même et Hinton.

« Le danger réel est que tout le monde sur Terre meure », a-t-il déclaré. «Sam Altman le sait; il semble qu’il ait décidé que l’information ne pouvait pas être confiée au Congrès. Et, honnêtement, je suis un peu sympathique à cette décision, tout comme la plupart des membres du Congrès, même s’ils ne sont pas autorisés à le dire à haute voix.

Tâche « intimidante » à venir

L’informaticien Mark Nitzberg, directeur exécutif du Center for Human-Compatible Artificial Intelligence, a déclaré que les décideurs politiques avaient certainement une tâche « intimidante » devant eux en termes de réglementation.

« Comment se fait-il que nous ayons ce système dont personne ne comprend comment il fonctionne, tout le monde s’accorde à dire qu’il est très puissant et qu’il n’y a absolument aucune réglementation qui contrôle tout cela », a-t-il déclaré.

Un problème majeur est que bien que l’IA soit un système hautement performant à bien des égards, elle peut être aléatoire, inventer des choses et personne ne comprend vraiment les principes selon lesquels elle fonctionne, a déclaré Nitzberg.

« Ce n’est le cas pour aucun autre système technique sur lequel nous avons des règles. »

L’IA est différente de l’édition de gènes ou de la science du climat, où la science est élaborée, et il reste encore du travail à faire sur la politique comme les réglementations et les accords généraux, a-t-il déclaré.

Le logo OpenAI est visible sur un téléphone portable devant un écran d’ordinateur affichant la sortie de ChatGPT dans cette photo d’archive du 21 mars 2023. Personne ne comprend vraiment les principes selon lesquels l’IA fonctionne, note un expert. (Michael Dwyer/Associated Press)

« Vous êtes obligé de faire de la politique avant que la science ne soit livrée. »

La plupart des tests et des analyses post-mortem pour les systèmes techniques, par exemple dans la sécurité des voitures et des avions, dépendent du comportement prévisible des systèmes : ils fonctionnent de la même manière lorsqu’ils sont placés dans la même situation, a déclaré Nitzberg.

Mais les grands modèles de langage donnent des réponses différentes à la même invite deux fois de suite. Il faudra donc créer différents types de méthodologies de test et de surveillance, a-t-il déclaré.

Bart Selman, professeur d’informatique à l’Université Cornell et directeur de l’Intelligent Information Systems Institute, a déclaré que la réglementation peut prendre des années et que même si vous obtenez les commentaires des parties prenantes, elles ne traitent pas certains des vrais problèmes.

Certains critiques ont suggéré que l’appel d’Altman à une réglementation pourrait en fait être intéressé. Dans une interview avec ABC Commencer ici podcast, le journaliste de la technologie Gizmodo, Thomas Germain, a souligné qu’il n’est pas inhabituel que l’industrie technologique demande à être réglementée.

« Certains des plus grands partisans des lois sur la confidentialité sont Microsoft, Google et Meta, en fait, car cela donne aux entreprises technologiques un énorme avantage s’il existe des lois auxquelles elles peuvent se conformer », a-t-il déclaré. « De cette façon, si quelque chose ne va pas, ils peuvent simplement dire: » Eh bien, nous avons suivi les règles. C’est la faute du gouvernement de ne pas adopter une meilleure réglementation.

Lors de l’audience, Altman a proposé la création d’une agence américaine ou mondiale qui autoriserait les systèmes d’IA les plus puissants et aurait le pouvoir de « retirer cette licence » et de garantir le respect des normes de sécurité.

Nitzberg a noté que sur certains forums de discussion, certains ont suggéré qu’il y aura « peu de personnes qui ont les ressources et les connexions pour obtenir une licence et donc, [Altman’s] assurant sa propre capture réglementaire.

Cependant, Nitzberg a déclaré qu’il ne considérait pas Altman comme un cynique qui dit seulement que l’IA est dangereuse pour « se mettre du bon côté des gens afin qu’il puisse construire un empire plus vaste ».

« Il parlait des dangers de l’IA en 2016. »

Étouffer l’innovation

Pendant ce temps, il existe d’autres préoccupations concernant la réglementation de l’IA : une trop grande ingérence du gouvernement pourrait étouffer l’innovation.

« Il n’y a aucune raison pour que les acteurs du secteur privé ne puissent pas développer des principes pour des pratiques d’IA sûres ou créer leurs propres organes directeurs de l’IA », a déclaré James Broughel, chercheur principal au Competitive Enterprise Institute, écrit dans Forbes le mois dernier.

« Le problème avec la création de nouvelles agences fédérales ou l’ajout de nouveaux programmes et personnel de réglementation est qu’ils créent inévitablement de nouvelles circonscriptions, y compris des bureaucrates, des universitaires et des entreprises qui utilisent le pouvoir du gouvernement pour influencer la politique publique vers leurs propres intérêts. »

Christina Montgomery, responsable de la confidentialité et de la confiance d’IBM, s’exprime devant une audience du sous-comité judiciaire du Sénat sur la confidentialité, la technologie et le droit sur l’intelligence artificielle mardi à Capitol Hill à Washington. (Patrick Semansky/Associated Press)

C’est pourquoi Montgomery d’IBM a exhorté le comité sénatorial à adopter une approche de «réglementation de précision» de l’IA pour régir le déploiement de l’IA dans des cas d’utilisation spécifiques, et non réglementer la technologie elle-même.

Cela, a-t-elle dit, « établit un équilibre approprié entre la protection des Américains contre les dommages potentiels et la préservation d’un environnement où l’innovation peut s’épanouir impliquerait ».

O’Shaughnessy a convenu que trop de réglementation est une réelle préoccupation et que les décideurs doivent veiller à réglementer intelligemment l’IA.

« En même temps, cependant, ces systèmes d’IA sont très puissants. Ils ont des impacts négatifs très réels et immédiats sur les gens et la société aujourd’hui », a-t-il déclaré. « Et il est important que nous mettions en place une réglementation significative et intelligente. »

O’Shaughnessy a déclaré qu’il était important que les audiences révèlent un certain soutien bipartite pour une sorte de réglementation.

« Mais c’est une chose pour eux de soutenir cette idée à un niveau élevé. C’est très différent pour eux de soutenir une politique réelle une fois qu’il est plus clair quels sont les compromis, à quoi elle ressemble . Il est donc trop tôt pour dire qu’il y aura réellement un élan pour la réglementation.