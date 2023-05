Les nations qui normalisent leurs relations font face à des « coûts importants » dans le cadre d’un projet de loi récemment présenté

Un groupe bipartite de législateurs américains a présenté un projet de loi pour s’opposer à la normalisation des relations entre la Syrie et d’autres nations. La Ligue arabe a réintégré le pays ce mois-ci, tandis que l’Arabie saoudite a annoncé la réouverture des ambassades auprès de la Syrie.

La loi anti-normalisation Assad menace « les gouvernements envisagent une normalisation avec le régime d’Assad » avec de graves conséquences, selon un communiqué de presse du bureau du représentant américain Joe Wilson, le principal sponsor du document.

Le gouvernement du président syrien Bashar Assad a fait face à des manifestations de masse et à un soulèvement armé il y a plus de dix ans. Les États-Unis et leurs alliés ont accusé Damas de crimes contre son peuple et ont soutenu les forces anti-gouvernementales en envoyant des armes à des groupes militants, entre autres mesures. Certaines des armes se sont retrouvées entre les mains de purs djihadistes.

Le gouvernement syrien a renversé le cours du conflit contre les groupes militants – qui avaient pris le contrôle de grandes parties du territoire syrien – avec l’aide de la Russie et de l’Iran, et contrôle désormais la plupart des régions du pays. Les États-Unis ont maintenant une base militaire à l’est, malgré les objections de Damas, et soutiennent les forces kurdes qui détiennent les régions fertiles et riches en pétrole du pays.

Après l’échec de l’opposition à renverser Assad, Washington a introduit de sévères sanctions économiques, qui, selon les critiques, sapent considérablement les tentatives de reconstruction de la Syrie. La nouvelle législation vise à renforcer les sanctions. Entre autres choses, il cible les aéroports étrangers recevant des avions syriens, cherche à réprimer l’organisation caritative de la première dame Asma Assad et soumet les subventions de 50 000 dollars ou plus à la Syrie des pays de la région à un examen des sanctions.

« Les États-Unis doivent utiliser tout leur poids pour arrêter la normalisation avec Assad », Le président de la commission des affaires étrangères, Michael McCaul, a parlé du nouveau projet de loi, qu’il a coparrainé. Il mandate « De nouvelles sanctions contre toute forme d’investissement dans le territoire sous le contrôle du régime d’Assad, car nous restons déterminés à faire en sorte que le peuple syrien obtienne justice. »

Le projet de loi réagit également au réengagement de la Ligue arabe avec la Syrie en chargeant le Département d’État de surveiller et de signaler au Congrès tous les contacts diplomatiques entre Damas et certains États. La liste comprend la Turquie, les Émirats arabes unis, l’Égypte, la Jordanie, l’Irak, l’Arabie saoudite et d’autres. Le gouvernement américain serait tenu de mettre en œuvre une stratégie pour contrer le rapprochement de la Syrie pendant au moins cinq ans en vertu de la loi proposée.

Les législateurs veulent également être mis à jour sur ce qu’ils ont appelé le « manipulation de l’ONU » par Damas, faisant référence aux conditions dans lesquelles opèrent les programmes d’aide humanitaire de l’ONU en faveur des Syriens.